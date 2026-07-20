Marvel pokazał zwiastun Avengers: Doomsday. Opadła mi szczęka
Marvel pokazał zwiastun filmu "Avengers: Doomsday". Wcześniej mogli go zobaczyć wyłącznie uczestnicy CinemaCon, a teraz jest on już dostępny dla wszystkich widzów. Szykuje się widowisko.
"Avengers: Doomsday" to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku. Produkcja Marvela połączy prawie wszystkich głównych bohaterów z MCU, którzy będą musieli stawić czoła najnowszemu złoczyńcy, Doktorowi Doomowi. Pojawił się oficjalny zwiastun.
Avengers: Doomsday - zwiastun filmu Marvela. Kiedy premiera?
W zwiastunie pojawiają się bohaterowie, którzy będą musieli stanąć do walki z Doktorem Doomem. Jedno jest pewne - granice multiwersów zostaną przekroczone. Nie dość, że Thor zmierzy się ze złoczyńcą, to dodatkowo połączy on siły z Kapitanem Ameryką. Już przy okazji poprzedniej zapowiedzi dowiedzieliśmy się, że Chris Evans wróci do roli tego superbohatera.
Zapowiedź ujawniła, że powrócą również niektóre postaci z "X-Menów", tym Profesor Xavier, Magneto, Mystique, Cyklop i Gambit. Pojawi się również Fantastyczna Czwórka i Thunderbolts, która będzie musiała pomóc w uratowaniu multiwersum. W obsadzie m.in. Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum i Rebecca Romijn.
Joe i Anthony Russo wyreżyserują czwarty film o Avengersach, który będzie skupiał się na Doktorze Doomie i jego konfrontacji z Avengersamim, X-Menami oraz Fantastyczną Czwórką. Doom, w którego wcieli się Robert Downey Jr., będzie dążył do przejęcia kontroli nad multiwersum, składając fragmenty zniszczonych wszechświatów w jedną całość.
Film "Avengers: Doomsday" zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku, co oznacza, że już mniej niż rok dzieli nas od premiery chyba najbardziej wyczekiwanego filmu Marvela od lat.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.