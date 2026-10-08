Kim są Wiedźmy z Latwerii w Avengers Doomsday? Kaskaderka daje trop

Od tygodni wiemy, że w „Avengers: Doomsday” pojawią się pomagierzy łączącego nowe technologie z magią Doktora Dooma w pancerzach o kolorach nawiązujących do kilku Kamieni Nieskończoności. Postaci kryjące się w nich nazwano latweriańskimi Wiedźmami, a fani są przekonani, iż rozgryźli, jakie znane postaci możemy zobaczyć, gdy już opadną maski.

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Kim są latweriańskie Wiedźmy w „Avengers: Doomsday”?

Zacznijmy od tego, iż w oficjalnych materiałach marketingowych pojawiły się trzy Wiedźmy pochodzące z kraju Doktora Dooma, czyli Latwerii, których stroje mają akcenty czerwone (wpadające w pomarańcz), zielone oraz fioletowe, co można łączyć z Kamieniami Nieskończoności od odpowiednio rzeczywistości/duszy, czasu i mocy. A czy zniszczone na Ziemi-616 błyskotki to dobry trop w kontekście „Avengers: Doomsday”, czy zmyłka?

Tego dowiemy się dopiero po premierze nowego filmu, no ale czerwień i pomarańcz jednoznacznie kojarzą się fanom z Wandą Maximoff, czyli manipulującą rzeczywistością Scarlet Witch, której moce aktywował kamień duszy. Jej los po tym, jak odrzuciła Chthona, pozostaje nieznany. Nie jest wykluczone, iż Doktor Doom w jakiś sposób ją zwerbował i to ona jest jego czerwoną/pomarańczową latweriańską Wiedźmą w „Avengers: Doomsday”.

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W przypadku zielonej latweriańskiej Wiedźmy pomysłów jest więcej, a do głowy przychodzi podróżująca w czasie i władająca magią Sylvie, żeński wariant Lokiego z wymazanego przez TVA uniwersum. Wiele osób jest jednak przekonanych, że Doktor Doom do współpracy zwerbuje nie ją, tylko Doktora Strange’a z Ziemi-616, który miał Kamień Czasu, a po pojedynku z Wandą spowodował inkursję.

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No i tutaj dochodzimy do fioletowej latweriańskiej Wiedźmy, którą może być pochodząca z zabarwionego tym kolorem Mrocznego Wymiaru przy Ziemi-616 tamtejsza Najwyższa Czarowniczka, Clea, którą ostatnio widzieliśmy, gdy Stephena Strange’a werbowała. Inne plotki wskazują natomiast na Peggy Carter, i to prawdopodobnie tą samą, z którą Steve Rogers się związał po tym, jak zwrócił pożyczone z przeszłości Kamienie…

A co ma do tego wszystkiego kaskaderka?

Snute od tygodni hipotezy brzmią dość sensownie, nawet jeśli jedną z latweriańskich Wiedźm miałby być mężczyzna, a może się okazać, że fani poświęcili temu zagadnieniu więcej czasu i uwagi niż scenarzyści. Do sieci trafiły wieści, iż przy „Avengers: Doomsday” pracowała kaskaderka Stevie Parker, ale… nie była dublerką żadnej aktorki, a tym bardziej aktora, których z MCU już znamy.

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W wykazie pojawiła się natomiast informacja, że aktorkami, za które na planie „Avengers: Doomsday” przed kamerę wskakiwała Stevie Parker, były Sandra Huller, Katya Hazel Boirand i Josie Pocock. Marvel Studios nie chwaliło się ich obecnością w obsadzie, ale fani strzelają, że to właśnie one mogą być Wiedźmami noszącymi zdobione na czerwono/pomarańczowo, zielono i fioletowo pancerze.

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Jeśli pod maskami nie kryją się postaci, które już znamy, to fani mogą być zawiedzeni. Szkoda by było, gdyby sekundantki Doktora Dooma miały jeszcze mniej charakteru niż członkowie Black Order wspierający w pierwszej sadze MCU szalonego tytana Thanosa lub bezpłciowi rycerze Ren z trzeciej trylogii „Gwiezdnych wojen”, również wydanej przez Disneya, właściciela Marvel Studios.

Jak będzie w rzeczywistości, to już czas pokaże; oby nie skończyło się mocnym rozczarowaniem.

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