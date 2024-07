Nie tylko Downey Jr. Którzy aktorzy grali różne postaci Marvela, a którzy przeszli z lub do DC?

Ze względu na to, że nadchodzące „Fantastic Four: First Steps” będzie się rozgrywało w innym świecie niż inne produkcje należące do MCU, w głowach fanów pojawiła się masa pytań dotyczących tego castingu. Nie jest jasne, czy ten konkretny Victor von Doom będzie pochodził z tego samego świata, co nowy Mister Fantastic wraz z całą familią, czyli z jeszcze innego w ramach multiwersum.