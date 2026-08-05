Thanos i Doom mają następców. Byli już w nowym Spider-Manie

Głównym przeciwnikiem superbohaterów w ramach pierwszej sagi Marvel Cinematic Universe okazał się szalony tytan o imieniu Thanos. Zebrał wszystkie Kamienie Nieskończoności po to, by uśmiercić połowę żywych istot, a jego inny wariant planował zbudować wszechświat od nowa, „atom po atomie”. Avengersom udało się go powstrzymć za sprawą podróży w czasie… co miało daleko idące reperkusje.

W ramach drugiej sagi MCU, która właśnie zmierza ku końcowi, mamy do czynienia z multiwersum, a superbohaterowie z różnych światów zmierzą się tu z Doktorem Doomem. Ten pojawi się w pełnej krasie w „Avengers: Doomsday”, a po „Avengers: Secret Wars” spodziewamy się… soft-reboota całego cyklu MCU. A z kim herosi będą walczyć później? Wszystko wskazuje nie na jedną osobę, tylko na organizację.

Na nowego bad guya w MCU wyrasta Departament Kontroli Zniszczeń.

W przypadku Marvel Cinematic Universe po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z tą organizacją w „Spider-Man: Homecoming”, gdzie w ramach retrospekcji jej przedstawiciele opłacani wówczas przez samego Tony’ego Starka wzięli na siebie sprzątanie po Bitwie o Nowy Jork. Później jej członkowie zajmowali się zaś usuwaniem skutków innych bitew z udziałem Avengersów et consortes.

Po śmierci Tony’ego Starka misja Department of Damage Control (czasem nazywanego po prostu Damage Control, a w skrócie DODC) została nieco wypaczona. Jej szefostwo, zamiast skupiać się na sprzątaniu po superbohaterach, postanowiło proaktywnie sadzać za kratki osoby obdarzone nadnaturalnymi zdolnościami, co widzieliśmy już w „Ms. Marvel”, „She-Hulk” i „Wonder-Manie”.

W filmie „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” agencja również się pojawia, a w toku filmu Peter Parker zorientował się, iż szefujący jej nowojorskiemu oddziałowi Bill Metzger wcale nie jest tak miły i sympatyczny, jakby mogło się wydawać. To właśnie on uwięził mutantkę Jean Grey po tym, jak doprowadził do śmierci jej siostry, Sary. Jego celem było pozyskanie supermocy tych dziewczyn.

DODC? Nie, MCA!

Bill Metzger to złoczyńca znany z komiksów o X-Menach, dlatego stawiam dolary przeciwko orzechom, iż w ramach kolejnej sagi MCU organizacja o nazwie Departament of Damage Control (znana z komiksów) przeistoczy się w inną, czyli Mutant Control Agency (również mającą swoją genezę z zeszytach Marvela). A co będzie jej celem? Polowanie na pojawiających się mutantów, rzecz jasna.

Od dawna wiemy, iż kolejne produkcje Marvel Studios mają być w końcu poświęcone mutantom. Ci zaczęli się zresztą pojawiać już teraz - zaliczają się do nich chociażby Ms. Marvel, Namor czy i Jean Grey z filmu „Spider-Man: Brand New Day”. Wiele osób przewiduje, iż z czasem się okaże, iż mutantami w MCU są również takie postaci jak Wonder Man i Bullseye z seriali o Daredevilu.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone Spider-Manowi:

Oczywiście nie spodziewam się potwierdzenia tych doniesień w najbliższym czasie, ale na taki rozwój wydarzeń, a więc przeistoczenie się DODC w MCA, wszystko obecnie wskazuje. Do tego w „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” ta organizacja dostała w swoje ręce stworzone przez Petera Parkera narzędzie, które w tej nowej misji może okazać się niezwykle pomocne - ale to już temat na osobny wpis.

Ładowanie...