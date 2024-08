Ja stawiam na tę drugą opcję, bo daje scenarzystom większe pole do popisu. Fajnie byłoby zobaczyć na ekranie wariant Tony’ego Starka, którego ukształtowały inne wydarzenia, przez co stworzył personę nie Iron Mana, tylko Doktora Dooma (lub przekształcił jedną w drugą). Victor von Doom w komiksach jest złoczyńcą, ale poza pychą kierują nim też szlachetne pobudki. Te postaci mają ze sobą sporo wspólnego i ta koncepcja, iż to dwie strony tej samej monety, do mnie przemawia.



A czy nim będzie, czy nie - na dwoje babka wróżyła, skoro nie ma nawet pewności, że Doktor Doom pochodzi z tego samego świata, co nowa Fantastyczna Czwórka. Marvel nazywa go zaś Victorem von Doomem, ale to miano może przyjąć przecież Tony Stark z Ziemi-838 zradykalizowany tym, że Wanda Maximoff zabiła w tym świecie Illuminatich. Dziwnym by było, gdyby bohaterowie z tej rzeczywistości, którzy byli świadomi istnienia multiwersum, więcej się nie pojawili…