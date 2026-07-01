Avengers: Doomsday ma mieć szokujący finał. Fani podzieleni

„Avengers: Doomsday” to najważniejszy film Marvel Studios od czasu „Avengers: Endgame”. Produkcja otworzy finałowy etap Sagi Multiwersum i bezpośrednio przygotuje grunt pod „Avengers: Secret Wars”, które zakończy obecną erę MCU. Zobaczymy ją w kinach już 18 grudnia 2026 roku.



Marvel wciąż trzyma fabularne szczegóły w tajemnicy, ale oficjalny opis zapowiada zderzenie bohaterów z różnych światów. Avengers z głównego uniwersum MCU połączą siły z Fantastyczną Czwórką, X-Menami z filmów 20th Century Fox oraz bohaterami Wakandy i Nowymi Avengers, by stawić czoła największemu zagrożeniu w historii multiwersum - Doktorowi Doomowi. Dla wielu z nich ma się to skończyć tragicznie.

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Avengers: Doomsday ma wykończyć wielu bohaterów

Według najnowszych, nieoficjalnych doniesień, wielki finał ma doprowadzić do śmierci niemal wszystkich głównych bohaterów, jeszcze zanim rozpocznie się akcja „Avengers: Secret Wars”. Choć Marvel Studios - siłą rzeczy - nie potwierdzi tych informacji, pogłoska wywołała już gorącą dyskusję w sieci. Fani zastanawiają się, czy MCU szykuje najbardziej szokujący cliffhanger w swojej historii, czy też będzie to kolejny pozorny zwrot akcji i zachowawczy, bezpieczny model fabularny studia zostanie zachowany.



Raport od internetowego scoopera, MyTimeToShineHello, zatrząsł social mediami i Redditem. Insider napisał, że internauci zbyt mocno skupiają się na pogłoskach o śmierci Spider-Mana granego przez Tobeya Maguire'a oraz Wolverine'a granego przez Hugh Jackmana. Jak twierdzi, prawdziwy twist ma być znacznie potężniejszy:

W „Doomsday” umierają wszystkie postacie! I wracają dopiero w Secret Wars.

Dodał jednak, że największym problemem nie jest sama śmierć bohaterów, lecz to, że rzekomo Spider-Man Maguire'a i Wolverine Jackmana giną bardzo wcześnie i przez większość filmu są nieobecni. Nazwał taki pomysł „głupią decyzją”.

Jak w przypadku wszystkich przecieków, informacje te pozostają niezweryfikowane. Co ważne: nie wszystkie doniesienia tego informatora w przeszłości się sprawdzały, jednak nieraz okazywały się prawdziwe. Nie jest to też pierwsza tego typu pogłoska dotycząca finału widowiska.



Plotka błyskawicznie podzieliła fanów. Część z nich w ogóle podważa obecność Maguire’a i Jackmana w filmie. Inni wskazują na komiksy „Secret Wars” autorstwa Jonathana Hickmana jako możliwe źródło inspiracji dla twórców. Pojawiają się również spekulacje, że Doktor Doom, Doktor Strange i Reed Richards mogliby przetrwać wydarzenia filmu i odegrać kluczową rolę w odbudowie rzeczywistości. Nie brakuje też głosów przypominających, że Marvel wielokrotnie odwracał skutki śmierci swoich bohaterów, dlatego wielu fanów sceptycznie podchodzi do wizji trwałego wyeliminowania tak uwielbianych postaci już na tym etapie.



W produkcji wystąpią między innymi Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Vanessa Kirby, Paul Rudd, Florence Pugh, Pedro Pascal, Patrick Stewart, Ian McKellen, Tom Hiddleston i Channing Tatum. Do MCU powraca również Robert Downey Jr., tym razem wcielając się w rolę Doctora Dooma.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).