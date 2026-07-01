Twórca najdłuższego serialu HBO wrócił z nową komedią. Widzowie pękają ze śmiechu

"Pohamuj entuzjazm" wystartowało na HBO jeszcze w 2000 roku. Skończyło się dopiero jakieś dwa lata temu. W tym czasie doczekało się 12 sezonów, które liczą łącznie 120 odcinków. To najdłuższy serial fabularny w historii stacji. A teraz jego twórca i wcielający się w główną rolę Larry David powrócił z zupełnie nowym projektem. "Życie, Larry i pogoń za nieszczęściem" zadebiutowało na HBO Max w zeszłą sobotę. I od razu znalazło swoich fanów.



"Życie, Larry i pogoń za nieszczęściem" to serial, którego każdy odcinek składa się z czterech skeczy. Każdy z nich przedstawia inny rozdział z historii Stanów Zjednoczonych. Larry David przedstawia te podniosłe momenty, przepuszczając je przez soczewkę charakterystycznego dla siebie humoru. Efekt? Komiczny.

SERIAL OBEJRZYSZ NA: ŻYCIE, LARRY I POGOŃ ZA NIESZCZĘŚCIEM HBO Max

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Życie, Larry i pogoń za nieszczęściem - opinie o serialu HBO Max

U nas "Życie, Larry i pogoń za nieszczęściem" zajmuje aktualnie szóste miejsce w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na HBO Max. Wzbudza więc zainteresowanie użytkowników platformy, ale mogłaby znacznie większe. W mediach społecznościowych zagraniczni widzowie twierdzą bowiem, że to genialna komedia, na której można umrzeć ze śmiechu.

Nie powiem nic, czego już byśmy nie wiedzieli, ale Larry David to geniusz. Pierwszy odcinek "Życia, Larry'ego i pogoni za nieszczęściem" jest prześmieszny



Bardzo podobało mi się "Życie, Larry i pogoń za nieszczęściem"!! Śmiałam się na głos



Właśnie obejrzałem "Życie, Larry i pogoń za nieszczęsciem" na HBO Max. Gra w nim Larry David. Uważam, że było zabawne. Nawet lepsze niż "Pohamuj entuzjazm" - czytamy na X (dawny Twitter).

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To wszystko to są opinie dopiero po jednym odcinku. A jeszcze trochę ma ich być. Kolejne epizody "Życia, Larry'ego i pogoni za nieszczęściem" będą debiutować na HBO Max w nadchodzące soboty. Czeka nas więc kupa śmiechu.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.