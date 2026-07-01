HBO Max pokazało nowości na lipiec 2026. Wielka dostawa kinowych hitów

HBO Max ma za sobą bardzo udany miesiąc. Dobiegł końca 4. sezon serialu „Stamtąd”, zaczął się 3. sezon „Rodu Smoka”. Jak będzie w lipcu? Cóż, w pierwszej połowie nie ma może zbyt wielu nowy produkcji oryginalnych, ale do serwisu trafi bardzo dużo filmów. Sprawdźcie, co obejrzeć!

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HBO Max na lipiec 2026 – co obejrzeć?

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Deep Revenge

Japoński miniserial, który skupia się na zdradzonej żonie, która ulega wypadkowi, a następnie zapada w śpiączkę. Gdy się z niej wybudza, dowiaduje się, że jej mąż w tym czasie ułożył sobie życie, a tak w ogóle, to on odpowiada za jej wypadek. Zaczyna więc złożoną i wysublimowaną zemstę.



Premiera serialu 3 lipca.

The Freak Brothers III

Trzeci sezon szalonego serialu animowanego, w którym trójka hipisów i ich kot próbują prowadzić sklep z trawką. Tylko dla fanów absurdalnego humoru.



Premiera 2 lipca.



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Seria filmów o Batmanie

„Batman - Początek”, „Mroczny Rycerz”, „Mroczny Rycerz powstaje” – seria filmów o Batmanie wjeżdża do HBO Max. To świetny moment na to, aby przypomnieć sobie, jak ponad dekadę temu świat widział Mrocznego Rycerza. To o tyle ważne, że jesteśmy w trakcie prac nad kolejnymi filmami o Batmanie, a także nowego otwarcia kinowego uniwersum DC.



Filmy pojawią się w serwisie 4 lipca.

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Seria filmów Christophera Nolana

Nie tylko Batman. Do serwisu leci kilka innych filmów Christophera Nolana. Od 4 lipca widzowie będą mogli obejrzeć „Tenet”, „Incepcję”, „Interstellar” i „Dunkierkę”. To o tyle świetna wiadomość, że większość filmów tego wybitnego reżysera jest teraz w jednym miejscu. I zdążycie sobie je odświeżyć przed „Odyseją”.



Filmy pojawią się w serwisie 4 lipca.

Uciekaj!

Hitowy horror Jordana Peele’a wraca do HBO Max. To historia czarnoskórego mężczyzny, który odwiedza rodziców swojej partnerki w pięknej posiadłości. Rodziców, którzy nie mają oczywiście nic przeciwko niemu, nawet „głosowali na Obamę”. Coś jednak sprawia, że chłopak czuje się tam niezbyt pewnie. Gdy prawda wyjdzie na jaw, będzie musiał uciekać.



Film już dostępny w serwisie!

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Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

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Pełna lista nowości HBO Max na lipiec 2026:

1 lipca

Sępy

Sanatorium Athalassa

Moje dziecko

Na skraju nadziei

Bez twojej miłości

Hurikán

Między nogami a reklamami: HIstoria Robin Byrd

2 lipca

The Freak Brothers III, odc. 1-6

Erin Brockovich

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3 lipca

Deep Revenge, odc. 1

Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw

Uderzyć w świat z pięści

Mumia: Film Lee Cronina

4 lipca

Batman - Początek

Mroczny Rycerz

Mroczny Rycerz powstaje

O psie, który wrócił do domu

Dźwięki miłości

Tenet

Incepcja

Interstellar

Dunkierka

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7 lipca

Unexpected VII, odc. 1-12

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8 lipca

Deszcze nad klubem Babel

9 lipca

90 Day Diaries VIII, odc. 1

Lepiej być nie może

Miasto złodziei

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10 lipca

Uciekaj!

Anioły i Demony

Na arenie

Kod da Vinci

Inferno

Niebiosa obiecane

Sojusznicy

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11 lipca

Piotruś Pan

Podróż z seryjnym zabójcą

Gioia to radość

13 lipca

The Grim Adventures Of Billy and Mandy, odc. 1-16

The Marvelous Misandventures of Flapjack, 1-20

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15 lipca

Mężczyzna, który widział niedźwiedzia

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.