HBO Max pokazało nowości na lipiec 2026. Wielka dostawa kinowych hitów
W środku gorącego lata HBO Max dokłada jeszcze do pieca. W lipcu 2026 na platformę trafi sporo nowości, przede wszystkim kinowych hitów.
HBO Max ma za sobą bardzo udany miesiąc. Dobiegł końca 4. sezon serialu „Stamtąd”, zaczął się 3. sezon „Rodu Smoka”. Jak będzie w lipcu? Cóż, w pierwszej połowie nie ma może zbyt wielu nowy produkcji oryginalnych, ale do serwisu trafi bardzo dużo filmów. Sprawdźcie, co obejrzeć!
HBO Max na lipiec 2026 – co obejrzeć?
Deep Revenge
Japoński miniserial, który skupia się na zdradzonej żonie, która ulega wypadkowi, a następnie zapada w śpiączkę. Gdy się z niej wybudza, dowiaduje się, że jej mąż w tym czasie ułożył sobie życie, a tak w ogóle, to on odpowiada za jej wypadek. Zaczyna więc złożoną i wysublimowaną zemstę.
Premiera serialu 3 lipca.
The Freak Brothers III
Trzeci sezon szalonego serialu animowanego, w którym trójka hipisów i ich kot próbują prowadzić sklep z trawką. Tylko dla fanów absurdalnego humoru.
Premiera 2 lipca.
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Seria filmów o Batmanie
„Batman - Początek”, „Mroczny Rycerz”, „Mroczny Rycerz powstaje” – seria filmów o Batmanie wjeżdża do HBO Max. To świetny moment na to, aby przypomnieć sobie, jak ponad dekadę temu świat widział Mrocznego Rycerza. To o tyle ważne, że jesteśmy w trakcie prac nad kolejnymi filmami o Batmanie, a także nowego otwarcia kinowego uniwersum DC.
Filmy pojawią się w serwisie 4 lipca.
Seria filmów Christophera Nolana
Nie tylko Batman. Do serwisu leci kilka innych filmów Christophera Nolana. Od 4 lipca widzowie będą mogli obejrzeć „Tenet”, „Incepcję”, „Interstellar” i „Dunkierkę”. To o tyle świetna wiadomość, że większość filmów tego wybitnego reżysera jest teraz w jednym miejscu. I zdążycie sobie je odświeżyć przed „Odyseją”.
Filmy pojawią się w serwisie 4 lipca.
Uciekaj!
Hitowy horror Jordana Peele’a wraca do HBO Max. To historia czarnoskórego mężczyzny, który odwiedza rodziców swojej partnerki w pięknej posiadłości. Rodziców, którzy nie mają oczywiście nic przeciwko niemu, nawet „głosowali na Obamę”. Coś jednak sprawia, że chłopak czuje się tam niezbyt pewnie. Gdy prawda wyjdzie na jaw, będzie musiał uciekać.
Film już dostępny w serwisie!
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Pełna lista nowości HBO Max na lipiec 2026:
1 lipca
- Sępy
- Sanatorium Athalassa
- Moje dziecko
- Na skraju nadziei
- Bez twojej miłości
- Hurikán
- Między nogami a reklamami: HIstoria Robin Byrd
2 lipca
- The Freak Brothers III, odc. 1-6
- Erin Brockovich
3 lipca
- Deep Revenge, odc. 1
- Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw
- Uderzyć w świat z pięści
- Mumia: Film Lee Cronina
4 lipca
- Batman - Początek
- Mroczny Rycerz
- Mroczny Rycerz powstaje
- O psie, który wrócił do domu
- Dźwięki miłości
- Tenet
- Incepcja
- Interstellar
- Dunkierka
7 lipca
- Unexpected VII, odc. 1-12
8 lipca
- Deszcze nad klubem Babel
9 lipca
- 90 Day Diaries VIII, odc. 1
- Lepiej być nie może
- Miasto złodziei
10 lipca
- Uciekaj!
- Anioły i Demony
- Na arenie
- Kod da Vinci
- Inferno
- Niebiosa obiecane
- Sojusznicy
11 lipca
- Piotruś Pan
- Podróż z seryjnym zabójcą
- Gioia to radość
13 lipca
- The Grim Adventures Of Billy and Mandy, odc. 1-16
- The Marvelous Misandventures of Flapjack, 1-20
15 lipca
- Mężczyzna, który widział niedźwiedzia
Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.