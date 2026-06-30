Znamy datę premiery 4. sezonu Reachera. Spin-off pojawi się chwilę później

„Reacher” z Alanem Ritchsonem w roli głównej jest ekranizacją bestsellerowego cyklu powieści Lee Childa. Opowiada o Jacku Reacherze - byłym majorze żandarmerii wojskowej armii USA, który samotnie podróżuje po Ameryce i niezmiennie pakuje się w kłopoty. I to nie byle jakie, bo zazwyczaj są to śmiertelnie niebezpieczne intrygi i spiski.



Od czasu debiutu na początku 2022 r., „Reacher” stał się jednym z największych hitów Prime Video, gromadząc potężne zaplecze fanów, zgarniając coraz bardziej entuzjastyczne recenzje krytyków i regularnie trafiając na szczyty rankingów oglądalności.

REKLAMA

Reacher, sezon 4. - kiedy premiera? 5. seria potwierdzona

Niedługo po ogłoszeniu przedłużenia serialu o 5. sezon, Prime Video ujawniło również oficjalną datę premiery 4. odsłony „Reachera”. Nowe odcinki zadebiutują na platformie już 12 sierpnia, blisko półtora roku po finale 3. sezonu.

Prace nad 4. sezonem potwierdzono na kilka miesięcy przed premierą poprzedniej części. Nowa seria adaptuje trzynastą powieść Lee Childa, „Gone Tomorrow”. Tym razem Jack Reacher przemierza ulice Manhattanu, próbując wyjaśnić okoliczności samobójstwa kobiety, którą początkowo podejrzewał o przygotowywanie zamachu. Śledztwo prowadzi go do odkrycia - jakżeby inaczej - mrocznego spisku o znacznie, znacznie większej skali.



Zdjęcia do sezonu rozpoczęły się w czerwcu 2025 r. i zakończyły w listopadzie. Podobnie jak poprzednich przypadkach, 12 sierpnia widzowie Prime Video otrzymają od razu trzy pierwsze odcinki, a kolejne będą trafiać do serwisu co środę.

Neagley - kiedy premiera spin-offa Reachera?

Prime Video potwierdziło również datę premiery długo wyczekiwanego spin-offu, czyli „Neagley”, którego główną bohaterką będzie Frances (Maria Sten) - wieloletnia przyjaciółka i towarzyszka broni Reachera.



Serial zadebiutuje już 16 września, czyli tego samego dnia, w którym wyemitowany zostanie finał 4. sezonu „Reachera”. W przeciwieństwie do głównej serii, wszystkie osiem odcinków „Neagley” zostanie udostępnionych jednocześnie.

Ze względu na zaangażowanie Marii Sten we własny serial, w którym Alan Ritchson pojawi się jedynie gościnnie, oraz antologiczną strukturę powieści Lee Childa, Ritchson będzie jedynym powracającym członkiem głównej obsady 4. sezonu.



Skoro data premiery została już oficjalnie ogłoszona, można przypuszczać, że Prime Video wkrótce zaprezentuje pierwsze zdjęcia i zwiastun 4. sezonu „Reachera” - tym bardziej, że do rozpoczęcia San Diego Comic-Con pozostało już tylko kilka tygodni. Ponieważ prace nad 5. sezonem już trwają, niewykluczone, że wraz z publikacją zwiastuna platforma ogłosi także rozpoczęcie zdjęć do kolejnej odsłony oraz ujawni, która z powieści Lee Childa zostanie zaadaptowana tym razem.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).