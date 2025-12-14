Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Najlepszy serial science fiction od Disney+ wleci na Netfliksa. I to już jutro

W przepastnej bibliotece Disney+ znaleźć można prawdziwe perełki. Jedną z nich jest „Solar Opposites”, czyli „Spoza Układu”. I już jutro pierwszy sezon serialu trafi na Netfliksa.

Konrad Chwast
spoza ukladu netflix disney
REKLAMA

„Spoza Układu” to prawdziwy hit. Jedna z tych animacji, których nie da się nie lubić, jeśli szuka się absurdalnego humoru, który dotyka pytań egzystencjalnych i w dodatku przyprószony jest posypką science fiction.

REKLAMA

Spoza Układu wjeżdża na Netfliksa

Każdy z odcinków zaczyna się mniej więcej w ten sposób:

Planeta Shlorp była utopią, dopóki nie uderzyła w nią asteroida. Stu dorosłych i ich replikanci otrzymało Pupę i uciekło w kosmos, szukając nowych domów na niezamieszkałych światach. Rozbiliśmy się na Ziemi i utknęliśmy na tej już przeludnionej planecie.

I w ten sposób wiecie już mniej więcej o co chodzi. Fabuła serialu w każdym odcinku eksploruje inne przygody nietypowej rodziny kosmitów, którzy przybyli na Ziemię. Nieszczęśnicy bardzo chcą uratować swój gatunek, ale niestety za bardzo zajęci się ludzkimi sprawami, aby cokolwiek w tej sprawie ruszyło do przodu. Ważne jest jednak coś innego – fabuła serialu intensywnie eksploruje ich życie, bawiąc się konwencją sci-fi. Bardzo istotnym elementem serialu są te wszystkie niezręczności, które wynikają z kulturowych (i biologicznych!) różnic między rasami.

Serial jest bezpośredni, bezczelny i absurdalnie pokręcony. Fani „Ricka i Morty’ego” poczują się tu jak w domu, bo obie produkcje tworzyli Justin Roiland i Mike McMahan. Tego pierwszego rzecz jasna już tam nie ma.

Solar Opposites, czyli serial w serialu

Produkcja to tak naprawdę 2 seriale w jednym, choć ten drugi nie jest do końca konsekwentny. Równocześnie z przygodami piątki kosmitów śledzimy losy ludzi, którzy mieszkają u nich w ścianie. Już tłumaczę. Młodzi obcy posiadają pistolet zdolny do zmniejszania innych. Gdy ktoś im podpadnie, jest traktowany taką bronią, a potem dzieciaki umieszczają go w specjalnym terrarium w swoim pokoju. Niestety, gdy już ktoś tam trafi, nie ma dla niego ucieczki.

Mieszkający tam malutcy ludzie żyją tam dalej. Stworzyli własną społeczność. Mają swoich przywódców, straż porządkową, hierarchię. Ten mikroświat rządzony jest jednak w sposób autokratyczny, co bardzo przeszkadza działającemu tam ruchowi oporu. Przez kolejne sezony śledzimy więc doprawdy epicką opowieść o buncie przeciw władzy, o polityce, o walce jednostki o swoje prawa.

Przyznam, że przez znaczną część serialu, to właśnie losy mikroświata nazywanego Ścianą śledziłem z największą przyjemnością.

spoza ukladu netflix
Tak wygląda Ściana

Spoza układu – gdzie oglądać?

Do Netfliksa już jutro, czyli 15.12 trafi 1. sezon serialu. Cała reszta jest dostępna na Disney+.  Produkcja liczy w sumie 6 serii po około 10 odcinków. Dodatkowo na platformie można znaleźć tak zwane specjale, czyli okolicznościowe epizody.

Czy kolejne sezony trafią na Netfliksa? To możliwe, nie spodziewajmy się tego jednak zbyt prędko. Chodzi bowiem o to, aby dać przedsmak i zachęcić do subskrypcji drugiego seriwsu.

REKLAMA

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Konrad Chwast
14.12.2025 13:24
Tagi: Disney+Seriale Netflix
Najnowsze
12:15
To sci-fi nabija się z największych lęków milenialsów
Aktualizacja: 2025-12-14T12:15:00+01:00
11:27
Mads Mikkelsen jest jak wino. Nowy hit na HBO Max o tym przypomina
Aktualizacja: 2025-12-14T11:27:09+01:00
10:05
Najlepszy film wojenny ostatnich lat rządzi w HBO Max. Odpalać w ciemno
Aktualizacja: 2025-12-14T10:05:00+01:00
8:36
Możliwe podtopienia na Netfliksie. Nie uciekniecie przed filmem katastroficznym
Aktualizacja: 2025-12-14T08:36:00+01:00
6:11
Droga do prawdy dobiegła końca. Będzie 2. sezon świetnego kryminału?
Aktualizacja: 2025-12-14T06:11:00+01:00
5:16
Fallout już leci do was z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-12-14T05:16:00+01:00
20:59
Przed nami finał To: Witajcie w Derry. Na te 3 pytania muszę dostać odpowiedź
Aktualizacja: 2025-12-13T20:59:49+01:00
14:32
Czy powstanie Na noże 4? Wszystko, co wiemy
Aktualizacja: 2025-12-13T14:32:00+01:00
13:11
Ulubiony świąteczny klasyk Polaków wraca do kin. Tak, chodzi o Kevina
Aktualizacja: 2025-12-13T13:11:00+01:00
11:12
Użytkownicy Netfliksa żyją dla takich dreszczowców. Nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-12-13T11:12:00+01:00
10:03
HBO Max pokazał nowości na weekend. Genialne kino wojenne
Aktualizacja: 2025-12-13T10:03:00+01:00
9:11
Na Prime Video dawno nie było tyle akcji. Jeden gwiazdor skopał konkurencję
Aktualizacja: 2025-12-13T09:11:00+01:00
7:59
Wojna na Disney+. Fantasy atakuje kinowe hity i podbija serca użytkowników
Aktualizacja: 2025-12-13T07:59:00+01:00
19:15
Kto zabił prałata Wicksa? Wyjaśniamy zakończenie filmu Na noże 3
Aktualizacja: 2025-12-12T19:15:31+01:00
18:18
Najszybszy film 2025 roku wjechał właśnie do streamingu
Aktualizacja: 2025-12-12T18:18:13+01:00
15:40
Magda Umer nie żyje. Ikona polskiej kultury miała 76 lat
Aktualizacja: 2025-12-12T15:40:40+01:00
15:07
"Na noże 3" to najlepszy kryminał tego roku. "Jedynka" śpi w nogach
Aktualizacja: 2025-12-12T15:07:45+01:00
13:01
Włączyłem serial Człowiek kontra dziecko, żeby odpocząć. To był błąd
Aktualizacja: 2025-12-12T13:01:52+01:00
11:53
Dom dobry naprawdę pomaga ofiarom przemocy. Wzrost o ponad 200%
Aktualizacja: 2025-12-12T11:53:36+01:00
10:35
Netflix wreszcie zlitował się nad fanami swojego najdziwniejszego serialu
Aktualizacja: 2025-12-12T10:35:09+01:00
10:01
Carol nie jest Jedyna. Pluribus z nowym głównym bohaterem w 7. odcinku
Aktualizacja: 2025-12-12T10:01:56+01:00
9:16
Zwiastuna Avengers: Doomsday ciągle nie ma. Czego boi się Marvel?
Aktualizacja: 2025-12-12T09:16:18+01:00
21:10
Netflix dowiózł takie nowości, że klękajcie narody. Co obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2025-12-11T21:10:09+01:00
18:31
Genialny polski serial powraca po latach. Ten zwiastun jest obłędny
Aktualizacja: 2025-12-11T18:31:02+01:00
18:03
Tak wygląda zwiastun Supergirl. Ta aktorka jest idealna
Aktualizacja: 2025-12-11T18:03:40+01:00
17:10
Nowe Supernatural jest jak sezon 1,5. Zabiera nas do najlepszego okresu historii Deana i Sama
Aktualizacja: 2025-12-11T17:10:44+01:00
13:52
Dzisiaj finał kryminału, który nie ma złych opinii. Zmieńcie plany na wieczór
Aktualizacja: 2025-12-11T13:52:55+01:00
12:17
Mata wściekły na polityków Koalicji Obywatelskiej. Co to za wolta?
Aktualizacja: 2025-12-11T12:17:42+01:00
11:17
Czy Zamach na papieża to film na faktach? Pasikowski podbija Netfliksa
Aktualizacja: 2025-12-11T11:17:07+01:00
9:36
Islandia też ucieka z Eurowizji. Zaraz Polska zostanie sama z Izraelem
Aktualizacja: 2025-12-11T09:36:08+01:00
8:37
Kultowi bohaterowie wracają do Igrzysk śmierci. Oszalałem
Aktualizacja: 2025-12-11T08:37:54+01:00
20:07
Prime Video ma dobrą wiadomość dla fanów najdroższego serialu wszech czasów
Aktualizacja: 2025-12-10T20:07:01+01:00
19:11
Odkryłem ten serial fantasy na HBO Max dzięki rolkom YouTube'a. Nie mogę się oderwać
Aktualizacja: 2025-12-10T19:11:00+01:00
17:04
Ostatni wesoły dzień dla fanów kryminałów. Dziś finał ich ulubionego serialu
Aktualizacja: 2025-12-10T17:04:00+01:00
15:01
Po tym odcinku użytkownicy HBO Max nie mają złudzeń: to najśmieszniejsza komedia od lat
Aktualizacja: 2025-12-10T15:01:54+01:00
13:28
Na noże 3 - kiedy premiera? Wyczekiwany kryminał Netfliksa nadciąga
Aktualizacja: 2025-12-10T13:28:49+01:00
12:21
Eksperyment Odsiadka - kiedy nowe odcinki? Harmonogram premier online i w TV
Aktualizacja: 2025-12-10T12:21:15+01:00
11:35
Eksperyment: Odsiadka - kim są uczestnicy programu Canal+?
Aktualizacja: 2025-12-10T11:35:54+01:00
9:55
Gladiator 2 zmiażdżony przez Gladiatora. Russell Crowe wytknął poważny błąd
Aktualizacja: 2025-12-10T09:55:42+01:00
9:31
Disney+ sprezentował fanom nowy sezon hitu fantasy. Warto było czekać
Aktualizacja: 2025-12-10T09:31:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA