Najlepszy serial science fiction od Disney+ wleci na Netfliksa. I to już jutro

„Spoza Układu” to prawdziwy hit. Jedna z tych animacji, których nie da się nie lubić, jeśli szuka się absurdalnego humoru, który dotyka pytań egzystencjalnych i w dodatku przyprószony jest posypką science fiction.

Spoza Układu wjeżdża na Netfliksa

Każdy z odcinków zaczyna się mniej więcej w ten sposób:

Planeta Shlorp była utopią, dopóki nie uderzyła w nią asteroida. Stu dorosłych i ich replikanci otrzymało Pupę i uciekło w kosmos, szukając nowych domów na niezamieszkałych światach. Rozbiliśmy się na Ziemi i utknęliśmy na tej już przeludnionej planecie.

I w ten sposób wiecie już mniej więcej o co chodzi. Fabuła serialu w każdym odcinku eksploruje inne przygody nietypowej rodziny kosmitów, którzy przybyli na Ziemię. Nieszczęśnicy bardzo chcą uratować swój gatunek, ale niestety za bardzo zajęci się ludzkimi sprawami, aby cokolwiek w tej sprawie ruszyło do przodu. Ważne jest jednak coś innego – fabuła serialu intensywnie eksploruje ich życie, bawiąc się konwencją sci-fi. Bardzo istotnym elementem serialu są te wszystkie niezręczności, które wynikają z kulturowych (i biologicznych!) różnic między rasami.



Serial jest bezpośredni, bezczelny i absurdalnie pokręcony. Fani „Ricka i Morty’ego” poczują się tu jak w domu, bo obie produkcje tworzyli Justin Roiland i Mike McMahan. Tego pierwszego rzecz jasna już tam nie ma.

Solar Opposites, czyli serial w serialu

Produkcja to tak naprawdę 2 seriale w jednym, choć ten drugi nie jest do końca konsekwentny. Równocześnie z przygodami piątki kosmitów śledzimy losy ludzi, którzy mieszkają u nich w ścianie. Już tłumaczę. Młodzi obcy posiadają pistolet zdolny do zmniejszania innych. Gdy ktoś im podpadnie, jest traktowany taką bronią, a potem dzieciaki umieszczają go w specjalnym terrarium w swoim pokoju. Niestety, gdy już ktoś tam trafi, nie ma dla niego ucieczki.



Mieszkający tam malutcy ludzie żyją tam dalej. Stworzyli własną społeczność. Mają swoich przywódców, straż porządkową, hierarchię. Ten mikroświat rządzony jest jednak w sposób autokratyczny, co bardzo przeszkadza działającemu tam ruchowi oporu. Przez kolejne sezony śledzimy więc doprawdy epicką opowieść o buncie przeciw władzy, o polityce, o walce jednostki o swoje prawa.

Przyznam, że przez znaczną część serialu, to właśnie losy mikroświata nazywanego Ścianą śledziłem z największą przyjemnością.

Tak wygląda Ściana

Spoza układu – gdzie oglądać?

Do Netfliksa już jutro, czyli 15.12 trafi 1. sezon serialu. Cała reszta jest dostępna na Disney+. Produkcja liczy w sumie 6 serii po około 10 odcinków. Dodatkowo na platformie można znaleźć tak zwane specjale, czyli okolicznościowe epizody.

Czy kolejne sezony trafią na Netfliksa? To możliwe, nie spodziewajmy się tego jednak zbyt prędko. Chodzi bowiem o to, aby dać przedsmak i zachęcić do subskrypcji drugiego seriwsu.

Konrad Chwast 14.12.2025 13:24

