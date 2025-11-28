REKLAMA
Disney+ pokazał nowości na grudzień 2025. Kapitalne tytuły na święta

Disney+ pokazał swoje premiery na grudzień i już można powiedzieć, że będzie się działo. Wrócą uwielbiane seriale i kultowe filmy, ale pojawi się również coś dla fanów Taylor Swift.

Anna Bortniak
disney nowosci grudzien 2025 panstwo rose percy jackson
Kończy się listopada, a to oznacza, że serwisy VOD przedstawiają listy premier na grudzień. Disney+ właśnie pokazał, co w przyszłym miesiącu pojawi się na platformie i z jakimi filmami oraz serialami użytkownicy spędzą okres świąteczny (przypominam, że "Kevin" w bibliotece Disney+ znajduje się już od dawna). Będą to kultowe produkcje, ale również nowości, którymi zainteresują się fani "Gwiezdnych wojen" oraz Taylor Swift. Na jakie nowości warto zwrócić uwagę w Disney+? Podpowiadamy.

Disney+: nowości na grudzień 2025. Co obejrzeć?

Percy Jackson i bogowie olimpijscy, sezon 2.

  • Tytuł serialu: Percy Jackson i bogowie olimpijscy (Percy Jackson and the Olympians)
  • Lata emisji: 2023-
  • Liczba sezonów: 2
  • Twórcy: Rick RiordanJonathan, E. Steinberg
  • Obsada: Walker Scobell, Aryan Simhadri, Leah Jeffries, Virginia Kull
  • Ocena IMDb: 7/10

Serial "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" wraca do Disney+ z 2. sezonem. Produkcja przygodowa skupia się na Percym Jacksonie (w tej roli Walker Scobell), który wyrusza w niebezpieczną misję, by odszukać należący do Zeusa piorun piorunów i zapobiec wojnie. Kiedy Percy trafia do Obozu Herosów, azylu dla młodocianych półbogów, odkrywa, że sam jest półbogiem. Chłopak bierze wówczas udział w misji, w której towarzyszą mu Annabeth (Leah Jeffries) i Grover (Aryan Simhadri). Podczas niej będzie musiał znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy zdoła poznać swoje przeznaczenie.

Państwo Rose

  • Tytuł filmu: Państwo Rose (The Roses)
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 45m
  • Reżyseria: Jay Roach
  • Obsada: Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon, Andy Samberg
  • Ocena IMDb: 6.7/10

Biblioteka Disney+ powiększy się o nowość z Benedictem Cumberbatchem i Olivią Colman w rolach głównych. Fabula filmu "Państwo Rose" skupia się na Ivy i Theo, którzy tworzą idealne małżeństwo. Do czasu, kiedy kariera Theo zaczyna chylić się ku upadkowi, a Ivy zaczyna mieć coraz większe ambicje. W związku z tym między małżonkami zaczyna tworzyć się zacięta rywalizacja. Tegoroczna produkcja nawiązuje do kultowego filmu "Wojna państwa Rose" z 1989 r. i książki Warrena Adlera o tym samym tytule.

Mroki Tulsy

  • Tytuł serialu: Mroki Tulsy (The Lowdown)
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Sterlin Harjo
  • Obsada: Ethan Hawke, Ryan Kiera Armstrong, Kaniehtiio Horn, Tim Blake Nelson

"Mroki Tulsy" to najnowszy serial kryminalny od FX z Ethanem Hawkiem w roli głównej. Produkcja koncentruje się na Lee Raybonie, dziennikarzu obywatelskim z Tulsy z obsesją na punkcie prawdy i demaskowania miejskiej korupcji. Kiedy zatem pisze artykuł o rodzinie Washbergów, a niedługo później Dale Washberg popełnia samobójstwo, Lee podejrzewa, że trafił na duży temat. Postanawia poprowadzić śledztwo na własną rękę, przez co wpakuje się w poważne kłopoty. Ktoś będzie chciał go powstrzymać przed ujawnieniem prawdy.

Disney+: pełna lista premier na grudzień 2025

SERIALE

  • 8 grudnia - Gwiezdne wojny: Przygody młodych Jedi, sezon 3.
  • 10 grudnia - Percy Jackson i bogowie olimpijscy, sezon 2.
  • 12 grudnia - The End of an Era
  • 17 grudnia - Europa z powietrza, sezon 5.
  • 17 grudnia - Simpsonowie, sezon 37.
  • 19 grudnia - Kumail Nanjiani: Strumień świadomości
  • 24 grudnia - Made in Korea
  • 26 grudnia - Mroki Tulsy
  • 31 grudnia - Prawo i porządek: Sekcja specjalna, sezony 14-17

FILMY

  • 1 grudnia - Powrót do przyszłości, Powrót do przyszłości 2, Powrót do przyszłości 3
  • 1 grudnia - Shrek, Shrek 2, Shrek Trzeci
  • 3 grudnia - Państwo Rose
  • 5 grudnia - Dziennik cwaniaczka: Szczyt wszystkiego
  • 12 grudnia - Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show
28.11.2025 14:11
