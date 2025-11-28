Disney+ pokazał nowości na grudzień 2025. Kapitalne tytuły na święta

Ładowanie...

Kończy się listopada, a to oznacza, że serwisy VOD przedstawiają listy premier na grudzień. Disney+ właśnie pokazał, co w przyszłym miesiącu pojawi się na platformie i z jakimi filmami oraz serialami użytkownicy spędzą okres świąteczny (przypominam, że "Kevin" w bibliotece Disney+ znajduje się już od dawna). Będą to kultowe produkcje, ale również nowości, którymi zainteresują się fani "Gwiezdnych wojen" oraz Taylor Swift. Na jakie nowości warto zwrócić uwagę w Disney+? Podpowiadamy.

Disney+: nowości na grudzień 2025. Co obejrzeć?

Percy Jackson i bogowie olimpijscy, sezon 2.

Tytuł serialu: Percy Jackson i bogowie olimpijscy (Percy Jackson and the Olympians)

Percy Jackson i bogowie olimpijscy (Percy Jackson and the Olympians) Lata emisji: 2023-

2023- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Rick RiordanJonathan, E. Steinberg

Rick RiordanJonathan, E. Steinberg Obsada: Walker Scobell, Aryan Simhadri, Leah Jeffries, Virginia Kull

Walker Scobell, Aryan Simhadri, Leah Jeffries, Virginia Kull Ocena IMDb: 7/10

Serial "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" wraca do Disney+ z 2. sezonem. Produkcja przygodowa skupia się na Percym Jacksonie (w tej roli Walker Scobell), który wyrusza w niebezpieczną misję, by odszukać należący do Zeusa piorun piorunów i zapobiec wojnie. Kiedy Percy trafia do Obozu Herosów, azylu dla młodocianych półbogów, odkrywa, że sam jest półbogiem. Chłopak bierze wówczas udział w misji, w której towarzyszą mu Annabeth (Leah Jeffries) i Grover (Aryan Simhadri). Podczas niej będzie musiał znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy zdoła poznać swoje przeznaczenie.

Państwo Rose

Tytuł filmu: Państwo Rose (The Roses)

Państwo Rose (The Roses) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 45m

1h 45m Reżyseria: Jay Roach

Jay Roach Obsada: Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon, Andy Samberg

Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon, Andy Samberg Ocena IMDb: 6.7/10

Biblioteka Disney+ powiększy się o nowość z Benedictem Cumberbatchem i Olivią Colman w rolach głównych. Fabula filmu "Państwo Rose" skupia się na Ivy i Theo, którzy tworzą idealne małżeństwo. Do czasu, kiedy kariera Theo zaczyna chylić się ku upadkowi, a Ivy zaczyna mieć coraz większe ambicje. W związku z tym między małżonkami zaczyna tworzyć się zacięta rywalizacja. Tegoroczna produkcja nawiązuje do kultowego filmu "Wojna państwa Rose" z 1989 r. i książki Warrena Adlera o tym samym tytule.

Mroki Tulsy

Tytuł serialu: Mroki Tulsy (The Lowdown)

Mroki Tulsy (The Lowdown) Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Sterlin Harjo

Sterlin Harjo Obsada: Ethan Hawke, Ryan Kiera Armstrong, Kaniehtiio Horn, Tim Blake Nelson

"Mroki Tulsy" to najnowszy serial kryminalny od FX z Ethanem Hawkiem w roli głównej. Produkcja koncentruje się na Lee Raybonie, dziennikarzu obywatelskim z Tulsy z obsesją na punkcie prawdy i demaskowania miejskiej korupcji. Kiedy zatem pisze artykuł o rodzinie Washbergów, a niedługo później Dale Washberg popełnia samobójstwo, Lee podejrzewa, że trafił na duży temat. Postanawia poprowadzić śledztwo na własną rękę, przez co wpakuje się w poważne kłopoty. Ktoś będzie chciał go powstrzymać przed ujawnieniem prawdy.

Disney+: pełna lista premier na grudzień 2025

SERIALE

8 grudnia - Gwiezdne wojny: Przygody młodych Jedi, sezon 3.

10 grudnia - Percy Jackson i bogowie olimpijscy, sezon 2.

12 grudnia - The End of an Era

17 grudnia - Europa z powietrza, sezon 5.

17 grudnia - Simpsonowie, sezon 37.

19 grudnia - Kumail Nanjiani: Strumień świadomości

24 grudnia - Made in Korea

26 grudnia - Mroki Tulsy

31 grudnia - Prawo i porządek: Sekcja specjalna, sezony 14-17

FILMY

1 grudnia - Powrót do przyszłości, Powrót do przyszłości 2, Powrót do przyszłości 3

1 grudnia - Shrek, Shrek 2, Shrek Trzeci

3 grudnia - Państwo Rose

5 grudnia - Dziennik cwaniaczka: Szczyt wszystkiego

12 grudnia - Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show

