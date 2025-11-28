Disney+ pokazał nowości na grudzień 2025. Kapitalne tytuły na święta
Disney+ pokazał swoje premiery na grudzień i już można powiedzieć, że będzie się działo. Wrócą uwielbiane seriale i kultowe filmy, ale pojawi się również coś dla fanów Taylor Swift.
Kończy się listopada, a to oznacza, że serwisy VOD przedstawiają listy premier na grudzień. Disney+ właśnie pokazał, co w przyszłym miesiącu pojawi się na platformie i z jakimi filmami oraz serialami użytkownicy spędzą okres świąteczny (przypominam, że "Kevin" w bibliotece Disney+ znajduje się już od dawna). Będą to kultowe produkcje, ale również nowości, którymi zainteresują się fani "Gwiezdnych wojen" oraz Taylor Swift. Na jakie nowości warto zwrócić uwagę w Disney+? Podpowiadamy.
Disney+: nowości na grudzień 2025. Co obejrzeć?
Percy Jackson i bogowie olimpijscy, sezon 2.
- Tytuł serialu: Percy Jackson i bogowie olimpijscy (Percy Jackson and the Olympians)
- Lata emisji: 2023-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Rick RiordanJonathan, E. Steinberg
- Obsada: Walker Scobell, Aryan Simhadri, Leah Jeffries, Virginia Kull
- Ocena IMDb: 7/10
Serial "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" wraca do Disney+ z 2. sezonem. Produkcja przygodowa skupia się na Percym Jacksonie (w tej roli Walker Scobell), który wyrusza w niebezpieczną misję, by odszukać należący do Zeusa piorun piorunów i zapobiec wojnie. Kiedy Percy trafia do Obozu Herosów, azylu dla młodocianych półbogów, odkrywa, że sam jest półbogiem. Chłopak bierze wówczas udział w misji, w której towarzyszą mu Annabeth (Leah Jeffries) i Grover (Aryan Simhadri). Podczas niej będzie musiał znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy zdoła poznać swoje przeznaczenie.
Państwo Rose
- Tytuł filmu: Państwo Rose (The Roses)
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 45m
- Reżyseria: Jay Roach
- Obsada: Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon, Andy Samberg
- Ocena IMDb: 6.7/10
Biblioteka Disney+ powiększy się o nowość z Benedictem Cumberbatchem i Olivią Colman w rolach głównych. Fabula filmu "Państwo Rose" skupia się na Ivy i Theo, którzy tworzą idealne małżeństwo. Do czasu, kiedy kariera Theo zaczyna chylić się ku upadkowi, a Ivy zaczyna mieć coraz większe ambicje. W związku z tym między małżonkami zaczyna tworzyć się zacięta rywalizacja. Tegoroczna produkcja nawiązuje do kultowego filmu "Wojna państwa Rose" z 1989 r. i książki Warrena Adlera o tym samym tytule.
Mroki Tulsy
- Tytuł serialu: Mroki Tulsy (The Lowdown)
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Sterlin Harjo
- Obsada: Ethan Hawke, Ryan Kiera Armstrong, Kaniehtiio Horn, Tim Blake Nelson
"Mroki Tulsy" to najnowszy serial kryminalny od FX z Ethanem Hawkiem w roli głównej. Produkcja koncentruje się na Lee Raybonie, dziennikarzu obywatelskim z Tulsy z obsesją na punkcie prawdy i demaskowania miejskiej korupcji. Kiedy zatem pisze artykuł o rodzinie Washbergów, a niedługo później Dale Washberg popełnia samobójstwo, Lee podejrzewa, że trafił na duży temat. Postanawia poprowadzić śledztwo na własną rękę, przez co wpakuje się w poważne kłopoty. Ktoś będzie chciał go powstrzymać przed ujawnieniem prawdy.
Disney+: pełna lista premier na grudzień 2025
SERIALE
- 8 grudnia - Gwiezdne wojny: Przygody młodych Jedi, sezon 3.
- 10 grudnia - Percy Jackson i bogowie olimpijscy, sezon 2.
- 12 grudnia - The End of an Era
- 17 grudnia - Europa z powietrza, sezon 5.
- 17 grudnia - Simpsonowie, sezon 37.
- 19 grudnia - Kumail Nanjiani: Strumień świadomości
- 24 grudnia - Made in Korea
- 26 grudnia - Mroki Tulsy
- 31 grudnia - Prawo i porządek: Sekcja specjalna, sezony 14-17
FILMY
- 1 grudnia - Powrót do przyszłości, Powrót do przyszłości 2, Powrót do przyszłości 3
- 1 grudnia - Shrek, Shrek 2, Shrek Trzeci
- 3 grudnia - Państwo Rose
- 5 grudnia - Dziennik cwaniaczka: Szczyt wszystkiego
- 12 grudnia - Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show
