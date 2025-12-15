Kultowy serial wleciał na Disney+. Netflix bał się go puścić w całości

Ładowanie...

Wszyscy zgodzimy się, że "Mad Men" to kultowy serial, którego w streamingu brakowało. Do tej pory nie dało się go obejrzeć w całości legalny sposób. Wcześniej w VOD, taką opcję oferował konkretnie serwis Prime Video, dostępny był wyłącznie 5. sezon, który w dodatku trzeba było kupić: albo w całości, albo odcinek po odcinku. Ci, którzy stęsknili się za serialem, mogą już odetchnąć z ulgą - Disney+ sprawił swoim subskrybentom ogromną radość niespodziewanym prezentem, jakim są wszystkie sezony "Mad Mena".

Trzeba przy tym wspomnieć, że serwis nie pominął również jednego odcinka, który konkurencyjna platforma Netflix zdecydowała się nie udostępniać widzom.

Mad Men w całości dostępny w Disney+ w ramach abonamentu

Akcja serialu "Mad Men" rozgrywa się w Ameryce latach 60. XX w. Był to czas, gdy nikt nie przejmował się paleniem papierosów w miejscach publicznych czy popijaniem alkoholu w czasie pracy. Nieodłącznym elementem ówczesnej kultury - szczególnie w reklamie - był również seksizm. Pracownicy biura Sterling Cooper traktowali kobiety jak asystentki lub obiekty seksualne, przez co trudniej im było awansować. Nie można również nie wspomnieć o głęboko zakorzenionym rasizmie, który przejawiał się w rasistowskich epitetach czy marginalizowaniu osób czarnoskórych w miejscu pracy i społeczeństwie.

Wiedząc, że cały serial obfitował w sceny, które obecnie trudno jest sobie wyobrazić, tym bardziej można przecierać oczy ze zdumienia, że Netflix postanowił usunąć tylko jeden epizod "Mad Mena", kiedy serial znajdował się jeszcze w ofercie serwisu. Mowa o 3. odcinku 3. sezonu ("Przyjęcie Rogera"), kiedy współwłaściciel firmy, Roger Sterling, organizuje przyjęcie, na którym występuje on w blackface, śpiewając rasistowską balladę na przyjęciu. Mimo że scena piętnowała toksyczność epoki, Netflix postanowił nie pokazywać odcinka swoim subskrybentom.

Disney+ zdecydował, że w bibliotece pojawią się wszystkie epizody kultowej produkcji bez wyjątku. Przed rozpoczęciem wspomnianego odcinka umieścił jednak informację na planszy o treści:

Ten odcinek zawiera niepokojące obrazy związane z rasizmem w Ameryce. Jedna z postaci jest pokazana z blackface, co stanowi część odcinka ukazującego powszechność rasizmu w Ameryce w 1963 roku. Opierając się na autentyczności historycznej, producenci serialu dążą do ukazania niesprawiedliwości i nierówności w naszym społeczeństwie, które trwają do dziś, abyśmy mogli przyjrzeć się nawet najbardziej bolesnym fragmentom naszej historii i zastanowić się nad tym, kim jesteśmy dzisiaj i kim chcemy się stać. Dlatego prezentujemy oryginalny odcinek w całości.

Akcja serialu "Mad Men" między 1960 a 1970 rokiem w Ameryce. Głównym bohaterem jest Don Draper (Jon Hamm), dyrektor do spraw reklamy w fikcyjnej agencji reklamowej Sterling Cooper w Nowym Jorku, który wśród kolegów po fachu uważany za geniusza reklamy. Serial przedstawia również zmieniające się z biegiem czasu nastroje społeczne w Stanach Zjednoczonych w latach 60. i 70., gdy seksizm, rasizm i znikoma etyka pracy były na porządku dziennym, a reklama dopiero zaczynała kształtować świadomość amerykańskich obywateli.

