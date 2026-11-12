Rozszerzona wersja Avengers: Endgame zaraz w streamingu. Kiedy premiera?

Ponowne wypuszczanie rozszerzonych wersji filmów do kin nie jest zasadniczo niczym nowym. W tym roku mieliśmy do czynienia z tego typu sytuacją w MCU - aby lepiej przygotować widzów na grudniowe seanse "Avengers: Doomsday", bracia Russo ogłosili, że do kin trafi rozszerzona wersja "Avengers: Końca gry" - produkcji powszechnie uważanej za nie tylko jedną z największych pod kątem rozmachu i najlepszych, ale również dowodem na to, jak kończy się pewna era. Reżyserski duet ubogacił "Endgame" o dość skromny, ale mający znaczenie materiał.

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Avengers: Endgame w wersji rozszerzonej. Premiera zaraz na Disney+

Fakt istnienia wersji rozszerzonej nie zmienia w żaden sposób tego, co jest sercem fabuły filmu. Jesteśmy bowiem świadkami tego, jak superbohaterowie próbują odnaleźć się na nowo po masowej anihilacji części ludzkości, której dopuścił się Thanos (Josh Brolin). Po tym, jak Kapitan Marvel (Brie Larson) ratuje Tony'ego Starka (Robert Downey Jr.) i pomaga mu wrócić na Ziemię, ten spotyka się z pozostałymi ocalałymi herosami, m.in. Bannerem (Mark Ruffalo), Czarną Wdową (Scarlett Johansson) czy Steve'em Rogersem (Chris Evans). Jakiś czas później, za sprawą Ant-Mana (Paul Rudd) i jego teorii, ci na nowo zyskują nadzieję na naprawienie szkód, które wyrządził światu złoczyńca.

Chris Evans - kadr z filmu "Avengers: Koniec gry"

W dobie tak częstych wycieków materiałów filmowych do sieci, nikogo raczej nie zdziwił fakt, że sceny po napisach "Avengers Endgame: Encore" (oryginalna nazwa) i ich treść trafiła do Internetu praktycznie od razu, gdy rozszerzona wersja filmu znalazła się w kinach. Oczywiście nie będziemy ich przytaczać - zwłaszcza dlatego, że za chwilę ci, którzy nie załapali się na seans reedycji "Endgame" w kinach, dostaną przedwczesny prezent od Disney+ (platformy streamingowej na której siłą rzeczy dostępne są filmy z uniwersum Marvela) i sami będą mogli się przekonać, co Russo "dokleili" do oryginalnej wersji.

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To już potwierdzona informacja - "Avengers Endgame: Encore" zmierza do streamingu, a w ofercie Disney+ znajdzie się dosłownie lada chwila - już jutro, w piątek 13 listopada. Choć zostało to ogłoszone zaledwie wczoraj, trudno było nie spodziewać się, że taki ruch zostanie wykonany - wersja rozszerzona "Endgame" trafiła do kin pod koniec września tego roku, przez jakiś czas była popularna, a jej emisja miała również znaczenie finansowe - zwiększyła globalny zarobek filmu o 142,9 mln dolarów, co sprawiło, że "Endgame" stało się najbardziej dochodowym filmem wszech czasów.

Marvel niewątpliwie jest w fazie intensywnych marketingowych przygotowań do grudniowego "Avengers: Doomsday". Wrześniowa emisja wersji rozszerzonej i jej premiera w streamingu na niemal miesiąc przed tym wielkim kinowym wydarzeniem to z pewnością element planu, mającego pokazać, że stawka jest wysoka, a zagrożenie ze strony Doktora Dooma - dalekie od sztucznie i naprędce stworzonego przez decydentów MCU sprzątających po Kangu. Warto nadrobić "Encore" przed tym, jak odwiedzi się kino celem seansu "Doomsday".

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