Na cykl Marvel Cinematic Universe, czy też może już wręcz Marvel Cinematic Multiverse, składają się kinowe blockbustery i seriale udostępniane w ramach platformy Disney+ (zarówno aktorskie, jak i animowane). Łączy je to, że są adaptacjami komiksów słynnego wydawnictwa stworzonego przez Stana Lee, a do tego osadzono je fabularnie w uniwersum Ziemia-616 (nie mylić z komiksową Ziemią-616!).



W jakiej kolejności oglądać filmy i seriale u superbohaterach Marvela, żeby się nie pogubić? Od czego w ogóle zacząć? Włodarze platformy Disney+ udostępniają co prawda chronologiczną listę w swoim serwisie VOD, ale nie zawiera ona wszystkich pozycji, a do tego to nie jedyny sposób, by zapoznawać się z MCU. Pod uwagę można brać również przecież daty premier.