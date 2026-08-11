Najlepszy film twórcy Yellowstone. Rodzina Duttonow nie ma szans
Po "Yellowstone" nazwisko Taylora Sheridana stało się synonimem dobrej i mocnej rozrywki. Ale przecież wcześniej również dostarczył godnych uwagi rzeczy. Są nawet tacy, co uważają, że jego filmy są lepsze od serialu z Kevinem Costnerem. W szczególności kryminał zatytułowany "Aż do piekła".
"Yellowstone" zadebiutowało w 2018 roku, rozsławiając nazwisko jego współtwórcy. To był pierwszy serial, w jaki zaangażował się Taylor Sheridan. Wcześniej pisał i reżyserował pełne metraże. Zanim stanął za kamerą "Wind River. Na przeklętej ziemi", odpowiadał za scenariusze do "Sicario" i "Aż do piekła". Jak się okazuje, to temu ostatniemu tytułowi zdarza się najbardziej rozpalać wyobraźnię widzów. Wielu uważa wręcz, że kryminał ten jest lepszy od serialu z Kevinem Costnerem.
"Aż do piekła" jest filmem bardzo dusznym, typowo sheridanowskim. Opowiada historię dwóch braci, którzy obrabowują kilka małych banków, aby uratować rodzinną farmę w Teksasie. Po pierwszym napadzie rusza za nimi nieustępliwy stróż prawa. A oni i tak planują kolejny napad. Krwawa konfrontacja staje się przez to nieunikniona. Do tego dostarcza widzom mnóstwo mocnych i intensywnych wrażeń.
Aż do piekła - opinie o kryminale twórcy Yellowstone
"Aż do piekła" tak podoba się widzom, że nie tylko wskazuje je, jako lepsze nawet od "Yellowstone", ale też nazywają jednym z najlepszych filmów XXI wieku. Wyreżyserowany przez Davida Mackenziego według scenariusza Taylora Sheridana kryminał po prostu wbija ich w fotele. Piszą o tym wprost w mediach społecznościowych.
Z czasem przestałem lubić "Yellowstone", ale Sheridan ma na koncie doskonałe rzeczy. "Aż do piekła" to jeden z najlepszych filmów tego stulecia
"Aż do piekła" to szczyt osiągnięć Taylora Sheridana
(...) uważam, że najlepszym filmem tego wieku jest "Aż do piekła", a prawie nikt nie obejrzał go w kinach
- czytamy na X (dawny Twitter).
Za lepsze od "Yellowstone" filmy, w które zaangażowany był Taylor Sheridan, fani nieraz wskazują również "Sicario". Ewentualnie zdarza się im wymieniać je razem z "Aż do piekła". Bo to ono przewija się najczęściej we wpisach o szczytowych osiągnięciach współtwórcy serialu z Kevinem Costnerem. Jakby na ten właśnie kryminał totalnie nie było mocnych. Jakaś prawda, albo przynajmniej jej część, na pewno w takich opiniach jest.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.