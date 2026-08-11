Najlepszy film twórcy Yellowstone. Rodzina Duttonow nie ma szans

"Yellowstone" zadebiutowało w 2018 roku, rozsławiając nazwisko jego współtwórcy. To był pierwszy serial, w jaki zaangażował się Taylor Sheridan. Wcześniej pisał i reżyserował pełne metraże. Zanim stanął za kamerą "Wind River. Na przeklętej ziemi", odpowiadał za scenariusze do "Sicario" i "Aż do piekła". Jak się okazuje, to temu ostatniemu tytułowi zdarza się najbardziej rozpalać wyobraźnię widzów. Wielu uważa wręcz, że kryminał ten jest lepszy od serialu z Kevinem Costnerem.



"Aż do piekła" jest filmem bardzo dusznym, typowo sheridanowskim. Opowiada historię dwóch braci, którzy obrabowują kilka małych banków, aby uratować rodzinną farmę w Teksasie. Po pierwszym napadzie rusza za nimi nieustępliwy stróż prawa. A oni i tak planują kolejny napad. Krwawa konfrontacja staje się przez to nieunikniona. Do tego dostarcza widzom mnóstwo mocnych i intensywnych wrażeń.

Aż do piekła - opinie o kryminale twórcy Yellowstone

"Aż do piekła" tak podoba się widzom, że nie tylko wskazuje je, jako lepsze nawet od "Yellowstone", ale też nazywają jednym z najlepszych filmów XXI wieku. Wyreżyserowany przez Davida Mackenziego według scenariusza Taylora Sheridana kryminał po prostu wbija ich w fotele. Piszą o tym wprost w mediach społecznościowych.

Z czasem przestałem lubić "Yellowstone", ale Sheridan ma na koncie doskonałe rzeczy. "Aż do piekła" to jeden z najlepszych filmów tego stulecia



"Aż do piekła" to szczyt osiągnięć Taylora Sheridana



(...) uważam, że najlepszym filmem tego wieku jest "Aż do piekła", a prawie nikt nie obejrzał go w kinach - czytamy na X (dawny Twitter).

Za lepsze od "Yellowstone" filmy, w które zaangażowany był Taylor Sheridan, fani nieraz wskazują również "Sicario". Ewentualnie zdarza się im wymieniać je razem z "Aż do piekła". Bo to ono przewija się najczęściej we wpisach o szczytowych osiągnięciach współtwórcy serialu z Kevinem Costnerem. Jakby na ten właśnie kryminał totalnie nie było mocnych. Jakaś prawda, albo przynajmniej jej część, na pewno w takich opiniach jest.

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