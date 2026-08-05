Uwielbiany serial twórcy Yellowstone zaliczył opóźnienie. Fani płaczą

„Landman” to osadzony w Teksasie dramat portretujący bezwzględny świat przemysłu naftowego, stworzony przez uwielbianego Taylora Sheridana („Yellowstone”). Serial został przedłużony na 3. sezon w grudniu 2025 r., jeszcze w trakcie emisji 2. serii. Od tamtej pory fani z niecierpliwością czekali na ogłoszenie daty premiery nowych odcinków. Okazuje się jednak, że zobaczą je nieco później niż przewidywano.

Landman, sezon 3. - premiera opóźniona

W rozmowie z „Us Weekly”, przeprowadzonej podczas premiery 3. sezonu „Lioness”, James Jordan przekazał nowe informacje na temat harmonogramu produkcji 3. sezonu „Landmana”. Jordan, często współpracujący z Taylorem Sheridanem aktor, którego mogliśmy zobaczyć również w „Yellowstone” i wspomnianym „Lioness”, ujawnił, że zdjęcia rozpoczną się dopiero we wrześniu tego roku. Artysta przy okazji potwierdził, że reżyser Stephen Kay ma powrócić i wyreżyserować kolejne odcinki.

Wydaje mi się, że wraca ten sam reżyser, Stephen Kay, którego uwielbiam. Zapowiada się więc świetna przygoda. Zaczynamy gdzieś we wrześniu i będziemy kręcić do pierwszego kwartału przyszłego roku.

Przed tą aktualizacją zakładano, że zdjęcia do 3. sezonu „Landmana” rozpoczną się w maju, jednak później termin przesunięto na sierpień. Teraz okazuje się, że produkcja ma potrwać od września do pierwszego kwartału 2027 r. - czyli nowych odcinków najprawdopodobniej nie zobaczymy w pierwszej połowie 2027 r. To oznacza co najmniej półtoraroczną, a być może nawet dwuletnią przerwę między odsłonami.

W międzyczasie Jordan zdradził, że nadchodzący sezon będzie składał się z „10 szalonych, wspaniałych, zabawnych i pełnych chaosu odcinków”, czyli tylu samo, co dwie poprzednie serie. Aktor spodziewa się również powrotu głównej obsady, na czele z Billym Bobem Thorntonem.



Inspirowany podcastem „Boomtown” autorstwa Christiana Wallace’a serial został stworzony przez Taylora Sheridana i samego Wallace’a. „Landman” zadebiutował w 2024 r. i wyrósł na jeden z największych hitów Paramount+, przyciągając olbrzymią widownię i zbierając na ogół pozytywne recenzje. Polscy widzowie również oglądają go na potęgę za pośrednictwem SkyShowtime.

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