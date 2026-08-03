Najlepszy sequel Yellowstone pozamiatał. Fani spędzili przy nim tysiące lat

Hype na "Ranczo Duttonów" był ogromny. W końcu jeszcze przed premierą twórcy mówili, że na planie czuli się jakby robili nie tyle sequel, co po prostu 6. sezon "Yellowstone". Nic więc dziwnego, że fani rzucili się na serial, gdy tylko się pojawił. Dwuodcinkowa premiera miała miejsce w maju i cieszyła się rekordową oglądalnością. To był najlepszy start serialu oryginalnego Paramount+ w historii.



Od tamtej pory miliony widzów uważnie śledziło losy bohaterów "Rancza Duttonów". Spędzili z nimi osiem tygodni, z niecierpliwością wyczekując kolejnych odcinków. Finał sequela "Yellowstone" zadebiutował już jakiś czas temu, bo jeszcze na początku lipca. Jednakże dopiero teraz poznaliśmy dokładne wyniki oglądalności całego serialu.

"RANCZO DUTTONÓW" OBEJRZYSZ NA: RANCZO DUTTONÓW SkyShowtime

Ranczo Duttonów - hitowy sequel Yellowstone

Dlaczego tak późno? Nielsen, który zbiera informacje z amerykańskich telewizorów, dopiero teraz podał wyniki oglądalności z dni 29 lipca - 5 sierpnia. A w tym właśnie tygodniu zadebiutował finałowy odcinek "Rancza Duttonów". I - jak podaje The Hollywood Reporter - wtedy właśnie sequel "Yellowstone" fani oglądali łącznie przez 827 mln minut. Dużo?

Tak, w finałowym tygodniu wyniki oglądalności "Rancza Duttonów" były niemal rekordowe. Większym zainteresowaniem sequel "Yellowstone" cieszył się jedynie parę tygodni wcześniej, kiedy to Amerykanie oglądali go przez 840 mln minut.

Tak wysoka oglądalność w poszczególnych tygodniach przekłada się na ogromne wyniki całego sezonu. Jak się bowiem okazuje, "Ranczo Duttonów" było oglądane łącznie przez ponad 6 mld minut. Tak jest. Amerykańscy widzowie spędzili przy serialu prawie 11,5 tys. lat.

Paramount postawił więc na dobrego konia. Jeszcze przed zakończeniem serialu oficjalnie ogłosił przecież, że to nie koniec "Rancza Duttonów". Produkcja doczeka się 2. sezonu. A kiedy pojawią się nowe odcinki? Tego na razie nie wiadomo. Pewne jest jednak, że w naszym kraju będzie je można obejrzeć na SkyShowtime, bo właśnie tam dostępne są wszystkie seriale z uniwersum "Yellowstone". I ciągle dochodzą kolejne.

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