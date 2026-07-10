Ranczo Duttonów: czy będzie 2. sezon sequela Yellowstone?

Na taki sequel fani czekali od zakończenia "Yellowstone" w 2024 roku. W końcu jeszcze przed jego premierą pojawiły się głosy, że jest niczym 6. sezon uwielbianego serialu. Parę tygodni temu mogliśmy sprawdzić, ile w tym prawdy. "Ranczo Duttonów" zadebiutowało w Polsce 22 maja, co oznacza, że pierwsze odcinki pojawiły się na SkyShowtime z lekkim opóźnieniem względem Stanów Zjednoczonych. Nie był to jednak duży poślizg.



W stosunku do Ameryki od początku byliśmy tylko tydzień do tyłu. A skoro w Stanach Zjednoczonych finał "Rancza Duttonów" zadebiutował w zeszły piątek, u nas na SkyShowtime pojawił się właśnie dzisiaj. W Polsce w każdej chwili możemy więc sprawdzić jak kończą się losy dobrze nam znanych Beth i Ripa, którzy rozpoczęli w Teksasie nowe życie. Ale czy na pewno się kończą? W końcu twórcy zostawiają otwartą furtkę do kontynuacji swojej opowieści.

"RANCZO DUTTONÓW" OBEJRZYSZ NA:

Ranczo Duttonów - czy sequel Yellowstone dostanie 2. sezon?

Po cliffhangerze z jakim zostawili nas twórcy "Rancza Duttonów", fani "Yellowstone" zastanawiają się, czy poznają dalszy ciąg opowieści o Beth i Ripie. W końcu aktualnie trwają w zawieszeniu. Tyle dobrego, że nie muszą czekać, aż odpowiadający za produkcję Paramount podejmie decyzję w sprawie kontynuacji. Ta zapadła już jakiś czas temu.

"Ranczo Duttonów" z miejsca przypadło krytykom do gustu. 89 proc. pozytywnych recenzji nie wzięło się znikąd. W żaden sposób nie oddaje to jednak szaleństwa, w jakie na punkcie sequela "Yellowstone" popadli widzowie. W końcu w Stanach Zjednoczoncy serial zaliczył największą premierę w historii platformy Paramount+. Nic więc dziwnego, że jej właściciel nie zwlekał z decyzją w sprawie dalszych losów produkcji.

Jeszcze zanim amerykańscy fani zobaczyli finał "Rancza Duttonów" wszystko stało się jasne. Paramount 24 czerwca ogłosił bowiem, że najlepszy sequel "Yellowstone" doczeka się 2. sezonu. Na ten moment nie wiadomo, kiedy powinniśmy się go spodziewać. Ważne jednak, że możemy spać spokojnie. Nowe odcinki na pewno się pojawią. Przy odrobinie szczęścia stanie się to nawet w niedalekiej przyszłości.

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