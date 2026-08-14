Disney+ ma swoją Wednesday. Tak wygląda nowe fantasy
Disney+ pokazał pierwszy zwiastun serialu "Coven Academy". Trudno oprzeć się wrażeniu, że produkcja dla młodzieży za sprawą klimatu i fabuły przypomina hitową "Wednesday". Wygląda równie intrygująco.
W bibliotece Disney+ seriali fantasy nie brakuje. Serwis to prawdziwa kopalnia tytułów, które zaspokajają potrzeby widzów na niezwykłe historie. Co więcej, liczba produkcji odcinkowych wciąż rośnie, a lista godnych uwagi seriali wciąż się zapełnia. Niebawem pojawi się na niej coś, co może zainteresować subskrybentów. Mowa o "Coven Academy", który swoim klimatem przypomina netfliksową "Wednesday". Czy tytuł okaże się być równie dobry? Przekonamy się jesienią. Tymczasem dostaliśmy pierwszy zwiastun tej produkcji od Disney+.
Coven Academy - zwiastun serialu fantasy od Disney+
Disney+ pokazał pierwszy zwiastun serialu "Coven Academy" stworzonego przez Tima Federle'a, w którym rozbrzmiewa piosenka "Brutal" Olivii Rodrigo. Zgodnie z obietnicą, serial ma utrzymać zaangażowanie widzów poprzez dynamiczne rozwijające się rozdziały historii oraz wielką tajemnicę.
W centrum fabuły znajdują się trzy nastoletnie czarownice, które wraz z innymi czarującymi równieśnikami uczęszczają do elitarnej szkoły z internatem dla czarodziejów. W tym miejscu walutą jest władza, sekrety potrafią być zabójcze, a przyciąganie może okazać się zagrożeniem. Kiedy nieoczekiwanie pojawia się zagrożenie w postaci starożytnych nadprzyrodzonych wojen, sabat będzie musiał podjąć decyzję, jak daleko się posunąć, aby ochronić siebie oraz mieszkańców miasta. Zakazane uczucia zdecydowanie im w tym nie pomogą.
"Coven Academy" może pochwalić się młodą i zdolną obsadą. Malina Pauli Weissman wciela się w Briar, buntowniczą dziewczynę, która odkrywa, że jest czarownicą. Malachi Barton gra Jake'a, magnetycznego czarownika, a Jordan Leftwich odgrywa rolę Sashy, empatycznej uczennicy, która potrafi czytać w myślach. Ora Duplass wciela się natomiast w Tegan, bezczelną czarownicę, która zakrzywia czas, a Louis Thresher gra Olliego, głodnego, niedawno przemienionego wampira. Rola panny Graves, dyrektorki szkoły, przypadła Tiffani Thiessen.
W obsadzie znaleźli się również: Devon Sawa jako profesor Cole, Swayam Bhatia jako McKenna, Brendon Tremblay jako Alexander, Keegan Connor Tracy jako Tamora, BJ Harrison jako Agnes i Nathaniel Logan McIntyre jako Teese.
Premiera "Coven Academy" zaplanowana jest na 1 października na platformie Freeform. W Polsce cały sezon będzie można obejrzeć 2 października na Disney+.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.