Disney+ ma swoją Wednesday. Tak wygląda nowe fantasy

W bibliotece Disney+ seriali fantasy nie brakuje. Serwis to prawdziwa kopalnia tytułów, które zaspokajają potrzeby widzów na niezwykłe historie. Co więcej, liczba produkcji odcinkowych wciąż rośnie, a lista godnych uwagi seriali wciąż się zapełnia. Niebawem pojawi się na niej coś, co może zainteresować subskrybentów. Mowa o "Coven Academy", który swoim klimatem przypomina netfliksową "Wednesday". Czy tytuł okaże się być równie dobry? Przekonamy się jesienią. Tymczasem dostaliśmy pierwszy zwiastun tej produkcji od Disney+.

Coven Academy - zwiastun serialu fantasy od Disney+

Disney+ pokazał pierwszy zwiastun serialu "Coven Academy" stworzonego przez Tima Federle'a, w którym rozbrzmiewa piosenka "Brutal" Olivii Rodrigo. Zgodnie z obietnicą, serial ma utrzymać zaangażowanie widzów poprzez dynamiczne rozwijające się rozdziały historii oraz wielką tajemnicę.

W centrum fabuły znajdują się trzy nastoletnie czarownice, które wraz z innymi czarującymi równieśnikami uczęszczają do elitarnej szkoły z internatem dla czarodziejów. W tym miejscu walutą jest władza, sekrety potrafią być zabójcze, a przyciąganie może okazać się zagrożeniem. Kiedy nieoczekiwanie pojawia się zagrożenie w postaci starożytnych nadprzyrodzonych wojen, sabat będzie musiał podjąć decyzję, jak daleko się posunąć, aby ochronić siebie oraz mieszkańców miasta. Zakazane uczucia zdecydowanie im w tym nie pomogą.

"Coven Academy" może pochwalić się młodą i zdolną obsadą. Malina Pauli Weissman wciela się w Briar, buntowniczą dziewczynę, która odkrywa, że ​​jest czarownicą. Malachi Barton gra Jake'a, magnetycznego czarownika, a Jordan Leftwich odgrywa rolę Sashy, empatycznej uczennicy, która potrafi czytać w myślach. Ora Duplass wciela się natomiast w Tegan, bezczelną czarownicę, która zakrzywia czas, a Louis Thresher gra Olliego, głodnego, niedawno przemienionego wampira. Rola panny Graves, dyrektorki szkoły, przypadła Tiffani Thiessen.

W obsadzie znaleźli się również: Devon Sawa jako profesor Cole, Swayam Bhatia jako McKenna, Brendon Tremblay jako Alexander, Keegan Connor Tracy jako Tamora, BJ Harrison jako Agnes i Nathaniel Logan McIntyre jako Teese.

Premiera "Coven Academy" zaplanowana jest na 1 października na platformie Freeform. W Polsce cały sezon będzie można obejrzeć 2 października na Disney+.

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