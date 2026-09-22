Takiego VOD w Polsce brakowało. Prime Video: potrzymaj mi pilota

Polscy miłośnicy kina azjatyckiego w Polsce nie mają łatwo. Filmy z Chin, Japonii, Korei czy Hongkongu są rozproszone. Pojedyncze tytuły znajdziemy na różnych platformach, które w najlepszym razie zebrane są w odpowiedniej zakładce. Za sprawą KINO ORIENT to się wreszcie zmieniło. Koniec z mozolnym wyszukiwaniem kolejnych produkcji. Koniec z wykupywaniem kolejnej subskrypcji, żeby tylko obejrzeć tego nowego akcyjniaka, co zebrał znakomite recenzje. Teraz wszystko znajdziemy w jednym miejscu.



Bo KINO ORIENT to cały kanał na Prime Video zbudowany wokół kina azjatyckiego. Jego biblioteka obejmuje filmy sztuk walk, thrillery, horrory, filmy wojenne i historyczne, fantasy, science fiction czy komedie akcji. Innymi słowy: cokolwiek wam w duszy gra. Albo dopiero zacznie grać. Jak bowiem czytamy w informacji prasowej, w ramach usługi zyskujemy dostęp do najgłośniejszych azjatyckich produkcji i tytułów, które dopiero czekają na odkrycie przez publiczność.

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KINO ORIENT - kanał kina azjatyckiego na Prime Video

Jakieś konkrety? Już teraz na KINO ORIENT znajdziemy wojenne widowisko "Morskie diabły", wypełnione spektakularnymi scenami akcji "Zakazane miasto" czy głośną "Wędrującą ziemię 2" - jeden z najbardziej kasowych filmów 2023 roku. W ofercie już teraz można przebierać, nie wiedząc, co obejrzeć najpierw, a założyciele kanału obiecują, że będzie regularnie rozwijana o kolejne tytuły i premiery.

OGLĄDAJ KINO ORIENT:

Do kogo skierowane jest KINO ORIENT? Zarówno do wieloletnich miłośników azjatyckiej kinematografii, jak i szerokiej publiczności szukającej dobrego kina gatunkowego. Tak przynajmniej twierdzi Michał Piłat - współzałożyciel firmy dystrybutorskiej 9th Plan i kanału KINO ORIENT:

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Od lat zajmujemy się dystrybucją azjatyckiego kina i obserwujemy, jak dynamicznie rośnie zainteresowanie nim wśród polskich widzów. KINO ORIENT powstał z pasji do filmów, które zachwycają rozmachem, oryginalnością i poziomem realizacji, a mimo to nie zawsze docierają do szerokiej publiczności. Chcemy to zmienić i stworzyć miejsce zarówno dla wieloletnich fanów, jak i osób dopiero odkrywających kino Azji. Start kanału na Amazon Prime Video Channels jest początkiem długofalowego projektu, który będziemy systematycznie rozwijać o kolejne premiery i filmowe odkrycia.

Dostęp do KINA ORIENT drogi nie jest. Miesięczna subskrypcja kanału w ramach Amazon Prime Video Channels kosztuje 7,99 zł. Zanim jednak pobierze wam z konta tę kwotę po raz pierwszy, możecie naoglądać się azjatyckiego kina w ramach darmowego tygodnia próbnego.

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