Takiego VOD w Polsce brakowało. Prime Video: potrzymaj mi pilota
Dostęp do azjatyckiego kina w Polsce nie jest łatwy. A przynajmniej nie był. Bo właśnie się stał. Na Amazon Prime Video Channels właśnie wystartowało KINO ORIENT - pierwszy kanał SVOD w całości poświęcony kinu azjatyckiemu.
Polscy miłośnicy kina azjatyckiego w Polsce nie mają łatwo. Filmy z Chin, Japonii, Korei czy Hongkongu są rozproszone. Pojedyncze tytuły znajdziemy na różnych platformach, które w najlepszym razie zebrane są w odpowiedniej zakładce. Za sprawą KINO ORIENT to się wreszcie zmieniło. Koniec z mozolnym wyszukiwaniem kolejnych produkcji. Koniec z wykupywaniem kolejnej subskrypcji, żeby tylko obejrzeć tego nowego akcyjniaka, co zebrał znakomite recenzje. Teraz wszystko znajdziemy w jednym miejscu.
Bo KINO ORIENT to cały kanał na Prime Video zbudowany wokół kina azjatyckiego. Jego biblioteka obejmuje filmy sztuk walk, thrillery, horrory, filmy wojenne i historyczne, fantasy, science fiction czy komedie akcji. Innymi słowy: cokolwiek wam w duszy gra. Albo dopiero zacznie grać. Jak bowiem czytamy w informacji prasowej, w ramach usługi zyskujemy dostęp do najgłośniejszych azjatyckich produkcji i tytułów, które dopiero czekają na odkrycie przez publiczność.
KINO ORIENT - kanał kina azjatyckiego na Prime Video
Jakieś konkrety? Już teraz na KINO ORIENT znajdziemy wojenne widowisko "Morskie diabły", wypełnione spektakularnymi scenami akcji "Zakazane miasto" czy głośną "Wędrującą ziemię 2" - jeden z najbardziej kasowych filmów 2023 roku. W ofercie już teraz można przebierać, nie wiedząc, co obejrzeć najpierw, a założyciele kanału obiecują, że będzie regularnie rozwijana o kolejne tytuły i premiery.
Do kogo skierowane jest KINO ORIENT? Zarówno do wieloletnich miłośników azjatyckiej kinematografii, jak i szerokiej publiczności szukającej dobrego kina gatunkowego. Tak przynajmniej twierdzi Michał Piłat - współzałożyciel firmy dystrybutorskiej 9th Plan i kanału KINO ORIENT:
Od lat zajmujemy się dystrybucją azjatyckiego kina i obserwujemy, jak dynamicznie rośnie zainteresowanie nim wśród polskich widzów. KINO ORIENT powstał z pasji do filmów, które zachwycają rozmachem, oryginalnością i poziomem realizacji, a mimo to nie zawsze docierają do szerokiej publiczności. Chcemy to zmienić i stworzyć miejsce zarówno dla wieloletnich fanów, jak i osób dopiero odkrywających kino Azji. Start kanału na Amazon Prime Video Channels jest początkiem długofalowego projektu, który będziemy systematycznie rozwijać o kolejne premiery i filmowe odkrycia.
Dostęp do KINA ORIENT drogi nie jest. Miesięczna subskrypcja kanału w ramach Amazon Prime Video Channels kosztuje 7,99 zł. Zanim jednak pobierze wam z konta tę kwotę po raz pierwszy, możecie naoglądać się azjatyckiego kina w ramach darmowego tygodnia próbnego.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.