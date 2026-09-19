W 24 godziny nowy film podbił Prime Video. Szaleństwo

„Ty+ja - Wbrew wszystkim” to fenomen i możemy to już przyznać po zaledwie 24 godzinach, odkąd film trafił na Prime Video. Produkcja bardzo szybko trafiła na pierwsze miejsce wśród dziesięciu najpopularniejszych produkcji w naszym kraju, którą serwis Amazona aktualizuje każdego dnia. Konkurencja była spora, bo mniej więcej w tym samym czasie do serwisu trafił hiszpański romans „Uwikłani: Marfil”, a dosłownie kilkanaście dni temu premierę miał „Wielki Marty” z Timothée Chalametem.

REKLAMA

Ty+ja - Wbrew wszystkim nowy hit Prime Video

„Ty+ja - Wbrew wszystkim” to francuski film, który opowiada o 18-letniej Amie Lancaster, która mówi rodzicom, że studiuje prawo, ale tak naprawdę poświęca się w całości swojej pasji, czyli uczy się reżyserii filmowej. Pewnego dnia poznaje starszego chłopaka, który ma charyzmę, jest zabójczo przystojny, ale ma skomplikowaną przeszłość. Chyba jasne jest, co dzieje się dalej.



„Ty+ja - Wbrew wszystkim” jest adaptacją serii powieści napisanej przez duet pisarek ukrywających się pod pseudonimem Emma Green. Trylogia jest światowym bestsellerem.



I choć widz, który nie ogląda romansów, może być zaskoczony, to w strategii Prime Video jest więcej sensu niż się wydaje. Platforma od jakiegoś czasu inwestuje mocno w książkowe światy. Wykorzystuje do tego dużą społeczność młodych czytelników zgromadzonych w mediach społecznościowych i przenosi na ekran te filmy i seriale, które są najpopularniejsze. I tak, są to zwykle romanse. Dzięki temu serwis kupując prawa do książek, kupuje od razu całą rzeszę fanów.



Zobaczcie, jak wielkimi hitami były „Tego lata stałam się piękna”, „Każdy kolejny krok” czy choćby „Off Campus”.

Więcej o "Reacherze" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA

Ładowanie...

Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.