Czy będzie 6. sezon Babylon Berlin? Ten serial to arcydzieło

Nowa, 5. seria „Babylon Berlin” przenosi widzów na początek 1933 r., czyli jednego z najważniejszych i najbardziej dramatycznych momentów w historii Niemiec. Adolf Hitler obejmuje urząd kanclerza, a bohaterowie muszą odnaleźć się w autorytarnej rzeczywistości, w której demokracja dogorywa, a dotychczasowe zasady przestają obowiązywać. Charlotte Ritter prowadzi śledztwo w sprawie serii, a zniknięcie Gereona Ratha dodatkowo komplikuje sytuację. W centrum opowieści pozostają więc zarówno kryminalna intryga, jak i polityczne napięcia prowadzące do upadku Republiki Weimarskiej.

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5. odsłona tytułu była oficjalnie zapowiedziana jako finałowa, a jej twórcy przedstawili w niej zakończenie historii Gereona Ratha i Charlotte Ritter.

Babylon Berlin - czy będzie 6. sezon serialu?

Fani „Babylon Berlin” nie powinni zatem liczyć na kolejną odsłonę. Twórcy nie zmienili zdania. Piąty sezon, który zadebiutował we wrześniu 2026 roku, jest zarazem ostatnim. Potwierdziły to nawet oficjalne komunikaty niemieckiego nadawcy ARD oraz firmy Beta Film, jednego z partnerów produkcji. Twórcy od początku przedstawiali nowe odcinki jako finał historii, nad którą pracowali przez niemal dekadę - nie ma zatem podstaw, by zakładać, że mogą nas zaskoczyć ogłoszeniem kolejnych epizodów.

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Informacja o zakończeniu serialu pojawiła się już w czerwcu 2024 r., kiedy ARD ogłosiło rozpoczęcie prac nad „piątką”.

Za scenariusz i reżyserię ponownie odpowiadają Henk Handloegten, Achim von Borries oraz Tom Tykwer, czyli trio stojące za poprzednimi seriami. Ostatni rozdział cyklu składa się z ośmiu odcinków i zamyka opowieść inspirowaną powieściami Volkera Kutschera.

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Przypomnę, ze „Babylon Berlin” należy do najbardziej uznanych i rozpoznawalnych niemieckich produkcji ostatnich lat - ba, mówi się o nim wręcz jak o jednym z najważniejszych, najlepiej napisanych i najciekawiej zrealizowanych seriali w historii europejskiej telewizji. Według danych podanych przez ARD serial zebrał ponad 100 milionów odtworzeń w bibliotece ARD Mediathek, a prawa do niego sprzedano do ponad 140 krajów. Pięć sezonów pozwoliło twórcom przedstawić przemiany Berlina od schyłku lat 20. XX wieku po moment, w którym niemiecka demokracja zaczęła ustępować miejsca nazistowskiej dyktaturze.

O tym, dlaczego ten tytuł jest tak dobry i dlaczego warto go obejrzeć, pisałem szerzej tutaj.

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Cały serial obejrzycie w HBO Max.

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