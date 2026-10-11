Nicolas Cage zagra w 5. sezonie Detektywa
Nicolas Cage nie zwalnia tempa i po skasowaniu "Spider-Noir" ujawnił, że angażuje się w kolejny projekt. Aktora będzie można zobaczyć w jednym z flagowych seriali od HBO, czyli "Detektywie". Cage ogłosił, że fani zobaczą go w nadchodzącym sezonie tej produkcji.
Jednym z głośniejszych projektów, w których Cage ostatnio wziął udział, był "Spider-Noir". Niestety, nieco ponad 3 miesiące od debiutu serialu na Prime Video, platforma zdecydowała, że produkcja nie doczeka się kontynuacji i została skasowana. Dla wielu widzów było to ogromne zaskoczenie - na pierwszy rzut oka nic nie wskazywało na to, że serwis od Amazona zrezygnuje ze swojego głośnego serialu. Rzeczywistość okazała się jednak inna.
Rola w "Spider-Noir" była pierwszą rolą serialową Cage'a i jak się okazuje - nie ostatnią. Aktor dopiero się na tej płaszczyźnie rozkręca, co udowodnił podczas New York Comic-Con, gdzie przekazał fanom ekscytującą informację na ten temat.
Nicolas Cage wystąpi w 5. sezonie Detektywa od HBO. To jego druga serialowa rola
Podczas sobotniego panelu na New York Comic-Con Cage ogłosił, że wystąpi w nadchodzącym 5. sezonie serialu "Detektyw", potwierdzając krążące od roku plotki łączące go z tą antologią HBO.
Nie da się kręcić filmów bez przerwy, jeden po drugim, a potrzeba jest matką wynalazków. Można tu dostrzec pewną zależność. Co mam na myśli, mówiąc o potrzebie? Trzeba utrzymać rodzinę, a jednocześnie nie robić zbyt wielu filmów z rzędu. Dlatego myślę, że prawdopodobnie zajmę się kolejnym projektem telewizyjnym. Chyba wystąpię w sezonie "Detektywa".
Do tej pory jeszcze nikt nie potwierdził jego udziału w serialu, co mogło wyglądać tak, jakby Cage przypadkiem się wygadał. Aktor bowiem dodał:
To chyba w porządku, że ogłaszam to jako pierwszy, prawda?
Aktor nie ma się jednak czym przejmować - plotki na temat jego udziału w produkcji krążyły już od 2025 r. Ba, wypowiadał się również na jego temat, kiedy został zapytany o to, jak przebiegają prace nad serialem. W maju twierdził jednak, że do niczego się nie zobowiązywał. Wspomniał jednak, że "bardzo lubi" Issę López, showrunnerkę 4. sezonu serialu i że "z przyjemnością" podjąłby się z nią współpracy. Teraz w końcu będzie miał okazję, aby doszła ona do skutku.
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