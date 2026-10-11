Wszystkie adaptacje Rozważnej i romantycznej. Czekaliśmy prawie 20 lat

Fabuła "Rozważnej i romantycznej" wielu osobom z pewnością jest znana. Historia koncentruje się na dwóch siostrach Dashwood - rozsądnej Elinor i romantycznej Marianne, które po śmierci ojca tracą zarówno dom, jak i status społeczny. Aby zabezpieczyć swoją przyszłość, będą musiały wyjść za mąż. Każda z sióstr ma na to jednak zupełnie inną perspektywę. Podczas gdy Elinor kieruje się rozsądkiem, Marianne wierzy, że to serce wskaże jej tego, który da jej namiętną miłość.

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Powieść Jane Austen, która została wydana w 1811 roku, zainspirowała wielu twórców do stworzenia filmowych i serialowych adaptacji. Zebraliśmy wszystkie najpopularniejsze ekranizacje "Rozważnej i romantycznej".

Rozważna i romantyczna - wszystkie adaptacje. Filmy i seriale

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Rozważna i romantyczna (serial BBC z 1971 roku)

Tytuł serialu: Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility)

Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility) Lata emisji: 1971

1971 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Denis Constanduros, David Giles

Denis Constanduros, David Giles Obsada: Patricia Routledge, Joanna David, Ciaran Madden, David Belcher

Patricia Routledge, Joanna David, Ciaran Madden, David Belcher Ocena IMDb: 6,5/10

Serial BBC z 1971 roku to pierwsza telewizyjna adaptacja "Rozważnej i romantycznej" w historii brytyjskiej telewizji. Zadebiutowała 160 lat po premierze powieści Austen. Miniserial składa się z 4 odcinków, po około 45 minut każdy, jednak niestety nie jest on na ten moment dostępny w żadnym serwisie streamingowym. W rolach Elinor i Marianne wystąpiły kolejno Joanna David i Ciaran Madden.

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Teatralny styl i wierność literackiemu pierwowzorowi to najważniejsze cechy serialu od BBC. Opisywano go jako "sfilmowaną sztukę", co wynikało z długich i statycznych kadrów, a także wierną adaptację powieści. Produkcja zawiera bowiem sporo dialogów z książki, które nie znalazły się w późniejszych wersjach "Rozważnej i romantycznej".

Joanna David jako Elinor Dashwood i Robin Ellis jako Edward Ferrars. Kadr z serialu "Rozważna i romantyczna" (1971)

Rozważna i romantyczna (serial BBC z 1981 roku)

Tytuł serialu: Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility)

Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility) Lata emisji: 1981

1981 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Alexander Baron, Rodney Bennett

Alexander Baron, Rodney Bennett Obsada: Irene Richard, Tracey Childs, Diana Fairfax, Philip Bowen

Irene Richard, Tracey Childs, Diana Fairfax, Philip Bowen Ocena IMDb: 6,7/10

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Dekadę później BBC stworzyło kolejny miniserial na podstawie powieści Austen, który tym razem liczył 7 odcinków. Dzięki temu twórcy mieli więcej czasu na to, aby przedstawić skomplikowaną sytuację Dashwoodów. Serial był emitowany co tydzień na BBC1 od 1 lutego do 15 marca 1981 roku. Również tej adaptacji widzowie na ten moment nie mogą obejrzeć w żadnym serwisie streamingowym.

"Rozważna i romantyczna" z 1981 roku nie charakteryzuje się wizualnym rozmachem. Tutaj liczy się klarowność opowieści i wierność literackiemu pierwowzorowi, choć w tym przypadku zdecydowano się pominąć obecność Margaret Dashwood, najmłodszej z sióstr. Ma to swoje zalety, ponieważ dzięki temu fabuła mogła się jeszcze bardziej skupić na miłosnych perypetiach dwóch głównych bohaterek i zaznaczeniu różnic w ich charakterach.

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Irene Richard jako Elinor Dashwood i Tracey Childs jako Marianne Dashwood. Kadr z serialu "Rozważna i romantyczna (1981)

Rozważna i romantyczna (film kinowy z 1995 roku)

Tytuł filmu: Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility)

Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility) Rok produkcji: 1995

1995 Czas trwania: 2h 16m

2h 16m Reżyseria: Ang Lee

Ang Lee Obsada: Emma Thompson, Kate Winslet, Alan Rickman, Hugh Grant

Emma Thompson, Kate Winslet, Alan Rickman, Hugh Grant Ocena IMDb: 7,7/10

Film "Rozważna i romantyczna" to najpopularniejsza adaptacja powieści Austen. Napakowana gwiazdorską obsadą produkcja zebrała pozytywne recenzje. Widzowie docenili płynące z niej ciepło, dowcipność, a także emocjonalny ciężar. Produkcja unika przesadnego przepychu, a mimo to przedstawiony w niej świat jest piękny, choć nie baśniowy. Film w reżyserii Anga Lee i na podstawie scenariusza Emmy Thompson, odtwórczyni roli Elinor, doczekał się 7 nominacji do Oscara, a ostatecznie zdobył jedną statuetkę za najlepszy scenariusz adaptowany.

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Rozważna i romantyczna (1995) - gdzie obejrzeć?

Kate Winslet jako Mariane Dashwood, Emilie François jako Margaret Dashwood i Emma Thompson jako Elinor Dashwood. Kadr z filmu "Rozważna i romantyczna" (1995)

Rozważna i romantyczna (serial BBC z 2008 roku)

Tytuł serialu: Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility)

Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility) Lata emisji: 2008

2008 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Andrew Davies, John Alexander

Andrew Davies, John Alexander Obsada: Hattie Morahan, Charity Wakefield, Dominic Cooper, David Morrissey

Hattie Morahan, Charity Wakefield, Dominic Cooper, David Morrissey Ocena IMDb: 8/10

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Do kolekcji serialowych adaptacji powieści od BBC w 2008 roku dołączyła nowa produkcja odcinkowa. Najkrótsza, jeśli chodzi o liczbę epizodów, bo 3-odcinkowa. BBC One emitowała je 1, 6 i 13 stycznia 2008 roku. To jedyna "Rozważna i romantyczna" od BBC, którą widzowie mogą obejrzeć online - taką możliwość oferuje m.in. Canal+.

Serial nie jest kopią popularnego filmu - twórcy postawili na młodość, cielesność i rodzącą się świadomość seksualną bohaterek, które dopiero odkrywały własne pragnienia. Dzięki temu, że produkcja odcinkowa jest nieco dłuższa, miała miejsce na rozwinięcie tych wątków, które film pełnometrażowy musiał skrócić.

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Rozważna i romantyczna (2008) - gdzie obejrzeć?

Janet McTeer jako pani Dashwood, Hattie Morahan jako Elinor Dashwood i Charity Wakefield jako Marianne Dashwood. Kadr z serialu "Rozważna i romantyczna" (2008)

Rozważna i romantyczna (film kinowy z 2026 roku)

Tytuł filmu: Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility)

Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility) Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 2h 11m

2h 11m Reżyseria: Georgia Oakley

Georgia Oakley Obsada: Daisy Edgar-Jones, Esme Creed-Miles, Caitríona Balfe, Fiona Shaw

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Po prawie 20 latach od premiery ostatniej adaptacji do kolekcji "Rozważnych i romantycznych" dołączy drugi film kinowy. Za kamerą produkcji stanęła Georgia Oakley, reżyserka tytułu "Pokuta", a scenariusz napisały Diana Reid i Sylvia Brindis. W roli Elinor wystąpiła Daisy Edgar-Jones, a jej siostrę Marianne zagrała Esme Creed-Miles. Produkcja zadebiutuje w kinach 16 października.

Daisy Edgar-Jones jako Elinor Dashwood. Kadr z filmu "Rozważna i romantyczna" (2026)

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