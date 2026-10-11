Wszystkie adaptacje Rozważnej i romantycznej. Czekaliśmy prawie 20 lat
"Rozważna i romantyczna" to najnowsza adaptacja powieści Jane Austen, na którą widzowie czekali prawie 20 lat. Jakie jeszcze ekranizacje powstały na przestrzeni lat? Oto wszystkie filmy i seriale stworzone na kanwie XIX-wiecznego romansu.
Fabuła "Rozważnej i romantycznej" wielu osobom z pewnością jest znana. Historia koncentruje się na dwóch siostrach Dashwood - rozsądnej Elinor i romantycznej Marianne, które po śmierci ojca tracą zarówno dom, jak i status społeczny. Aby zabezpieczyć swoją przyszłość, będą musiały wyjść za mąż. Każda z sióstr ma na to jednak zupełnie inną perspektywę. Podczas gdy Elinor kieruje się rozsądkiem, Marianne wierzy, że to serce wskaże jej tego, który da jej namiętną miłość.
Powieść Jane Austen, która została wydana w 1811 roku, zainspirowała wielu twórców do stworzenia filmowych i serialowych adaptacji. Zebraliśmy wszystkie najpopularniejsze ekranizacje "Rozważnej i romantycznej".
Rozważna i romantyczna - wszystkie adaptacje. Filmy i seriale
Rozważna i romantyczna (serial BBC z 1971 roku)
- Tytuł serialu: Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility)
- Lata emisji: 1971
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Denis Constanduros, David Giles
- Obsada: Patricia Routledge, Joanna David, Ciaran Madden, David Belcher
- Ocena IMDb: 6,5/10
Serial BBC z 1971 roku to pierwsza telewizyjna adaptacja "Rozważnej i romantycznej" w historii brytyjskiej telewizji. Zadebiutowała 160 lat po premierze powieści Austen. Miniserial składa się z 4 odcinków, po około 45 minut każdy, jednak niestety nie jest on na ten moment dostępny w żadnym serwisie streamingowym. W rolach Elinor i Marianne wystąpiły kolejno Joanna David i Ciaran Madden.
Teatralny styl i wierność literackiemu pierwowzorowi to najważniejsze cechy serialu od BBC. Opisywano go jako "sfilmowaną sztukę", co wynikało z długich i statycznych kadrów, a także wierną adaptację powieści. Produkcja zawiera bowiem sporo dialogów z książki, które nie znalazły się w późniejszych wersjach "Rozważnej i romantycznej".
Rozważna i romantyczna (serial BBC z 1981 roku)
- Tytuł serialu: Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility)
- Lata emisji: 1981
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Alexander Baron, Rodney Bennett
- Obsada: Irene Richard, Tracey Childs, Diana Fairfax, Philip Bowen
- Ocena IMDb: 6,7/10
Dekadę później BBC stworzyło kolejny miniserial na podstawie powieści Austen, który tym razem liczył 7 odcinków. Dzięki temu twórcy mieli więcej czasu na to, aby przedstawić skomplikowaną sytuację Dashwoodów. Serial był emitowany co tydzień na BBC1 od 1 lutego do 15 marca 1981 roku. Również tej adaptacji widzowie na ten moment nie mogą obejrzeć w żadnym serwisie streamingowym.
"Rozważna i romantyczna" z 1981 roku nie charakteryzuje się wizualnym rozmachem. Tutaj liczy się klarowność opowieści i wierność literackiemu pierwowzorowi, choć w tym przypadku zdecydowano się pominąć obecność Margaret Dashwood, najmłodszej z sióstr. Ma to swoje zalety, ponieważ dzięki temu fabuła mogła się jeszcze bardziej skupić na miłosnych perypetiach dwóch głównych bohaterek i zaznaczeniu różnic w ich charakterach.
Rozważna i romantyczna (film kinowy z 1995 roku)
- Tytuł filmu: Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility)
- Rok produkcji: 1995
- Czas trwania: 2h 16m
- Reżyseria: Ang Lee
- Obsada: Emma Thompson, Kate Winslet, Alan Rickman, Hugh Grant
- Ocena IMDb: 7,7/10
Film "Rozważna i romantyczna" to najpopularniejsza adaptacja powieści Austen. Napakowana gwiazdorską obsadą produkcja zebrała pozytywne recenzje. Widzowie docenili płynące z niej ciepło, dowcipność, a także emocjonalny ciężar. Produkcja unika przesadnego przepychu, a mimo to przedstawiony w niej świat jest piękny, choć nie baśniowy. Film w reżyserii Anga Lee i na podstawie scenariusza Emmy Thompson, odtwórczyni roli Elinor, doczekał się 7 nominacji do Oscara, a ostatecznie zdobył jedną statuetkę za najlepszy scenariusz adaptowany.
Rozważna i romantyczna (serial BBC z 2008 roku)
- Tytuł serialu: Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility)
- Lata emisji: 2008
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Andrew Davies, John Alexander
- Obsada: Hattie Morahan, Charity Wakefield, Dominic Cooper, David Morrissey
- Ocena IMDb: 8/10
Do kolekcji serialowych adaptacji powieści od BBC w 2008 roku dołączyła nowa produkcja odcinkowa. Najkrótsza, jeśli chodzi o liczbę epizodów, bo 3-odcinkowa. BBC One emitowała je 1, 6 i 13 stycznia 2008 roku. To jedyna "Rozważna i romantyczna" od BBC, którą widzowie mogą obejrzeć online - taką możliwość oferuje m.in. Canal+.
Serial nie jest kopią popularnego filmu - twórcy postawili na młodość, cielesność i rodzącą się świadomość seksualną bohaterek, które dopiero odkrywały własne pragnienia. Dzięki temu, że produkcja odcinkowa jest nieco dłuższa, miała miejsce na rozwinięcie tych wątków, które film pełnometrażowy musiał skrócić.
Rozważna i romantyczna (film kinowy z 2026 roku)
- Tytuł filmu: Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility)
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 2h 11m
- Reżyseria: Georgia Oakley
- Obsada: Daisy Edgar-Jones, Esme Creed-Miles, Caitríona Balfe, Fiona Shaw
Po prawie 20 latach od premiery ostatniej adaptacji do kolekcji "Rozważnych i romantycznych" dołączy drugi film kinowy. Za kamerą produkcji stanęła Georgia Oakley, reżyserka tytułu "Pokuta", a scenariusz napisały Diana Reid i Sylvia Brindis. W roli Elinor wystąpiła Daisy Edgar-Jones, a jej siostrę Marianne zagrała Esme Creed-Miles. Produkcja zadebiutuje w kinach 16 października.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- "Duma i uprzedzenie", ale to komiks? Graficzna adaptacja powieści Jane Austen jest wybitna
- Nie trać wieczoru na seans "Perswazji". Książki Jane Austen doczekały się lepszych adaptacji
- To nieudolna podróbka "Dumy i uprzedzenia", ale krytykowane "Perswazje" i tak będą hitem Netfliksa
- Filmy kostiumowe w klimacie Wichrowych wzgórz. TOP 10
- Masz ochotę na świetny serial kostiumowy? Wybraliśmy najlepsze tytuły
Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.