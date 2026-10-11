Adaptacja dzieła fantasy Sandersona nabiera kształtów. Film coraz bliżej

Brandon Sanderson w styczniu podpisał bezprecedensową umowę z Apple TV, w ramach której serwis zakupił prawa do książkowego uniwersum "Cosmere". Autor ma zapewnioną kontrolę nad całym procesem tworzenia produkcji, pisząc scenariusze, produkując i będąc konsultantem dla twórców filmów i serialu. Na takich warunkach pracowali J.K. Rowling przy "Harrym Potterze" oraz George R.R. Martin przy "Grze o tron", jednak nawet oni nie mieli aż tak dużej kontroli, jaką od Apple TV dostał Sanderson.

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Na początek platforma planuje zaadaptować powieści "Z mgły zrodzony" ("Mistborn") oraz "Archiwum Burzowego Światła" ("The Stormlight Archive"). Na podstawie pierwszej powstaje już film pełnometrażowy. Na jakim jest etapie?

Brandon Sanderson podzielił się aktualizacją na temat filmu Z mgły zrodzony

Umówmy się, Sanderson nie ma łatwego zadania - twórca fantasy musi bowiem skondensować rozbudowaną sagę do formatu filmu pełnometrażowego. Zaleta jest taka, że Apple TV dało mu wolną rękę i chyba właśnie dzięki temu, mimo napiętego grafiku autora, prace trwają zgodnie z planem.

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"Z mgły zrodzony" - okładka książki Brandona Sandersona

Pisarz poinformował, że platforma przekazała mu już uwagi do pierwszej wersji scenariusza, którą oddał w lipcu. Wstępny szkic przeszedł jednak gruntowne zmiany, zanim jeszcze trafił do studia. Sanderson zdradził, że materiał, który pierwotnie liczył 200 tys. słów, został skondensowany do zaledwie 20 tys. słów. Obecnie twórca pracuje nad kolejnymi poprawkami, o czym powiedział tak:

Tak naprawdę to w pewnym sensie druga wersja, bo wprowadziłem mnóstwo poprawek do pierwszej. A właściwie to chyba osiemnasta - wydaje mi się, że byłem na etapie 1.17 [wersja 1, poprawka 17 - przyp. red.], kiedy ją oddawałem. Apple zapoznało się z tekstem i przekazało mi swoje uwagi. Teraz więc czeka mnie nanoszenie poprawek. Muszę znaleźć sposób, by uwzględnić w historii to, czego oczekuje studio.

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Fabuła serii fantasy "Z mgły zrodzony" osadzona jest na zdegenerowanej, dystopijnej planecie Scadrial. Charakteryzuje się ona czerwonym niebem, z którego pada deszcz popiołu, wyniszczoną roślinnością, a także brutalnym system klasowym. W jego skład wchodzą Obligatory, Arystokracja i Skaa. Są oni podporządkowani uważającemu się za boga Ostatniemu Imperatorowi, który na planecie sprawuje tyrańskie rządy. Kluczowymi bohaterami tej serii są Zrodzona z Mgły Vin oraz strażnik prawa Waxillium Ladrian i jego partner Wayne.

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