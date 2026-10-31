Halloween to ulubione święto użytkowników Prime Video. Hucznie je obchodzą
Użytkownicy Prime Video świętują Halloween już od dłuższej chwili. Ale ileż można "Carrie" oglądać? Przerzucili się już na inną horrorową nowość, która wpadła na platformę Amazona prosto z kina.
Prime Video rozpieszcza swoich użytkowników pod względem halloweenowych treści. Jeszcze 7 października na platformę Amazona wpadła przecież "Carrie", która z miejsca zawróciła subskrybentom w głowach. Jak najęci oglądali wszystkie odcinki, dzięki czemu kolejna już adaptacja debiutu Stephena Kinga przez parę tygodni królowała w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.
Przez kolejne nowości - "SOR" czy 2. sezon "Listy śmierci" - "Carrie" musiała pożegnać się z pierwszym miejscem zestawienia. Konsekwentnie oddalała się od szczytu topki, aż w końcu utknęła na jej szóstym miejscu. No cóż, wygląda na to, że kto serial Mike'a Flanagana miał obejrzeć, ten już obejrzał, odpowiednio nastrajając się na Halloween.
Prime Video - co obejrzeć?
Bo Halloween to czas, kiedy horrory stają się najbardziej pożądanym gatunkiem. Właśnie w październiku wszyscy chętnie sięgamy po kino grozy, żeby wprawić się w odpowiednio świąteczny nastrój. Widać to dokładnie na Prime Video. Jak się bowiem okazuje, "Carrie" była tylko przedsmakiem. Rozbudziła apetyt użytkowników platformy Amazona na danie główne. A okazał się nim film prosto z kina.
Zrobione za 10 mln dol. "Backrooms. Bez wyjścia" zdążyło zebrać w kinach ponad 400 mln, stając się 11 największym hitem 2026 roku. Horror oparty na viralowym fenomenie okazał się przy tym nie tylko komercyjnym, ale też artystycznym sukcesem - na Rotten Tomatoes ma aż 86 proc. pozytywnych recenzji. A teraz potwierdza swoją wartość w streamingu.
"Backrooms. Przed wyjścia" straszy użytkowników Prime Video od zeszłej środy. Subskrybenci mogą je oglądać bez uiszczania dodatkowych opłat. Bardzo im się to podoba, bo horror zaraz po swojej premierze wdrapał się na drugie miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.
Tak, kinowa nowość nie jest najchętniej oglądanym tytułem na Prime Video. Halloween czy nie Halloween, Polacy wciąż chcą oglądać to, co ich. Dlatego na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych produkcji dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju wciąż gości "SOR". Od czasu swojej premiery rodzimy serial nie ma sobie w serwisie równych. Niestraszne mu żadne nowości, o czym zdążyliśmy się przekonać już przy okazji debiutu 2. sezonu "Listy śmierci".
Prime Video - co jeszcze oglądają użytkownicy?
Nie tylko "Backrooms. Bez wyjścia" nie ma szans z "SOR-em". "Wyścig po miłość", który wpadł na Prime Video w miniony czwartek, nawet się do niego nie zbliżył. A przecież mówimy o tym, co użytkownicy platformy Amazona lubią najbardziej. Film zalicza się do gatunku young adultowych romansów. Opowiada bowiem o młodej mechaniczce, która udaje zaręczyny z kontrowersyjnym gwiazdorem wyścigów samochodowych. A co dzieje się dalej? Sami możecie się domyślić.
"Wyścig po miłość" okazał się tylko na tyle gorący, żeby dzień po swojej premierze trafić na czwarte miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. Oznacza to, że goni go inna nowość prosto z kina, która wpadła na platformę razem z "Backrooms. Bez wyjścia". W dodatku "Ali G: Kto ja jezdem?" pojawiło się w serwisie w trybie ekspresowym.
Nowego "Alego G" mogliśmy obejrzeć w kinach tylko przez dwa dni w poprzedni weekend. Cztery dni później, 28 października, trafił już na Prime Video. Nic dziwnego, że szybko zdobył popularność. Po mocnych wrażeniach z "SOR-u", strachu z "Backrooms. Bez wyjścia" i akcji z "Listy śmierci" użytkownikom platformy Amazona przydaje się trochę śmiechu na rozluźnienie.
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Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych tytułów w tym tygodniu:
- SOR
- Backrooms. Bez wyjścia
- Lista śmierci
- Wyścig po miłość
- Ali G: Kto ja jezdem?
- Carrie
- Helluva Boss
- Miłość twojego życia
- Plan doskonały
- Kolonia
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.