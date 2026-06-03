Polacy jeszcze nie widzieli horroru Backrooms, a już zapowiedziano 2. część

W Polsce kwestia premier filmów nadawałaby się na jakiś naukowy esej, próbujący zgłębić, czemu wciąż spotykamy się z sytuacją, gdy zagraniczna widownia widziała dany film tygodnie lub miesiące wcześniej, a my jesteśmy na szarym końcu okienka dystrybucyjnego. Taka sytuacja ma również miejsce w przypadku "Backrooms. Bez wyjścia", gdzie jesteśmy w ogonie, jeśli chodzi o datę premiery filmu. W związku z tym siłą rzeczy, śledząc doniesienia ze świata kina, wiemy pewne rzeczy wcześniej, zanim obejrzymy dane dzieło na wielkim ekranie.

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Backrooms zaraz w kinach. Już potwierdzono 2. część

Clark (Chiwetel Ejiofor) prowadzi sklep meblowy. W pewnym momencie jest świadkiem dziwnej sytuacji - natrafia na przejście do niepokojącej, na pierwszy rzut oka pustej i niekończącej się plątaniny korytarzy. Decyduje się opowiedzieć o tym swojej terapeutce, dr Mary Kline (Renate Reinsve), ale kobieta uznaje słowa mężczyzny za objawy pogarszającego się stanu psychicznego. Gdy Clark przestaje przychodzić na spotkania, zaniepokojona Mary decyduje się odkryć, co sie dzieje z jej pacjentem.

Choć w repertuarach polskich kin "Backrooms. Bez wyjścia" jeszcze się nie znalazło, w związku z czym oczywiście nikt nie zna zakończenia filmu, jest już pewne, że dzieło Kane'a Parsonsa doczeka się kolejnej (a może nawet niejednej) odsłony. Młody reżyser zapowiada, że zamierza rozwinąć koncept i stworzyć swego rodzaju uniwersum, antologiczne produkcje. Wygląda więc na to, że jeśli doczekamy się "Backrooms 2", a wiele wskazuje na to, że tak, będziemy mieć do czynienia z zupełnie nowymi postaciami, stawiającymi czoła wyzwaniu w postaci tajemniczej, nieskończonej przestrzeni. Deadline poinformowało, że Parsons aktualnie szuka scenarzysty, z którym mógłby współpracować przy sequelu, a umowa z A24, przewidująca kolejne odsłony, jest podpisana. Na ten moment nie ma jednak żadnych szczegółów dotyczących tego, kto wystąpił w sequelu i kiedy mogłoby dojść do jego premiery.

"Backrooms. Bez wyjścia" zaliczyło genialne otwarcie w box office - w weekend otwarcia film na całym świecie zarobił 118 milionów dolarów, aktualnie zaś kwota ta wzrosła do 126 mln. A wszystko to dzięki Parsonsowi - 20-letniemu reżyserowi i autorowi konceptu stanowiącej podstawę fabuły filmu. Młody twórca jest przykładem świeżej krwi, która zaczynała od YouTube'a, a teraz podbija "branżę wielkiego ekranu" i kto wie - może stać się dla horroru czy generalnie dla kina tym, kim dziesiątki lat temu stawał się m.in. Steven Spielberg, rozpoczynając karierę w młodym wieku, a później przechodząc do historii.

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