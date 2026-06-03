Sydney Sweeney miała naciskać na rozbierane sceny w 3. sezonie Euforii

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3. sezon "Euforii" dobiegł końca. Sam Levinson stworzył coś wyraźnie odróżniającego się tonem od poprzednich odsłon, m.in. na poziomie stylistyki. Neonowe barwy zostały zastąpione przez skąpaną w słońcu i piasku westernową stylistykę, muzyka Labrintha zastąpiona pracą Hansa Zimmera. Nie zmieniła się za to aura kontrowersji, będąca stałym elementem serialu. Wcześniej wielokrotnie mówiono, że twórcy romantyzują i przedstawiają w celowo estetycznym świetle zażywanie narkotyków i generalnie samo oddawanie się nałogom. Opinie o seksualizacji obrazu i treści pojawiały się już wcześniej, jednak teraz powróciły z gigantyczną siłą.

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Sam Levinson rozważał brak nagości w wątku Cassie. Rzekomo aktorka zaprotestowała

Cassie Howard (Sweeney) to zdecydowanie jedna z czołowych postaci "Euforii", zwłaszcza jej 3. sezonu. Widzimy w nim, jak zaczyna od tworzenia erotycznego kontentu, przeciwko czemu początkowo protestuje Nate (Jacob Elordi) - jej narzeczony i zarazem przyszły mąż. Oboje się kochają, jednak ich życie się komplikuje - chłopak pogrąża się w długach i jest na celowniku gangsterów, a Cassie decyduje się wyjechać, by zarobić - postanawia założyć OnlyFans, a w jej promocji pomaga Maddie (Alexa Demie).

To właśnie ten wątek, związany z "niebieską platformą" wzbudził najwięcej emocji - głównie negatywnych - ze strony widzów. Wielu z nich uznało, że to, w jaki sposób Sam Levinson pokazuje (na poziomie scenariusza oraz okiem kamery) postać Sweeney, jest typowym przykładem tzw. męskiego spojrzenia, skupieniem na atrakcji wizualnej tak, by kamera pokazywała to, co w domyśle jest dla mężczyzny najbardziej "zmysłowym przeżyciem". Sporo krytyki spadło również na sposób, w jaki twórcy podeszli do wątku OnlyFans - określono go jako zbyt łatwy i przyjemny, a także zwyczajnie niezgodny z rzeczywistością, na co zresztą zwracały uwagę nawet same twórczynie kontentu na tej platformie.

Choć Sam Levinson jest w zmasowany sposób atakowany, jego linia obrony zdaje się być dość zaskakująca: w wywiadzie dla New York Timesa, reżyser stwierdził, że rozważał nakręcenie 3. sezonu bez nagości, zastanawiał się jak to nakręcić. Jak wyglądała reakcja Sweeney? Oto, co miała powiedzieć:

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Żartujesz? Gram modelkę OnlyFans. Mówisz mi, że zamierzasz, jak gdyby, to ominąć?

Levinson miał się zgodzić ze zdaniem aktorki, przyznać jej słuszność i porzucić pomysł nakręcenia 3. sezonu "Euforii" bez nagości. Choć zupełnie dopuszczam logikę Sydney Sweeney i jej reakcję (rzeczywiście nakręcenie wątku "niebieskiej platformy" bez tego typu scen mogłoby być dość nieoczywiste), o tyle nie chce mi się wierzyć, że Sam Levinson, który w "Euforii" i "Idolu" zasłynął z nadmiernej seksualizacji fabuły, nagle został na krótko oświecony, że może jest inna droga, by to przedstawić.

Reżyser skomentował również wątek Cassie w 3. sezonie, chwaląc Sweeney i określając jako "całkowicie nieustraszoną" i "niesamowicie profesjonalną":

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Spójrzcie, mierzymy się z tym światem OnlyFans, gdzie kobietom płaci się za szeptanie do mikrofonu. Jest w tym pewien poziom absurdu, który jest po prostu zabawny i zawsze staramy się znaleźć sposoby, aby to wszystko było autentyczne, zabawne, dramatyczne, a jednocześnie oddawało głębsze pragnienia i pragnienia postaci.

Nie wiem, jak Wy, ale ja mu nie wierzę. Wątek Cassie to jedna z najbardziej położonych rzeczy w 3. sezonie "Euforii". Niby czuję, że wiem, co Sam Levinson miał na myśli, ale sposób w jaki to wyraził, przekroczył granice dobrego smaku.

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Adam Kudyba 03.06.2026 09:00

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