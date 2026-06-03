Sydney Sweeney miała naciskać na rozbierane sceny w 3. sezonie Euforii
Jednym z najważniejszych i zarazem wzbudzających oburzenie fanów elementów 3. sezonu "Euforii", był wątek Cassie, granej przez Sydney Sweeney. W jego trakcie mogliśmy zobaczyć wiele nagich scen z udziałem aktorki. Choć jest to jeden z zarzutów wobec reżysera Sama Levinsona, ten się broni.
3. sezon "Euforii" dobiegł końca. Sam Levinson stworzył coś wyraźnie odróżniającego się tonem od poprzednich odsłon, m.in. na poziomie stylistyki. Neonowe barwy zostały zastąpione przez skąpaną w słońcu i piasku westernową stylistykę, muzyka Labrintha zastąpiona pracą Hansa Zimmera. Nie zmieniła się za to aura kontrowersji, będąca stałym elementem serialu. Wcześniej wielokrotnie mówiono, że twórcy romantyzują i przedstawiają w celowo estetycznym świetle zażywanie narkotyków i generalnie samo oddawanie się nałogom. Opinie o seksualizacji obrazu i treści pojawiały się już wcześniej, jednak teraz powróciły z gigantyczną siłą.
Sam Levinson rozważał brak nagości w wątku Cassie. Rzekomo aktorka zaprotestowała
Cassie Howard (Sweeney) to zdecydowanie jedna z czołowych postaci "Euforii", zwłaszcza jej 3. sezonu. Widzimy w nim, jak zaczyna od tworzenia erotycznego kontentu, przeciwko czemu początkowo protestuje Nate (Jacob Elordi) - jej narzeczony i zarazem przyszły mąż. Oboje się kochają, jednak ich życie się komplikuje - chłopak pogrąża się w długach i jest na celowniku gangsterów, a Cassie decyduje się wyjechać, by zarobić - postanawia założyć OnlyFans, a w jej promocji pomaga Maddie (Alexa Demie).
To właśnie ten wątek, związany z "niebieską platformą" wzbudził najwięcej emocji - głównie negatywnych - ze strony widzów. Wielu z nich uznało, że to, w jaki sposób Sam Levinson pokazuje (na poziomie scenariusza oraz okiem kamery) postać Sweeney, jest typowym przykładem tzw. męskiego spojrzenia, skupieniem na atrakcji wizualnej tak, by kamera pokazywała to, co w domyśle jest dla mężczyzny najbardziej "zmysłowym przeżyciem". Sporo krytyki spadło również na sposób, w jaki twórcy podeszli do wątku OnlyFans - określono go jako zbyt łatwy i przyjemny, a także zwyczajnie niezgodny z rzeczywistością, na co zresztą zwracały uwagę nawet same twórczynie kontentu na tej platformie.
Choć Sam Levinson jest w zmasowany sposób atakowany, jego linia obrony zdaje się być dość zaskakująca: w wywiadzie dla New York Timesa, reżyser stwierdził, że rozważał nakręcenie 3. sezonu bez nagości, zastanawiał się jak to nakręcić. Jak wyglądała reakcja Sweeney? Oto, co miała powiedzieć:
Żartujesz? Gram modelkę OnlyFans. Mówisz mi, że zamierzasz, jak gdyby, to ominąć?
Levinson miał się zgodzić ze zdaniem aktorki, przyznać jej słuszność i porzucić pomysł nakręcenia 3. sezonu "Euforii" bez nagości. Choć zupełnie dopuszczam logikę Sydney Sweeney i jej reakcję (rzeczywiście nakręcenie wątku "niebieskiej platformy" bez tego typu scen mogłoby być dość nieoczywiste), o tyle nie chce mi się wierzyć, że Sam Levinson, który w "Euforii" i "Idolu" zasłynął z nadmiernej seksualizacji fabuły, nagle został na krótko oświecony, że może jest inna droga, by to przedstawić.
Reżyser skomentował również wątek Cassie w 3. sezonie, chwaląc Sweeney i określając jako "całkowicie nieustraszoną" i "niesamowicie profesjonalną":
Spójrzcie, mierzymy się z tym światem OnlyFans, gdzie kobietom płaci się za szeptanie do mikrofonu. Jest w tym pewien poziom absurdu, który jest po prostu zabawny i zawsze staramy się znaleźć sposoby, aby to wszystko było autentyczne, zabawne, dramatyczne, a jednocześnie oddawało głębsze pragnienia i pragnienia postaci.
Nie wiem, jak Wy, ale ja mu nie wierzę. Wątek Cassie to jedna z najbardziej położonych rzeczy w 3. sezonie "Euforii". Niby czuję, że wiem, co Sam Levinson miał na myśli, ale sposób w jaki to wyraził, przekroczył granice dobrego smaku.
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