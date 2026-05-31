„LOL: Kto Się Śmieje Ostatni” to wyjątkowy format telewizyjny. Goście, zwykle celebryci, aktorzy, piosenkarze zamknięci są w jednym pomieszczeniu i muszą się nawzajem rozbawić. Główna reguła jest prosta: nikt nie może się zaśmiać. Jeśli na twojej twarzy pojawi się choćby cień uśmiechu – wypadasz. Trwa to kilka godzin, a ostatni, który pozostanie poważny wygrywa program i główną nagrodę.

Program doczekał się wielu edycji, w tym polskiej, która okazała się na tyle dużym hitem, że Prime Video zrealizował 3 sezony, a 4. lada chwila zadebiutuje w serwisie.

Kiedy 4. sezon programu LOL: Kto Się Śmieje Ostatni? Data premiery

Serwis Prime Video zapowiedział już, że serial trafi do streamingu już 10 lipca 2026 roku. Co ważne, dystrybucja odcinków znowu będzie niestandardowa. Serial będzie liczył 6 odcinków. Na premierę zostaną udostępnione pierwsze trzy. Kolejne trafią do serwisu tydzień później.

Tak wygląda harmonogram:

Odcinki 1-3 – 10.07.2026

Odcinki 4-6 – 17.07.2026

LOL: Kto Się Śmieje Ostatni? Uczestnicy

Poznaliśmy już prawie wszystkich uczestników programu. Lista celebrytów, aktorów i komików jest naprawdę imponująca. W nowej edycji wystąpią:

Tomasz Karolak

Michał Sikorski

Ewa Kasprzyk

Vanessa Aleksander

Kacper Ruciński

Tomasz Kot

Klaudia Halejcio

Katarzyna Bujakiewicz

Mariusz Kałamaga

Jano

Program poprowadzi Cezary Pazura.

Konrad Chwast 31.05.2026 13:16

