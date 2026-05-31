Kiedy 4. sezon programu LOL: Kto Się Śmieje Ostatni? Znamy uczestników
4. sezon programu „LOL: Kto Się Śmieje Ostatni” został zapowiedziany przez serwis Amazona, czyli Prime Video. Komediowa produkcja po raz kolejny zaprosi grupę celebrytów do jednego domu i tam przez kilka godzin będzie ich rozśmieszać. Zebraliśmy wszystko, co już wiemy o programie. Przede wszystkim – jest już data premiery.
„LOL: Kto Się Śmieje Ostatni” to wyjątkowy format telewizyjny. Goście, zwykle celebryci, aktorzy, piosenkarze zamknięci są w jednym pomieszczeniu i muszą się nawzajem rozbawić. Główna reguła jest prosta: nikt nie może się zaśmiać. Jeśli na twojej twarzy pojawi się choćby cień uśmiechu – wypadasz. Trwa to kilka godzin, a ostatni, który pozostanie poważny wygrywa program i główną nagrodę.
Program doczekał się wielu edycji, w tym polskiej, która okazała się na tyle dużym hitem, że Prime Video zrealizował 3 sezony, a 4. lada chwila zadebiutuje w serwisie.
Kiedy 4. sezon programu LOL: Kto Się Śmieje Ostatni? Data premiery
Serwis Prime Video zapowiedział już, że serial trafi do streamingu już 10 lipca 2026 roku. Co ważne, dystrybucja odcinków znowu będzie niestandardowa. Serial będzie liczył 6 odcinków. Na premierę zostaną udostępnione pierwsze trzy. Kolejne trafią do serwisu tydzień później.
Tak wygląda harmonogram:
- Odcinki 1-3 – 10.07.2026
- Odcinki 4-6 – 17.07.2026
LOL: Kto Się Śmieje Ostatni? Uczestnicy
Poznaliśmy już prawie wszystkich uczestników programu. Lista celebrytów, aktorów i komików jest naprawdę imponująca. W nowej edycji wystąpią:
- Tomasz Karolak
- Michał Sikorski
- Ewa Kasprzyk
- Vanessa Aleksander
- Kacper Ruciński
- Tomasz Kot
- Klaudia Halejcio
- Katarzyna Bujakiewicz
- Mariusz Kałamaga
- Jano
Program poprowadzi Cezary Pazura.
