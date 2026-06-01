To ostateczny koniec Euforii. Całe szczęście
Co dalej z „Euforią”? Jeszcze niedawno twórcy serialu sygnalizowali, że mają pomysł na kolejne odsłony. Okazuje się jednak, że nie powinniśmy się na nie nastawiać: oto dotrwaliśmy do finału ostatecznego. Może to i lepiej?
1 czerwca 2026 r. - po siedmiu latach, trzech sezonach i 26 epizodach - serial „Euforia” oficjalnie dobiegł końca. Zgadza się: 8. i zarazem finałowy odcinek 3. serii okazał się zamknięciem całej tej historii. Oficjalnie potwierdził to Sam Levinson (twórca, scenarzysta i reżyser produkcji HBO) podczas występu w podcaście muzycznym „Popcast” „New York Timesa”, prowadzonym przez Joe Coscarellego i Jona Caramanikę.
Euforia - finał 3. sezonu to ostateczny koniec serialu HBO
HBO zdążyło już potwierdzić tę nowinę, udzielając odpowiedzi serwisowi „Variety”. Choć w w sieci nietrudno było natknąć się na pogłoski o planach na więcej odsłon, jeszcze więcej przesłanek wskazywało na to, że kontrowersyjny i polaryzujący odbiorców 3. sezon zamknie temat. Główna gwiazda serialu, Zendaya, już wcześniej sugerowała w wywiadach, że jej zdaniem produkcja zakończy się właśnie na tej odsłonie.
Jednym z kluczowych utrudnień jest fakt, że między 2. a 3. sezonem minęły aż cztery lata, a w tym czasie Zendaya i wielu jej ekranowych partnerów stało się pełnoprawnymi gwiazdami Hollywood - artystami o bardzo napiętych, wypełnionych wysokobudżetowymi produkcjami harmonogramach. Między innymi z tego powodu realizacja najnowszego rozdziału była ciągle opóźniana („Variety” informowało o tym już w 2024 r.).
W rozmowie z Coscarellim przed premierą „trójki” Levinson przyznał, że pisze „każdy sezon tak, jakby miał być ostatnim”. Zapytany o możliwość powstania 4. odsłony serialu odparł z wahaniem: „Nie wiem. W tej chwili jedyne, na co mam ochotę, to spędzać czas z żoną i dziećmi, poczytać Elmore’a Leonarda i jeszcze raz obejrzeć Mrs Miniver”.
Odbiór finałowej serii dość jednoznacznie sugeruje, że widzowie są rozczarowani kierunkiem, który obrał Levinson. Początkowo „Euforia” opowiadała o „grupie licealistów próbujących odnaleźć się w świecie zdominowanym przez problemy tożsamościowe, traumy, narkotyki, social media i seks. W 3. sezonie, po przeskoku czasowym, bohaterowie „mierzą się z wartością wiary, możliwością odkupienia oraz problemem istnienia zła” - serial z dramatu o trudach dorastana przekształcił się w niekonsekwentny w podejściu do postaci, płytki kryminał.
Obok Zendayi w obsadzie znaleźli się między innymi Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace oraz Colman Domingo.
