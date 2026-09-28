Nie tylko Backrooms 2. Reżyser ma nowy pomysł na horror

"Backrooms. Bez wyjścia" jest jednym z najgłośniejszych filmów 2026 roku. Sukces tego horroru jest szczególnie godny podziwu, ponieważ Parsons nakręcił film w wieku zaledwie 20 lat. Co więcej, budżet na produkcję wynosił zaledwie 10 mln dol., a produkcja do tej pory zarobiła na całym świecie 330 mln dol. W związku z tym reżyser zapowiedział, że wcale nie kończy ze światem "Backrooms" i dziś wiadomo już, że doczekamy się "Backrooms 2". Okazuje się, że to jednak nie wszystko.

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Reżyser Backrooms. Bez wyjścia ma nowy pomysł na franczyzę. Chce nakręcić serial

Parson ujawnił, że marzy o tym, by nakręcić serial limitowany - podaje serwis Deadline. Reżyser "Backrooms. Bez wyjścia" wypowiedział się na ten temat podczas wydarzenia Zurich Summit. Stwierdził, że idealnym zakończeniem dla uwielbianej przez widzów franczyzy byłaby właśnie produkcja odcinkowa:

Nigdy nie przestaję tworzyć. Jest kilka rzeczy, o których chciałbym wkrótce opowiedzieć. Od samego początku powtarzałem, że wymarzonym scenariuszem dla "Backrooms" byłby serial limitowany, który pozwoliłby doprowadzić historię do głównego finału.

Dodał, że już w 2022 roku, kiedy stworzył internetową serię "Backrooms", miał plan na rozwinięcie tej narracji. W tamtym momencie szukał po prostu odpowiedniego sposobu na realizację tego pomysłu. Teraz twierdzi, że jest "niesamowicie podekscytowany myślą", że będzie w stanie to wszystko zrealizować. Trzymajmy kciuki, bo za sprawą "Backrooms. Bez wyjścia" pokazał swój talent i możliwości.

Fabuła "Backrooms" koncentruje się na Clarku (Chiwetel Ejiofor), który w podziemiach swojego sklepu odkrywa przejście do plątaniny niekończących się korytarzy. Kiedy opowiada o tym swojej terapeutce (Renate Reinsve), kobieta dochodzi do wniosku, że Clark ma omamy, a jego stan psychiczny zaczyna się pogarszać. Gdy mężczyzna znika, terapeutka postanawia odkryć, co się z nim stało. Tym sposobem trafia do niepokojącej rzeczywistości.

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