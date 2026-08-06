Najlepszy horror 2026 roku już na VOD. A przecież jeszcze leci w kinach

W tym roku youtuberzy przejmują kino grozy. Najpierw Curry Barker ze swoją "Obsesją" podbił serca fanów grozy na całym świecie, a chwilę potem wyczyn ten powtórzył Kane Parsons, który na pełny metraż przerobił internetowy fenomen. Historia "Backrooms" zaczęła się bowiem od zdjęcia przestrzeni biurowej - niby zwykłej, a jednak niepokojącej. Z inspiracji fotografią narodził się krótki serial, który stał się viralem. Młody reżyser otrzymał więc 10 mln dol., aby zrobić na jego podstawie film kinowy.



"Backrooms. Bez wyjścia" trafiło na ekrany polskich kin 19 czerwca - nieco ponad miesiąc po swojej światowej premierze. Horror miał już wtedy na koncie całkiem sporo, ale jak się okazało jeszcze nie skończył podbijać serc miłośników filmów grozy. Do tej pory zarobił prawie 400 mln dol. I wciąż tak naprawdę zarabia. Bo u nas ciągle można go na wielkich ekranach obejrzeć.

Backrooms. Bez wyjścia - horror już na VOD

Warto jednak mieć na uwadze, że w polskich kinach "Backrooms" dorwiemy na pojedynczych seansach, ale wersji rozszerzonej. Ta zwykła stała się natomiast właśnie dostępna na VOD. Trafiła do dystrybucji online właśnie dzisiaj, 6 sierpnia.

"Backrooms" obejrzycie w zaciszu własnego domu na różnych platformach VOD. O ile oczywiście za dostęp do filmu zapłacicie. Ceny na razie niskie nie są, ale z czasem będą spadać. Trudno jednak powiedzieć, kiedy produkcję będziemy mogli obejrzeć bez dodatkowych opłat w ramach susbkrypcji którego z funkcjonującego w naszym kraju serwisu streamingowego.

Ale nawet jeśli aktualnie za obejrzenie "Backrooms" należy zapłacić, na pewno warto się na taki seans zdecydować. W końcu zdobył nie tylko uznanie widzów, ale też krytyków. 87 proc. pozytywnych recenzji nie wzięło się znikąd. Nie bez powodu też powszechnie uznaje się film za jeden z najlepszych - a nieraz i najlepszy horror 2026 roku.

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