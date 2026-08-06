Najlepszy horror 2026 roku już na VOD. A przecież jeszcze leci w kinach
Na VOD właśnie zadebiutował horror, który w kinach zdążył narobić sporo szumu. Wciąż zresztą można go złapać na wielkich ekranach. Ale od dzisiaj "Backrooms. Bez wyjścia" możemy obejrzeć również w domu.
W tym roku youtuberzy przejmują kino grozy. Najpierw Curry Barker ze swoją "Obsesją" podbił serca fanów grozy na całym świecie, a chwilę potem wyczyn ten powtórzył Kane Parsons, który na pełny metraż przerobił internetowy fenomen. Historia "Backrooms" zaczęła się bowiem od zdjęcia przestrzeni biurowej - niby zwykłej, a jednak niepokojącej. Z inspiracji fotografią narodził się krótki serial, który stał się viralem. Młody reżyser otrzymał więc 10 mln dol., aby zrobić na jego podstawie film kinowy.
"Backrooms. Bez wyjścia" trafiło na ekrany polskich kin 19 czerwca - nieco ponad miesiąc po swojej światowej premierze. Horror miał już wtedy na koncie całkiem sporo, ale jak się okazało jeszcze nie skończył podbijać serc miłośników filmów grozy. Do tej pory zarobił prawie 400 mln dol. I wciąż tak naprawdę zarabia. Bo u nas ciągle można go na wielkich ekranach obejrzeć.
Backrooms. Bez wyjścia - horror już na VOD
Warto jednak mieć na uwadze, że w polskich kinach "Backrooms" dorwiemy na pojedynczych seansach, ale wersji rozszerzonej. Ta zwykła stała się natomiast właśnie dostępna na VOD. Trafiła do dystrybucji online właśnie dzisiaj, 6 sierpnia.
"Backrooms" obejrzycie w zaciszu własnego domu na różnych platformach VOD. O ile oczywiście za dostęp do filmu zapłacicie. Ceny na razie niskie nie są, ale z czasem będą spadać. Trudno jednak powiedzieć, kiedy produkcję będziemy mogli obejrzeć bez dodatkowych opłat w ramach susbkrypcji którego z funkcjonującego w naszym kraju serwisu streamingowego.
Ale nawet jeśli aktualnie za obejrzenie "Backrooms" należy zapłacić, na pewno warto się na taki seans zdecydować. W końcu zdobył nie tylko uznanie widzów, ale też krytyków. 87 proc. pozytywnych recenzji nie wzięło się znikąd. Nie bez powodu też powszechnie uznaje się film za jeden z najlepszych - a nieraz i najlepszy horror 2026 roku.
Więcej o horrorach poczytasz na Spider's Web:
- Warner i Paramount robią remake tego samego horroru. Jak to możliwe?
- Mocny horror obejrzysz w domu. Obsesja gwarantowana
- Zupełnie nowe sceny w Backrooms. Nowa wersja filmu leci do kin
- Szalony horror ominął kina. Teraz króluje w SkyShowtime
- Gwiazdor nowego Resident Evil prawie zginął na planie. Co się stało?
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.