Wjechało już kolejne Backrooms. Za darmo, na YouTube’a

„Backrooms” jeden z najgłośniejszych filmów tego roku, zaraz obok „Obsesji”, który powstał na bazie… creepy-pasty. Reżyserem obrazu jest Kane Parsons, który zasłynął za sprawą kanału na YouTubie o nazwie Kane Pixels, gdzie przez lata umieszczał krótkie klipy inspirowane tym internetowym fenomenem.

Produkcja wytwórni A24, która do polskich kin trafiła pod tytułem „Backrooms. Bez wyjścia”, osadzona jest w tym samym uniwersum, co shorty z kanału Kane Pixels. Widzowie już wcześniej udawali się na YouTube’a, by dowiedzieć się więcej o tym świecie, a teraz czeka na nich tam niespodzianka.

Everything Must Go to nowy short Kane’a Parsona z cyklu Backrooms

Klip pochodzi z rozszerzonej wersji filmu „Backrooms”, która trafiła do kin 3 lipca 2026 r. i był bonusową sceną po napisach. Pierwotnie miał pojawić się w sieci niemal od razu, ale zaliczyliśmy opóźnienie. Teraz, półtora miesiąca później wideo, nazywane w skrócie „EMG”, zostało dodane na kanał Kane Pixels.

Klip nieco ponad 16 min. i w zaledwie jeden dzień nabił już 1,7 mln wyświetleń. Stylizowany jest na kręcony analogową kamerą, ma proporcje 4:3 i został datowany na 18 czerwca 1990 r. Przypomnijmy, że główny bohater filmu, czyli Clark, odkrył wejście do Kompleksu pod swoim sklepem dokładnie 11 dni później.

„Backrooms: Everything Must Go” trwa 16 min. i wita nas czerwonym napisem „tylko do użytku wewnętrznego”, wspomnianą datą i kilkoma innymi dopiskami. Potem mamy ujęcie ze statycznie umieszczonej kamery na wejście do Kompleksu, a dalej obserwujemy ekspedycję kilku osób w charakterystycznych żółtych strojach.

Grupa trafia na różnego typu anomalie, a jedną z nich są banery z napisem „Everything Must Go”, które fani filmu dobrze znają. To właśnie ich używał nie kto inny, jak Clark, który prowadził w swoim nieprosperującym sklepie z meblami cały czas wyprzedaż, w ramach której „wszystko miało zejść”.

Fakt, iż wideo trafiło na YouTube’a niezwykle mnie cieszy, bo tak jak „Backrooms” mnie urzekło, tak nie znalazłem czasu na to, by ponownie pójść do kina na seans tylko po to, by zobaczyć tę dodatkową scenę. Teraz mogłem ją nadrobić i znów jestem z serią na bieżąco.

Fanom filmu Backrooms polecam nadrobić inne filmy z kanału Kane Pixels.

Po seansie „Backrooms” spędziłem długie godziny oglądając, oczywiście zaraz przed snem, kolejne shorty, jakie na przestrzeni lat Kane Parsons publikował na swoim kanale. W tych materiałach, które powstały w Blenderze, jest coś wręcz hipnotyzującego, co sprawia, że nie sposób się od nich oderwać.

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Wiele z klipów, które Kane Parsons udostępnił, to wideo typu „found footage”, na których obserwujemy los nieszczęśników, którzy przypadkiem trafili do Kompleksu z jakaś kamerą. Oprócz tego mamy klipy rzucające nieco światła na kulisy jego odkrycia oraz pokazują od kuchni odpowiedzialną za to korporację.

Warto przy tym oczywiście dodać, że Kane Parsons nie jest autorem fenomenu Backrooms. Historia tej liminalnej przestrzeni zaczęła się od anonimowego posta na jednym z for, internauci zaczęli ten koncept rozwijać oddolnie. Więcej o tym przeczytasz tu: Internetowa sensacja zmieniła się w najlepszy horror 2026 r.

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