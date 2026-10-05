Dajcie już spokój Reacherowi. Nowość Prime Video to niedościgniony wzór seriali akcji
"Reacher" już od wielu tygodni rządzi na Prime Video. Platforma Amazona ciągle jednak dodaje kolejne seriale akcji. I właśnie teraz w serwisie pojawiła się gratka dla fanów napędzanych adrenaliną produkcji.
4. sezon "Reachera" zadebiutował na Prime Video jeszcze w sierpniu. Szybko po swojej premierze wdrapał się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. Utrzymywał się na nim praktycznie przez cały czas swojego trwania. Skończył się już jakiś czas temu. Aczkolwiek wraz z finałem 16 września dostaliśmy coś ekstra.
Gdy 4. sezon "Reachera" się skończył, na Prime Video wpadła "Neagley", czyli spin-off hitowego serialu akcji. Po chwili to właśnie ona przejęła pałeczkę po produkcji głównej. Od tamtej pory utrzymuje się na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Co nam to mówi? Że użytkownicy serwisu uwielbiają produkcje pełne akcji. Dlatego dostają ich coraz więcej.
Genialny serial akcji na Prime Video
Po sukcesie "Reachera" i "Neagley" Prime Video nie zwalnia w naszym kraju tempa. I wcale nie chodzi o to, że obie produkcje doczekają się kolejnych sezonów. Po prostu na platformie Amazona ciągle pojawiają się kolejne tytuły, w tym seriale akcje na licencji. Jeden z nich właśnie wleciał do serwisu i ma szansę narobić sporo szumu. Fani napędzanych adrenaliną opowieści nie zaprzeczą, że to niedościgniony wzór.
"Banshee" opowiada o bezimiennym złodzieju, który po wyjściu z więzienia zrządzeniem losu zostaje szeryfem w małym miasteczku. Choć niekoniecznie zgodnie z prawem, to jednak zaprowadza tam porządek. Dzięki temu 4. sezony serialu wypełniają wysmakowane sceny akcji. To jest największa siła tej produkcji, która przecież wcale taka nowa nie jest.
"Banshee" rozpoczęło się w 2013 roku. Od jego zakończenia minęło już 10 lat, a mimo to wciąż zdobywa nowych fanów. Dotychczas w naszym kraju mógł to robić jedynie na HBO Max, gdzie zresztą całkiem niedawno cieszył się renesansem popularności. Teraz użytkownicy Prime Video mogą dać mu się zmieść z planszy.
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