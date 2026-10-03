Użytkownicy Prime Video oglądają genialny serial akcji. Nowy sezon coraz bliżej

"Reacher" król - tylko tak można podsumować topkę najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video w naszym kraju. 4. sezon może i skończył się dwa tygodnie temu, ale wciąż trzyma się na podium zestawienia. Na jego najniższym stopniu. Bo aktualnie jego wsparcie liczy się znacznie bardziej. Tak, chodzi o "Neagley".

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Bo razem z finałem 4. sezonu "Reachera" dostaliśmy jego spin-off. Użytkownicy Prime Video tak bardzo pragnęli więcej akcji, że od razu zaczęli "Neagley" oglądać. Dzięki temu produkcja wdrapała się na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Potem z niego spadła na rzecz "Girls of Warsaw". Ale właśnie wróciła.

Prime Video - co obejrzeć?

"Reacher" wciąż dominuje w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. "Neagley" zajmuje pierwsze, a sam serial główny trzecie miejsce zestawienia. Gdzieś z dalszych pozycji z zazdrością spogląda na nich "Lista śmierci". Bo wie, że zaraz nadejdzie jej czas.

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W czasie swojej premiery w 2022 roku "Lista śmierci" może nie zrobiła takiego szału jak "Reacher". Ale jednak spragnieni akcji użytkownicy Prime Video bardzo chętnie po nią sięgali. W dodatku znaleźli w niej dokładnie to, czego potrzebowali. W końcu w serialu nie ma filozofii. Jest komandor podporucznik James Reece, który jako jedyny uchodzi z całego plutonu uchodzi cało z zasadzki. Po powrocie do kraju postanawia wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, aby wytropić winnych śmierci współtowarzyszy.

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Przez swoją militarystyczną tematykę do "Listy śmierci" szybko przylgnęła łatka serialu anty-woke. Użytkownikom Prime Video zupełnie to nie przeszkadzało. Tak wczuli się w tę pełną akcji opowieść, że platforma Amazona zdecydowała się przedłużyć produkcję na kolejny sezon. I tak lata mijały, a myśmy nowych odcinków nie dostali. Zamiast nich pojawił się "Mroczny wilk".

Lista śmierci: Mroczny wilk ponownie hitem Prime Video

"Lista śmierci: Mroczny wilk" to akurat nie kontynuacja, tylko prequel poświęcony losom Bena Edwardsa. Opiera się jednak na tych samych zasadach co serial główny, więc też wpisał się w gusta użytkowników Prime Video. A nawet wciąż się wpisuje. Bo po ponad roku od swojej premiery wrócił do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.

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Powód takiego stanu rzeczy jest prosty. Wygląda bowiem na to, że użytkownicy Prime Video szykują się do tej od dawna zapowiadanej kontynuacji "Listy śmierci". Pełnoprawny 2. sezon wreszcie nadchodzi. Zadebiutuje na platformie Amazona już w przyszłym miesiącu, a dokładnie 21 października. Czyli fani mają jeszcze sporo czasu. Dlatego nie powinno dziwić, że "Mroczny wilk" jest w ogonie zestawienia najchętniej oglądanych seriali w serwisie.

"Mroczny wilk" zajmuje dopiero ósme miejsce w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Być może bliżej premiery 2. sezonu "Listy śmierci" wskoczy wyżej. I być może nawet w międzyczasie dołączy do niej pierwsza odsłona serialu głównego. To się okaże. Na pewno jednak fani nie mogą już się doczekać nowych odcinków. A to oznacza, że gdy tylko się pojawią, 2. sezon "Listy śmierci" stanie się hitem.

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