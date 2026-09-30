Kultowe seriale trafiły do Prime Video. I to same hity od HBO

Prime Video można subskrybować na kilka sposobów, w zależności od preferencji. Obok podstawowej subskrypcji można również dokupić usługę Prime Video Channels, która zawiera płatne kanały tematyczne. To wygodna opcja, która pozwala na zapoznawanie się z produkcjami konkurencyjnych serwisów bez konieczności płacenia za kilka subskrypcji na raz. Dzięki temu można oglądać tytuły m.in. od Apple TV czy SkyShowtime.

HBO nie znajduje się w puli, a mimo to Prime Video przejął genialne seriale tego serwisu. Co najlepsze - nie trzeba za nie dodatkowo płacić.

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Seriale HBO trafiły do Prime Video w ramach podstawowej subskrypcji. Co obejrzeć?

HBO znalazło dla swoich produkcji nowy dom. W Prime Video pojawiły się genialne klasyki od HBO, a zatem produkcje nie byle jakie. Już teraz subskrybenci platformy od Amazona mogą zapoznać się z takimi świetnymi tytułami jak "Czysta krew", "Pacyfik", "Gracze", "Banshee" czy "Rzym". Wszystkie te cenione seriale znajdują się teraz w nowym miejscu, co z pewnością przyciągnie widzów do Prime Video.

Kadr z serialu "Czysta krew". Produkcja od HBO dostępna w Prime Video

Wspomniane seriale nie zostały, rzecz jasna, wyrzucone przez HBO ze swojej biblioteki. Subskrybenci mogą być spokojni - produkcje odcinkowe wciąż tam są i czekają na widzów. Jednak w tej sytuacji ci, którzy nie subskrybują HBO Max, a chcieliby obejrzeć te genialne seriale, z pewnością rozważą zakup abonamentu u konkurencji. Nie od dziś wiadomo, że subskrypcja w Prime Video jest jedną z tańszych i właśnie to może skutecznie skusić widzów do jej zakupu.

Na ten moment nie wiadomo, czy to część większej akcji, czy HBO wybiórczo postanowił udostępnić konkurencji swoje seriale. Najważniejsze jest to, że widzowie będą mogli zapoznać się z nimi w kilku źródłach, co z pewnością zwiększy ich popularność. Na te kultowe tytuły warto zwrócić uwagę, a teraz nadarzyła się ku temu idealna okazja.

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