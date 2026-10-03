Dobre wieści dla Barbie 2. Czasu jest niewiele

"Barbie 2" utknęła w martwym punkcie i wiadomo to nie od dziś. Od premiery głośnego filmu w reżyserii Grety Gerwig mijają już 3 lata, a widzowie wciąż nie mają pewności, czy doczekają się kontynuacji produkcji z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem. Entuzjazm, który był obecny tuż po premierze, stopniowo gasł z braku nowych (i napawających nadzieją) informacji.

REKLAMA

Tuż po premierze reżyserka twierdziła, że nie ma pomysłu na dalszą historię i zajęła się realizacją innego projektu, czyli filmem "Opowieści z Narnii". Na początku 2024 roku zmieniła jednak zdanie, podkreślając, że chciałaby zrealizować kontynuację o popularnej lalce. Temat prędko się jednak rozmył, a "Barbie 2" stanęła pod znakiem zapytania. Z kolei w tym roku okazało się, że Warner Bros. nie zamierza dać podwyżki Robbie i Goslingowi i temat sequela wrócił do punktu wyjścia.

Barbie 2 - fuzja Warner Bros. Discovery i Skydance to szansa, aby sequel powstał

Finalizacja przejęcia Warner Bros. Discovery przez Skydance pod przewodnictwem Davida Ellisona ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Mimo że Ellison przejmie stery w WBD dopiero po zakończeniu transakcji, to rozmowy z kluczowymi twórcami i gwiazdami już się rozpoczęły. Pojawiła się również informacja, że ruszyły prace nad zabezpieczeniem realizacji kontynuacji filmu "Barbie" w reżyserii Grety Gerwig. Pośpiech jest w tym przypadku wskazany.

REKLAMA

Kadr z filmu "Barbie"

Skydance ma czas, by dogadać się z Gerwig do końca roku. Dlaczego? Ano dlatego, że w grudniu prawa do Barbie z powrotem wrócą do marki Mattel. Jeśli do tego dojdzie, to najpewniej możemy pożegnać się z szybkim powrotem "Barbie" na ekrany. Gdyby marka przejęła prawa do filmu o kultowej lalce, za sterami produkcji stanie nowy reżyser. Zmieni się również obsada oraz koncepcja. Można się wówczas domyślać, że produkcja kontynuacji nie tylko znacznie się opóźni, ale będzie miała ona zupełnie inną formę.

Variety cytuje swoje źródło: "Nie ma mowy, by Barbie 2 nie powstała". Oznacza to, że wszystkie ręce są już na pokładzie, aby nie dopuścić do utraty praw do "Barbie". Wygląda na to, że Skydance zależy na tym, by kontynuować hitową produkcję, która zaskakująco długo nie doczekała się aktualizacji. Jakim cudem letni blockbuster, którzy zarobił w kinach ponad 1,4 mld dol. i zdobył 8 nominacji do Oscarów, zaliczył takie opóźnienie? Być może nie wiemy o zakulisowych wydarzeniach, które zablokowały prace nad produkcją. Jeśli wierzyć w intencje Skydance, najpewniej niebawem doczekamy się dobrych wieści na temat sequela "Barbie". Widzowie wciąż na nie czekają.

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...