Ładowanie...

Barbie to jedna z najsłynniejszych marek na świecie. Słynna lalka z czasem stała się nie tylko zabawką, ale przede wszystkim przedmiotem publicznej i kulturowej debaty na temat wyznaczania określonych, nierzadko krzywdzących, standardów piękna. Jako produkt niewątpliwie podbiła cały świat i robi to od dawna. W historii powstało wiele produkcji (głównie animowanych) z jej udziałem, jednak to, co zrobiła Greta Gerwig, przebiła wszystko. Osiągnęła spory sukces, w związku z którym naturalnie pojawiły się pytania o to, czy przełoży się on na coś nowego.

Barbie - fabuła i obsada filmu

Akcja filmu rozgrywa się w Barbielandzie. Barbie (Margot Robbie) jest częścią społeczeństwa, w którym każda jego członkini pełni określoną rolę. Bohaterka z czasem zaczyna cierpieć na egzystencjalny kryzys, który finalnie pcha ją do tego, by zmierzyła się ze swoimi lękami. Decyduje się na wyprawę do Prawdziwego Świata, by poznać odpowiedzi i odwrócić bieg wydarzeń.

W rolę Kena wcielił się Ryan Gosling. W obsadzie filmu znaleźli się również m.in. America Ferrera, Simu Liu, Issa Rae, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Will Ferrell, Ariana Greenblatt, Kate McKinnon, Ncuti Gatwa, Dua Lipa, John Cena i Michael Cera.

Barbie 2 - kiedy powstanie sequel? Oto szanse na kontynuację

"Barbie" jest żywym dowodem na to, że da się krytykować kapitalizm, a jednocześnie być jednym z jego największych współczesnych filmowych symboli. Pokusa rozszerzenia historii opowiedzianej przez Gretę Gerwig i współscenarzystę (a zarazem męża reżyserki) Noaha Baumbacha, jest niewątpliwie ogromna - chodzi bowiem o produkcję, która zrobiła imponujący wynik w box office, a na swoich sztandarach niosła równościowy, prokobiecy przekaz. Jeszcze większe eksplorowanie i monetyzowanie tego byłoby smutną, acz zupełnie niezaskakującą nikogo, opcją.

Choć w tym momencie żadne ostateczne decyzje nie zapadły, temat "Barbie 2" nie umarł. Pod koniec 2024 roku gruchnęła wieść, że Greta Gerwig i Noah Baumbach z błogosławieństwem Warner Bros. mają rozpocząć pracę nad scenariuszem do sequela filmu z 2023 roku. Wówczas projekt miał być na bardzo wczesnym etapie. Choć sami zainteresowani mieli negować tę opcję, nigdy nie padło jej kategoryczne zaprzeczenie, a sama Greta Gerwig, po wcześniejszych deklaracjach sprzeciwiających się sequelowi, zmieniała zdanie. Od dawna mówiło się, że "Barbie" to film zaprojektowany poniekąd na to, by na jego bazie zbudować nowy filmowy świat/uniwersum/franczyzę, korzystając z tego, co jest dostępne w postaci rozmaitych, istniejących już produkcji o Barbie.

W tej chwili jednak słowa mogące chyba najpełniej określić status "Barbie 2" brzmiałyby: film może powstać, ale nie musi.

Zarówno Gerwig, jak i Baumbach, po sukcesie "Barbie" pracowali nad różnymi projektami - ona nad nowym filmem z serii "Opowieści z Narnii", on zaś współpracował z Netfliksem przy "Jay Kelly". Jako, że Baumbach już jest dawno po premierze swojego dzieła, a "Narnia" ma premierę pod koniec roku, absolutnie nie należy wykluczać, że para chciałaby zrealizować "Barbie 2". Jeśli do tego dojdzie - a póki co poruszamy się w sferze rozważań - to nie spodziewałbym się, że cokolwiek ruszyłoby wcześniej niż w 2027 roku.

Nowe pytanie, jakie się pojawia, dotyczy tak naprawdę warunków stworzenia tego projektu. Ciężko mi bowiem wyobrazić sobie, by pod nowymi rządami dość jasno określonego ideologicznie Davida Ellisona, którego Paramount przejmuje Warner Bros, mógłby powstać kolejny film pokroju "Barbie". Może się okazać, że jeśli Gerwig i Baumbach ruszą mocniej z tematem, to już pod innymi skrzydłami. Czas pokaże.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Adam Kudyba 04.04.2026 07:31

Ładowanie...