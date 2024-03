Greta Gerwig zmieniła zdanie w sprawie "Barbie 2" i to świetna wiadomość

Choć nominowana do Oscara "Barbie" nie wróciła do swojego różowego domku ze statuetką za najlepszy film, produkcja zdobyła 2 nagrody za najlepszą piosenkę - jury nagrodziło kawałki "What I Was Made For?" w wykonaniu Billie Eilish oraz "I'm Just Ken", który Ryan Gosling wykonał na żywo podczas tegorocznej gali. Nie wiadomo, czy to sukces na tym polu sprawił, że Greta Gerwig zmieniła zdanie, ale wygląda na to, że reżyserka zmieniła swoje podejście do kontynuacji historii: