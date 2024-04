Aktorka ma własną firmę producencką – LuckyChap. Jeszcze chwilę temu widzowie otrzymali informację, że to właśnie we współpracy z nią powstanie film oparty na kultowej grze „The Sims”. Prawa do ekranizacji zostały już nabyte, jednak na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądał potencjalny zarys fabuły. Electronic Arts ma brać czynny udział w całym procesie. Za kamerą najprawdopodobniej pojawi się Kate Herron, reżyserka znana głównie z takich produkcji, jak „Loki”, „Sex Education” i „The Last of Us”. Margot Robbie na tym pomyśle nie poprzestaje. Teraz wiemy już, że kolejnym krokiem w stronę gier, tym razem planszowych, będzie zrealizowanie filmu na podstawie kultowego Monopoly. Trzeba przyznać, że jest to koncepcja dość odważna, ale może ostatecznie okazać się czymś naprawdę wartym uwagi.