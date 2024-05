Barbie uhonorowało Polkę. Nasza biegaczka została wzorem dla nowej lalki

Lekkoatletka Anita Włodarczyk, narciarka Kelly Sildaru, skateboardzistka Sky Brown, tenisistka Naomi Osaka, gimnastyczka Milena Baldassarri - to tylko kilka kobiet, które otrzymały tytuł Barbie Role Model. Firma Barbie od jakiegoś czasu wyróżnia historie i postawy wyjątkowych kobiet, aby inspirować dziewczynki do wiary w to, że niemożliwe nie istnieje, a w przyszłości mogą robić to, co chcą. "Wiara dziewczynek w to, że mogą być, kim chcą, to dopiero początek. Prawdziwa zmiana nastąpi, kiedy zobaczą, że te marzenia naprawdę się spełniają" - czytamy na stronie Barbie.