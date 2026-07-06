Netflix przejmuje jednego z twórców Harry'ego Pottera od HBO Max

Historia "Harry'ego Pottera" rozpoczęła się co prawda od książek, ale dzisiaj to już prężnie rozwijające się uniwersum. Literackie oryginały doczekały się już filmowych adaptacji, a za chwilę zobaczymy je w serialowej odsłonie. Odcinkowa produkcja zadebiutuje na HBO Max jeszcze w tym roku, aczkolwiek pod sam jego koniec, bo dopiero w grudniu.



Między kolejnymi adaptacjami wielokrotnie mogliśmy jeszcze odwiedzić świat młodego czarodzieja. Za mało tu miejsca, aby dokładnie opisać, jak franczyza się rozwijała, ale na pewno wypada wspomnieć o "Fantastycznych zwierzętach" (kinowych prequelach) czy reunionie obsady pierwszych filmów na podstawie powieści J.K. Rowling. "Harry Potter - 20. rocznica. Powrót do Hogwartu" już od ładnych paru lat dostępny jest na HBO Max i oferuje fanom mnóstwa nostalgicznych wspomnień.

Harry Potter - jeden z twórców przechodzi do Netfliksa

Na liście płacz "Harry'ego Pottera - 20. rocznicy. Powrotu do Hogwartu" znajdziemy niejakiego Mohammeda Adnana. W napisach reunionu występuje on jako producent ds. rozwoju. I, jak podaje Collider, właśnie przechodzi do Netfliksa.

Do tej pory Mohammed Adnan związany był ze Story Film Limited. Teraz na swoim Linkedinie ogłosił, że odchodzi z tej firmy. Oczywiście, nie bez żalu, bo przecież - jak sam zaznacza - pracował z "jednymi z najbardziej utalentowanych opowiadaczami na świecie", ale jest też podekscytowany tym, co go czeka.

Pod postem Mohammeda Adnana posypały się oczywiście pochwały od dotychczasowych współpracowników, gratulacje i życzenia powodzenia w nowej pracy. W Netfliksie producent "Harry'ego Pottera - 20. rocznicy. Powrotu do Hogwartu" obejmie stanowisko kierownika seriali dokumentalnych. Będzie więc rozwijał kolejne produkcje dokumentalne, które zasilą ogromną bibliotekę streamingowego giganta.

Mohammed Adnan będzie miał z pewnością ręce pełne roboty. Użytkownicy Netfliksa uwielbiają seriale dokumentalne, dlatego platforma prężnie i konsekwentnie rozwija ich ofertę. Co chwilę pojawiają się nowe seriale czy to true crime czy o jakiejkolwiek innej tematyce.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o Harrym Potterze poczytasz na Spider's Web:

Ładowanie...