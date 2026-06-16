Obsadzono męczącą postać w serialu o Harrym Potterze. Wycięto ją z filmu

Do dnia dzisiejszego pozostaję sceptyczny, co do konieczności powracania do tego samego świata w serialu o Harrym Potterze. To uniwersum kryje wystarczająco niezbadanych jeszcze rejonów, a jego potencjał jest gigantyczny. Zdecydowano jednak tak, a nie inaczej, a twórcy - showrunnerka Francesca Gardiner i reżyser Mark Mylod - od dawna zapowiadają wielkie, emocjonalne widowisko. Póki co wszelkie materiały z zapowiedzi pozwalają przypuszczać, że słowo zostanie dotrzymane.

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Nie było go w filmach, będzie w serialu. Kim jest Irytek?

Postacią, która nie doczekała się obecności w pierwszym filmie z serii o Harrym Potterze, a pojawi się w odcinkowej produkcji, jest Irytek. To - zgodnie z imieniem - jeden z najbardziej wkurzających poltergeistów mieszkających w Hogwarcie, psotnik utrudniający życie każdemu, wzniecający chaos, cieszący się z cudzych nieszczęść. Innymi słowy - postać chorobliwie męcząca, denerwująca i wyprowadzająca z równowagi co i kogo się da.

Irytek nie jest kluczową postacią, natomiast stanowi pewne wyzwanie dla osoby, która się w niego wcieli. Pierwszym odtwórcą tej roli, którego będziemy mogli zobaczyć (w "Kamieniu Filozoficznym" wycięto wątek Irytka), jest Peter Serafinowicz - angielski aktor o polsko-białoruskich korzeniach. Ma na koncie wiele aktorskich wyzwań - w 1999 roku użyczył głosu Darthowi Maulowi w gwiezdnowojennym "Mrocznym widmie", zagrał w "Wysypie żywych trupów", wcielał się w główną rolę w serialu "Kleszcz". Ma także na koncie role w takich tytułach jak m.in. "Strażnicy Galaktyki", "John Wick 2", "Cudotwórcy: Wieki ciemne", "Jak wytresować smoka". Serafinowicz jest również komikiem znanym m.in. z parodiowania znanych osób.

Zdaje się, że Serafinowicz jest właściwą osobą na właściwym miejscu. Z takim emploi może pozwolić sobie na fajne szarże, jednocześnie nie kradnąc aż tak uwagi głównym postaciom. Dobrze, że twórcy wykorzystują materiał źródłowy i chcą pokazać postacie, których nie mieliśmy szansy zobaczyć w filmach. Czas pokaże, jak wyszło w przypadku Irytka.

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Premiera serialu o Harrym Potterze jest zaplanowana na 25 grudnia 2026 roku.

Harry Potter - obsada 1. sezonu serialu

Dominic McLaughlin - Harry Potter

Arabella Stanton - Hermiona Granger

Alastair Stout - Ron Weasley

John Lithgow - Albus Dumbledore

Janet McTeer - Minerwa McGonagall

Paapa Essiedu - Severus Snape

Nick Frost - Rubeus Hagrid

Luke Thallon - Profesor Quirell

Paul Whitehouse - Argus Filch

Bertie Carvel - Korneliusz Knot

Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy

Lox Pratt - Draco Malfoy

Daniel Rigby - Vernon Dursley

Bel Powley - Petunia Dursley

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Sienna Moosah - Lavender Brown

Alessia Leoni - Parvati Patil

Leo Earley - Seamus Finnegan

Anton Lesser - Garrick Ollivander

Rory Wilmot - Nevillle Longbottom

Louise Breasley - Rolanda Hooch

Amos Kitson - Dudley Dursley

Tristan Harland - Fred Weasley

Gabriel Harland - George Weasley

Ruari Spooner - Percy Weasley

Gracie Cochrane - Ginny Weasley

Leigh Gill - goblin bankier

Sirine Saba - profesorka zielarstwa Pomona Sprout

Richard Durden - profesor Cuthbert Binns

Bríd Brennan - pani Poppy Pomfrey

Elijah Oshin - półkrwi Dean Thomas

Finn Stephens - Vincent Crabbe

William Nash - Gregory Goyle

Peter Serafinowicz - Irytek

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.