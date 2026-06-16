Obsadzono męczącą postać w serialu o Harrym Potterze. Wycięto ją z filmu
Zaletą serialowej formy adaptacji danego tytułu jest to, że może ona ująć znacznie więcej wydarzeń i postaci. "Harry Potter" to zdecydowanie jedna z najgorętszych pozycji, o której jakości przekonamy się za kilka miesięcy. Wiemy już jednak, że zobaczymy tam postać, którą znamy z książek, a w filmach nie doczekała się ona obecności.
Do dnia dzisiejszego pozostaję sceptyczny, co do konieczności powracania do tego samego świata w serialu o Harrym Potterze. To uniwersum kryje wystarczająco niezbadanych jeszcze rejonów, a jego potencjał jest gigantyczny. Zdecydowano jednak tak, a nie inaczej, a twórcy - showrunnerka Francesca Gardiner i reżyser Mark Mylod - od dawna zapowiadają wielkie, emocjonalne widowisko. Póki co wszelkie materiały z zapowiedzi pozwalają przypuszczać, że słowo zostanie dotrzymane.
Nie było go w filmach, będzie w serialu. Kim jest Irytek?
Postacią, która nie doczekała się obecności w pierwszym filmie z serii o Harrym Potterze, a pojawi się w odcinkowej produkcji, jest Irytek. To - zgodnie z imieniem - jeden z najbardziej wkurzających poltergeistów mieszkających w Hogwarcie, psotnik utrudniający życie każdemu, wzniecający chaos, cieszący się z cudzych nieszczęść. Innymi słowy - postać chorobliwie męcząca, denerwująca i wyprowadzająca z równowagi co i kogo się da.
Irytek nie jest kluczową postacią, natomiast stanowi pewne wyzwanie dla osoby, która się w niego wcieli. Pierwszym odtwórcą tej roli, którego będziemy mogli zobaczyć (w "Kamieniu Filozoficznym" wycięto wątek Irytka), jest Peter Serafinowicz - angielski aktor o polsko-białoruskich korzeniach. Ma na koncie wiele aktorskich wyzwań - w 1999 roku użyczył głosu Darthowi Maulowi w gwiezdnowojennym "Mrocznym widmie", zagrał w "Wysypie żywych trupów", wcielał się w główną rolę w serialu "Kleszcz". Ma także na koncie role w takich tytułach jak m.in. "Strażnicy Galaktyki", "John Wick 2", "Cudotwórcy: Wieki ciemne", "Jak wytresować smoka". Serafinowicz jest również komikiem znanym m.in. z parodiowania znanych osób.
Zdaje się, że Serafinowicz jest właściwą osobą na właściwym miejscu. Z takim emploi może pozwolić sobie na fajne szarże, jednocześnie nie kradnąc aż tak uwagi głównym postaciom. Dobrze, że twórcy wykorzystują materiał źródłowy i chcą pokazać postacie, których nie mieliśmy szansy zobaczyć w filmach. Czas pokaże, jak wyszło w przypadku Irytka.
Premiera serialu o Harrym Potterze jest zaplanowana na 25 grudnia 2026 roku.
Harry Potter - obsada 1. sezonu serialu
- Dominic McLaughlin - Harry Potter
- Arabella Stanton - Hermiona Granger
- Alastair Stout - Ron Weasley
- John Lithgow - Albus Dumbledore
- Janet McTeer - Minerwa McGonagall
- Paapa Essiedu - Severus Snape
- Nick Frost - Rubeus Hagrid
- Luke Thallon - Profesor Quirell
- Paul Whitehouse - Argus Filch
- Bertie Carvel - Korneliusz Knot
- Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy
- Lox Pratt - Draco Malfoy
- Daniel Rigby - Vernon Dursley
- Bel Powley - Petunia Dursley
- Katherine Parkinson - Molly Weasley
- Sienna Moosah - Lavender Brown
- Alessia Leoni - Parvati Patil
- Leo Earley - Seamus Finnegan
- Anton Lesser - Garrick Ollivander
- Rory Wilmot - Nevillle Longbottom
- Louise Breasley - Rolanda Hooch
- Amos Kitson - Dudley Dursley
- Tristan Harland - Fred Weasley
- Gabriel Harland - George Weasley
- Ruari Spooner - Percy Weasley
- Gracie Cochrane - Ginny Weasley
- Leigh Gill - goblin bankier
- Sirine Saba - profesorka zielarstwa Pomona Sprout
- Richard Durden - profesor Cuthbert Binns
- Bríd Brennan - pani Poppy Pomfrey
- Elijah Oshin - półkrwi Dean Thomas
- Finn Stephens - Vincent Crabbe
- William Nash - Gregory Goyle
- Peter Serafinowicz - Irytek
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