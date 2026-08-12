Line-up na BitterSweet Festival 2026. Harmonogram koncertów
BitterSweet Festival 2026 rozpocznie się lada moment. Kogo będzie można zobaczyć na festiwalu muzycznym w Poznaniu w tym roku? Oto pełny line-up i harmonogram imprezy.
To już druga edycja BitterSweet Festival, czyli festiwalu, który pretenduje do miana jednego z najbardziej pożądanych wydarzeń muzycznych w Polsce. Odbywa się w Parku Cytadela w Poznaniu, gdzie przez 3 dni będzie można uczestniczyć w koncertach polskich i międzynarodowych gwiazd. Oprócz programu koncertowego festiwal organizuje również segment BitterSweet Talks, gdzie uczestnicy mają okazję porozmawiać o emocjach, relacjach i dobrostanie psychicznym. Co warto wiedzieć przed przyjazdem na festiwal? Oto najważniejsze informacje na temat imprezy.
BitterSweet Festival 2026: line-up, harmonogram i wydarzenia towarzyszące
BitterSweet Festival w 2026 roku odbywa się w dniach 13-15 sierpnia. Przez te 3 dni uczestnicy będą mogli bawić się do muzyki nie tylko polskich, ale również zagranicznych wykonawców, których będzie ponad 40. Dodatkowo istnieje również możliwość odetchnięcia od tłumów pod scenami i wzięcia udziału w segmencie dyskusyjnym BitterSweet Talks.
Line-up na BitterSweet Festival oraz harmonogram spotkań z ramach BitterSweet Talks z podziałem na dni i sceny prezentuje się następująco:
BitterSweet Festival 2026: line-up na środę, 13 sierpnia (1. dzień festiwalu)
BitterSweet Stage
- 17:30 - Becky Hill
- 19:15 - Jessie J
- 21:15 - Lorde
- 23:30 - Gorillaz
Enea Stage
- 16:45 - Sofia Stel
- 18:30 - Charlie Jeer
- 20:15 - Tommy Cash
- 22:30 - Meute
- 00:15 - Paul Kalkbrenner
Next Stage
- 18:00 - Bricknasty
- 20:00 - ZEP
- 22:15 - MPH
PKO Bank Polski Stage
- 17:00 - Bliskoznaczni i Bartłomiej Topa (BitterSweet Talks)
- 18:15 - Jak dbać o zdrowie psychiczne? (BitterSweet Talks)
- 19:45 - Blue Jazz Orchestra & Paulina Przybysz
- 21:00 - hoshii
- 20:30 - Warszawska Orkiestra Sentymentalna
BitterSweet Festival 2026: line-up na piątek, 14 sierpnia (2. dzień festiwalu)
BitterSweet Stage
- 17:15 - Mrozu
- 19:00 - Rita Ora
- 21:00 - Tom Odell
- 23:15 - Twenty One Pilots
Enea Stage
- 16:30 - Leisure
- 18:15 - Ashnikko
- 20:00 - Chet Faker
- 22:15 - Parcels
- 00:30 - Alok
Next Stage
- 18:00 - maks.tachasiuk
- 19:45 - EBBB
- 22:00 - In Parallel
PKO Bank Polski Stage
- 16:30 - Bliskoznaczni i Mikołaj Bagiński
- 18:00 - Bliskoznaczni i Urszula Dudziak
- 19:30 - Niezwyczajni. Kim jesteśmy dzięki historii?
- 20:45 - Orkiestra Kameralna PR Amadeus: Michał Stochel
- 21:45 - Orkiestra Kameralna PR Amadeus: Maxima Sitarz
- 22:45 - Orkiestra Kameralna PR Amadeus: Break Me Amadeus
BitterSweet Festival 2026: line-up na sobotę, 15 sierpnia (3. dzień festiwalu)
BitterSweet Stage
- 17:15 - Sobel
- 19:00 - Ciara
- 21:00 - Robbie Williams
- 23:30 - Major Lazer
- 01:45 - BITTER Chopin, SWEET Chopin
Enea Stage
- 18:15 - Fukaj
- 20:00 - Morad
- 22:30 - Oki
- 00:30 - Faithless
Next Stage
- 18:00 - Max Baby
- 19:45 - Borderline
- 22:00 - Myd
PKO Bank Polski Stage
- 16:30 - Wszystko Oki?
- 18:00 - Miłość w czasach algorytmów
- 19:15 - Poznański Chór Chłopięcy
- 20:30 - Teatr Muzyczny w Poznaniu "Rewolta"
- 22:30 - Marcin Masecki: Suity Bluesowe
BitterSweet Festival 2026: The Day After, 16 sierpnia
Oficjalnie BitterSweet Festival trwa od 13 do 15 sierpnia. W niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 13:00, będzie można jednak wziąć udział w after party po festiwalu i odpocząć po intensywnych dniach. After odbędzie się w Parku Starego Browaru, a na miejscu zagrają date with kate, Skarby, dj poolboi i Youngr. Wydarzenie jest darmowe dla posiadaczy biletów jednodniowych i karnetów na BitterSweet Festival. Ci, którzy nie byli na festiwalu, a chcą pojawić się na afterze, mogą kupić bilet w cenie 48 zł za pośrednictwem Eventim oraz na miejscu.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.