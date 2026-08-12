Line-up na BitterSweet Festival 2026. Harmonogram koncertów

To już druga edycja BitterSweet Festival, czyli festiwalu, który pretenduje do miana jednego z najbardziej pożądanych wydarzeń muzycznych w Polsce. Odbywa się w Parku Cytadela w Poznaniu, gdzie przez 3 dni będzie można uczestniczyć w koncertach polskich i międzynarodowych gwiazd. Oprócz programu koncertowego festiwal organizuje również segment BitterSweet Talks, gdzie uczestnicy mają okazję porozmawiać o emocjach, relacjach i dobrostanie psychicznym. Co warto wiedzieć przed przyjazdem na festiwal? Oto najważniejsze informacje na temat imprezy.

BitterSweet Festival 2026: line-up, harmonogram i wydarzenia towarzyszące

BitterSweet Festival w 2026 roku odbywa się w dniach 13-15 sierpnia. Przez te 3 dni uczestnicy będą mogli bawić się do muzyki nie tylko polskich, ale również zagranicznych wykonawców, których będzie ponad 40. Dodatkowo istnieje również możliwość odetchnięcia od tłumów pod scenami i wzięcia udziału w segmencie dyskusyjnym BitterSweet Talks.

Line-up na BitterSweet Festival oraz harmonogram spotkań z ramach BitterSweet Talks z podziałem na dni i sceny prezentuje się następująco:

BitterSweet Festival 2026: line-up na środę, 13 sierpnia (1. dzień festiwalu)

BitterSweet Stage

17:30 - Becky Hill

19:15 - Jessie J

21:15 - Lorde

23:30 - Gorillaz

Enea Stage

16:45 - Sofia Stel

18:30 - Charlie Jeer

20:15 - Tommy Cash

22:30 - Meute

00:15 - Paul Kalkbrenner

Next Stage

18:00 - Bricknasty

20:00 - ZEP

22:15 - MPH

PKO Bank Polski Stage

17:00 - Bliskoznaczni i Bartłomiej Topa (BitterSweet Talks)

18:15 - Jak dbać o zdrowie psychiczne? (BitterSweet Talks)

19:45 - Blue Jazz Orchestra & Paulina Przybysz

21:00 - hoshii

20:30 - Warszawska Orkiestra Sentymentalna

BitterSweet Festival 2026: line-up na piątek, 14 sierpnia (2. dzień festiwalu)

BitterSweet Stage

17:15 - Mrozu

19:00 - Rita Ora

21:00 - Tom Odell

23:15 - Twenty One Pilots

Enea Stage

16:30 - Leisure

18:15 - Ashnikko

20:00 - Chet Faker

22:15 - Parcels

00:30 - Alok

Next Stage

18:00 - maks.tachasiuk

19:45 - EBBB

22:00 - In Parallel

PKO Bank Polski Stage

16:30 - Bliskoznaczni i Mikołaj Bagiński

18:00 - Bliskoznaczni i Urszula Dudziak

19:30 - Niezwyczajni. Kim jesteśmy dzięki historii?

20:45 - Orkiestra Kameralna PR Amadeus: Michał Stochel

21:45 - Orkiestra Kameralna PR Amadeus: Maxima Sitarz

22:45 - Orkiestra Kameralna PR Amadeus: Break Me Amadeus

BitterSweet Festival 2026: line-up na sobotę, 15 sierpnia (3. dzień festiwalu)

BitterSweet Stage

17:15 - Sobel

19:00 - Ciara

21:00 - Robbie Williams

23:30 - Major Lazer

01:45 - BITTER Chopin, SWEET Chopin

Enea Stage

18:15 - Fukaj

20:00 - Morad

22:30 - Oki

00:30 - Faithless

Next Stage

18:00 - Max Baby

19:45 - Borderline

22:00 - Myd

PKO Bank Polski Stage

16:30 - Wszystko Oki?

18:00 - Miłość w czasach algorytmów

19:15 - Poznański Chór Chłopięcy

20:30 - Teatr Muzyczny w Poznaniu "Rewolta"

22:30 - Marcin Masecki: Suity Bluesowe

BitterSweet Festival 2026: The Day After, 16 sierpnia

Oficjalnie BitterSweet Festival trwa od 13 do 15 sierpnia. W niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 13:00, będzie można jednak wziąć udział w after party po festiwalu i odpocząć po intensywnych dniach. After odbędzie się w Parku Starego Browaru, a na miejscu zagrają date with kate, Skarby, dj poolboi i Youngr. Wydarzenie jest darmowe dla posiadaczy biletów jednodniowych i karnetów na BitterSweet Festival. Ci, którzy nie byli na festiwalu, a chcą pojawić się na afterze, mogą kupić bilet w cenie 48 zł za pośrednictwem Eventim oraz na miejscu.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...