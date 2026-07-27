Serialowy Blade Runner nie dostanie 2. sezonu. Dlaczego?

Współcześnie wiele wysokobudżetowych produkcji odcinkowych jest realizowanych w taki sposób, by zostawić sobie furtkę na kontynuację - jeśli oglądalność okazuje się odpowiednio wysoka, wówczas można prędko zamówić kontynuację i rozpocząć produkcję. „Blade Runner 2099” obierze jednak zupełnie inną drogę.

Blade Runner 2099 skończy się na 1. sezonie

Podczas konwentu San Diego Comic-Con twórczyni i showrunnerka serii Silka Luisa potwierdziła, że od samego początku planowano „Blade Runnera 2099” jako zamkniętą, jednosezonową opowieść. Podkreśliła, że zależało jej na stworzeniu autonomicznej, kompletnej historii, zamiast pozostawiania widzów z niedopowiedzeniami, cliffhangerami i w oczekiwaniu na kontynuację - która przecież może nie nadejść:

Od początku zakładaliśmy, że będzie to serial limitowany. Przejście z filmu do telewizji to ogromny krok, zwłaszcza w przypadku tak filmowego świata jak „Blade Runner”. Dlatego bardzo zależało nam na opowiedzeniu historii, która pod pewnymi względami przypomina film - ma wyraźny początek, środek i zakończenie. Razem z Alcon i wszystkimi naszymi partnerami produkcyjnymi od początku wiedzieliśmy, że chcemy opowiedzieć kompletną historię. Osiem odcinków... Cóż, osiem to moja szczęśliwa liczba, więc pewnie i tak bym ją wybrała, ale po prostu uznaliśmy, że to idealna długość dla historii, którą chcieliśmy opowiedzieć.

Luisa zdradziła również, że scenarzyści mieli już szczegółowo rozpisany cały sezon jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć, dzięki czemu ekipa dysponowała klarownym, pełnym planem produkcji - mimo że poszczególne odcinki były nieco dopracowywane już w trakcie realizacji. Zapytana, ile scenariuszy było gotowych przed rozpoczęciem zdjęć, potwierdziła, że ukończono wszystkie osiem - co wcale nie jest takie oczywiste.



Na pytanie, czy oznacza to, że cały główny wątek fabularny był już wtedy dokładnie zaplanowany, Luisa potwierdziła, że było to konieczne, aby rozpocząć przygotowania do produkcji. Wcielająca się w jedną z głównych ról Hunter Schafer zażartowała jednak, że finałowe odcinki były dopieszczane praktycznie do końca zdjęć. Luisa przyznała ze śmiechem, że to „w stu procentach prawda”.

Akcja serialu rozgrywa się - rzecz jasna - w roku 2099. O fabule nie wiemy zbyt wiele - widz będzie śledzić losy doświadczonej replikantki zbliżającej się do kresu swojej egzystencji oraz młodej kobiety zmuszonej do ukrywania swojej prawdziwej tożsamości. Obie zostną uwikłane w niebezpieczny spisek. Całość ma stawiać pytania o naturę człowieczeństwa, pamięci, tożsamości oraz granicę między ludźmi a replikantami - są to zresztą motywy od zawsze będące fundamentem serii.



Twórcy obiecują, że serial zachowa noirowy klimat i filozoficzny charakter filmów Ridleya Scotta oraz Denisa Villeneuve'a, ale opowie całkowicie nową, zamkniętą historię z nowymi bohaterami, i bez konieczności znajomości poprzednich części.



W obsadzie znaleźli się Michelle Yeoh jako Olwen, Hunter Schafer jako Cora, Tom Burke jako Rev, Dimitri Abold jako Preston, Lewis Gribben jako Puck, Maurizio Lombardi jako Voss, Daniel Rigby jako Skeleton oraz Isa Briones jako Nix. Ridley Scott, twórca tego świata, pełni rolę producenta.

Blade Runner 2099 - premiera 15 listopada 2026 r. w Prime Video.

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