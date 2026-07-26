Nowy film o Spider-Manie lada dzień. Co musisz o nim wiedzieć?

Tom Holland bije rekord. Żaden z dotychczasowych odtwórców roli Pajączka nie doczekał się czwartego solowego filmu ze swoim udziałem w roli głównej - dotychczasowym rekordzistą był Tobey Maguire z własną trylogią Sama Raimiego, zaś Andrew Garfield dostąpił tego zaszczytu dwukrotnie. Wygląda na to, że obaj wymienieni jeszcze się z tą rolą nie żegnają na amen, jednak to Holland trzyma stery i jest przyszłością MCU. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" to jedna z najbardziej ekscytujących filmowych premier 2026 roku. Czy twórcy zaspokoją oczekiwania fanów?

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - fabuła filmu

Tytuł filmu został zaczerpnięty ze słynnego komiksu "Brand New Day" z 2008 roku. "Całkiem nowy dzień" śledzi losy Petera Parkera (Tom Holland), który po wymazaniu pamięci wszystkim przez zaklęcie Doktora Strange'a z poprzedniego filmu, jest tak naprawdę anonimowy dla całego świata, nikt go nie pamięta, włącznie z najbliższymi: przyjacielem Nedem (Jacob Batalon) oraz ukochaną, MJ (Zendaya). To sprawia, że Peter, ubrany w kostium Spider-Mana, osamotniony prowadzi codzienną walkę z nowojorską przestępczością. W związku z tym jego drogi przecinają się z Punisherem (Jon Bernthal), również samotnym i wyznającym inne metody walki, mścicielem. Spider-Man toczy bój z kryminalistami, ale jako prawdziwe zagrożenie, jawi się tajemnicza postać (Sadie Sink) o unikalnych zdolnościach. Jakby tego było mało, Peter dostrzega w swoim organizmie niewytłumaczalne zmiany. Zwraca się wobec tego do osoby, która ma z tym doświadczenie jak mało kto - Bruce'a Bannera (Mark Ruffalo).

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - obsada

Na ekranie ponownie zobaczymy najważniejszych bohaterów serii. Tym razem jednak "Całkiem nowy dzień" okazuje się też być całkiem nowym połączeniem słynnych postaci na jednym, wielkim ekranie. Szykuje się nam jeden z najbardziej gwiazdorsko obsadzonych filmów o Spider-Manie w historii całej franczyzy.

Oto lista aktorów, którzy zagrają w filmie:

Tom Holland jako Peter Parker/Spider-Man

Zendaya jako MJ

Jacob Batalon jako Ned Leeds

Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher

Mark Ruffalo jako Bruce Banner/Hulk

Michael Mando jako Mac Gargan/Skorpion

Marvin Jones III jako Lonnie Lincoln/Tombstone

Tramell Tillman jako Bill

Zabryna Guevara jako Sheila Rivera

Eman Esfandi jako chłopak MJ

Sadie Sink

Liza Colon-Zayas

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - twórcy

Dotychczas stery reżyserskie w filmach o Pajączku trzymał Jon Watts. Postanowiono jednak dokonać na tym stanowisku roszady, w związku z którą reżyserem "Całkiem nowego dnia" został Destin Daniel Cretton, amerykański reżyser, dla którego nie jest to pierwsza przygoda z Marvelem - wcześniej nakręcił "Shang-Chi i legendę dziesięciu pierścieni", jest współtwórcą serialu "Wonder Man", a wcześniej zasłynął m.in. filmem "Tylko sprawiedliwość" z Michaelem B. Jordanem oraz "Przechowalnią numer 12".

Dotychczasowy dorobek i wszelkie doniesienia z planu zdjęciowego pokazują, że Cretton jest mistrzem spektaklu, ale również pracy z efektami praktycznymi. Wygląda więc na to, że dołączenie tego reżysera do pajęczego uniwersum może być jedną z najlepszych decyzji, jakie podjęto. Twórcami scenariusza do filmu są Chris McKenna i Erik Sommers, którzy pełnili tę samą funkcję we wszystkich dotychczasowych produkcjach z Hollandem w roli Spider-Mana. Za muzykę odpowiada Michael Giacchino ("Batman", Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki", "Zwierzogród 2"), a za zdjęcia Brett Pawlak ("Tylko sprawiedliwość", "Wonder Man").

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - ile trwa?

Przez długi czas trwały dywagacje na temat tego, ile czasu spędzimy w kinie na seansie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Niedawno zostały one ostatecznie przecięte - oficjalnie wiadomo, że metraż filmu o Pajączku wynosi 145 minut (2h 25min). Oznacza to, że będzie on drugim najdłuższym tytułem z serii, w której bierze udział Tom Holland - póki co liderem jest "Bez drogi do domu", które trwało 148 minut. Z racji jednak, że w kinach zawsze przed seansem lecą reklamy, warto sobie dopisać do tego ok. 20 minut, w zależności od kina.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - od ilu lat można obejrzeć?

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" został oznaczony kategorią PG-13. Oznacza to, w dużym skrócie, że seans może przedstawiać pewne treści nieodpowiednie dla dzieci poniżej 13. roku życia. Nie jest to restrykcyjna kategoria, jakkolwiek zakazująca wstępu na film. Wiele nastolatków oraz starszych widzów z pewnością pójdzie na nowego "Spider-Mana" do kina, ale oczywiście naturalny będzie również widok młodszych. Oczywiście, oprócz pokazów filmu z napisami, będzie można obejrzeć "Całkiem nowy dzień" z polskim dubbingiem.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w kinach od 31 lipca.

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