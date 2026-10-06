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Twórca Wikingów kręci nowy serial. Wygląda wspaniale

Prime Video pokazał pierwsze zdjęcia serialu "Bloodaxe", produkcji odcinkowej od twórcy "Wikingów". Tym razem skupi się on na historii Eryka Krwawego Topora, jednego z najsłynniejszych nordyckich wojowników.

Anna Bortniak
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Fani "Wikingów" za jakiś czas dostaną produkcję, dzięki której ponownie będą mogli zanurzyć się w świat nordyckich mitów. Mowa o serialu "Bloodaxe", czyli nowej produkcji oryginalnej stworzonej przez Michaela Hirsta, twórcę znakomitego serialu o wikingach. Co ciekawe, serial współtworzył również Horatio Hirst, syn Hirsta. Dla obu autorów będzie to zatem współpraca wyjątkowa. Co już wiadomo na temat "Bloodaxe"? Są już pierwsze zdjęcia.

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Bloodaxe - Prime Video pokazał pierwsze zdjęcia serialu od twórcy Wikingów. Co już wiemy na jego temat?

Premierowy sezon "Bloodaxe" koncentruje się na Eryku Krwawym Toporze, jednym z najsłynniejszych nordyckich wojowników, a także jego potężnej żonie Gunnhild, nazywanej również "Matką Królow". Serial pokaże, w jaki sposób główni bohaterowie doszli do władzy i walczyli o tron, podczas gdy kraj był rozdarty przez rywalizację i zdradę. Brzmi jak coś, co fani "Wikingów" mogą pokochać od pierwszego wejrzenia.

Eryk Krwawy Topór rządził w Norwegii mniej więcej w latach 930–935, a później w Nortumbrii w latach 947-954. Zginął w 954 roku w bitwie pod Brunanburg w Anglii. Oznacza to, że akcja serialu "Bloodaxe" rozgrywa się kilkadziesiąt lat po finale "Wikingów", a na osi czasu będzie znajdować się między "Wikingami" a "Wikingami: Walhalla" (ta ostatnia produkcja rozgrywa się 100 lat po wydarzeniach z oryginalnego serialu).

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Xavier Molyneux jako Eryk Krwawy Topór w "Bloodaxe". Fot. Bernard Walsh/Prime
Jessica Madsen jako Gunnhild w "Bloodaxe". Fot. Bernard Walsh/Prime

W główne role Eryka Krwawego Topora i Gunhild wcielili się Xavier Molyneux ("Sąsaiedzi") i Jessica Madsen ("Bridgertonowie"). W obsadzie 1. sezonu znaleźli się również: Karlis Arnolds Avots ("Kill Jackie"), Levi Miller ("Kraven Łowca"), Rod Hallett ("Atak w Londynie: Zabójstwo Jeana Charlesa de Menezesa"), Alina Tomnikov ("Donna"), Sisse Marie ("Rebel Moon - Część 1: Dziecko ognia"), Rune Temte ("Eddie zwany Orłem") oraz Jesper Christensen ("Spectre").

Michael i Horatio Hirst pełnią funkcje showrunnerów, scenarzystów oraz producentów wykonawczych.

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Data premiery "Bloodaxe" nie została jeszcze wyznaczona. Można jednak przypuszczać, że serial zadebiutuje w 2027 roku. Wszystkie 8 odcinków zadebiutuje w serwisie Prime Video. Obecnie w Irlandii trwają również zdjęcia do 2. sezonu, który został już zamówiony.

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Anna Bortniak
Redaktor

Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.

Tagi:
HistoriaMichael HirstPrime VideoWikingowie
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