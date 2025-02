Znacie go jako psychopatę z Wikingów, ale w nowej roli jest nie do poznania  - wywiad

Ludzie wciąż widzą we mnie Ivara, co, nawiasem mówiąc, jest bardzo zabawne - Ivar jest w końcu bardzo ekstremalną postacią, która jest daleka od tego, jakim jestem człowiekiem. Bardzo mnie bawi, jak słyszę: "To on jest miły i nie zabija ludzi?" (śmiech). Ale to jest właśnie najbardziej niesamowite w byciu aktorem: jednego dnia możesz grać wikinga, a drugiego - faceta we współczesnej Danii, który jest miły, woke i absolutnie nieasertywny. Dzięki temu, że mogę wcielać się w różne postaci, ta praca daje mi gigantyczną frajdę. Postać Emila jest mi bliższa nie tylko dlatego, że jeszcze nikogo nie zabiłem, ale również dlatego, że czuję, iż jestem równie miłym facetem, który podobnie jak Emil żyje w 2025 roku, a nie tysiąc lat temu.



Co "Wikingowie" zmienili w twojej karierze?



Kręcenie "Wikingów" było niesamowitym doświadczeniem, które sprawiło, że jestem lepszym aktorem i lepszym człowiekiem. Dzięki temu, że stałem się popularny, mogę być ambasadorem Młodzieżowego Czerwonego Krzyża, działać w organizacji ekologicznej, pomagać.



Nie chciałeś tego doświadczenia wykorzystać w innych międzynarodowych produkcjach? Zauważyłam, że po występie w "Wikingach" można było cię zobaczyć wyłącznie w duńskich produkcjach.



Po tym, gdy wystąpiłem w "Wikingach", oczywiście mogłem próbować swoich sił w Hollywood i robić międzynarodową karierę, ale to się nie wydarzyło z prostego powodu: aktorstwo to trudny biznes, w którym wielu ludzi ma to samo marzenie. "Wikingowie" to był ten jeden duży serial, w którym wystąpiłem, dlatego jeśli ktoś nie oglądał tej produkcji, to tak naprawdę mógł mnie w ogóle nie znać. Dlatego wróciłem do Danii.



Żeby być blisko rodziny, przyjaciół i po prostu zarabiać na swojej pracy.



Dokładnie. Odnosząc się jeszcze do "Wikingów" - nigdy wcześniej nie ośmieliłem się nawet marzyć, że spotka mnie taka szansa. Dostałem ją zupełnie niespodziewanie, bo to naprawdę rzadkość, żeby wybrali Duńczyka z twardym akcentem, który sprawia, że możemy grać najwyżej złoczyńcę z Rosji (śmiech). Ale zagrałem w 51 odcinkach, miałem 21 lat i żyłem swoim wymarzonym życiem. Teraz wiem, że to wydarzyło się za szybko. Ludzie mówili mi, że uwielbiali mnie w serialu i pytali, dlaczego nie zostałem w USA. A prawda jest taka, że ja naprawdę chciałem wrócić do Danii, do domu, żeby zejść z tych szczebli kariery na sam dół, by od nowa na nie wchodzić i doskonalić swoje umiejętności.