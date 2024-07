Po 11 latach serialowi „Wikingowie” dobiegli końca. Najwyższa pora

Losy wikingów z „Walhalli” są mi tak obojętne, że potrzebowałem youtube’owego streszczenia, by przypomnieć sobie, co wydarzyło się w poprzedniej serii. Jasne, to raczej normalne, że po upływie roku, gdy w międzyczasie faszerowałem się niezliczona liczbą odcinkowych produkcji, nie pamiętam każdego wątku i szczegółu z poprzedniej odsłony jakiegoś tytułu. Rzecz w tym, że w przypadku serialu „Wikingowie: Walhalla” nie pamiętałem zdecydowanej większości wydarzeń, bo tak bardzo zwisały mi one podczas seansu.



Należę do tych widzów, według ktorych od śmierci Ragnara Lothbroka w 4. sezonie głównego serialu całość franczyzy pikuje w dół. I nie chodzi tu o gimnazjalny kult samego Ragnara - po prostu nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wraz z jego odejściem twórcom skończyły się chęci i pomysły na ciekawe, nieoczywiste ogranie historycznych postaci oraz interesujące, niekoniecznie wierne historii intrygi. W „Walhalli” jest pod tym względem jeszcze bardziej mdło, choć początki były obiecujące - zapowiadało się na prostą, przygodową historię, fabularyzującą podboje Leifa Erikssona i spółki. Ta pozytywna prostota z czasem zaczęła jednak nużyć; zabrakło kreatywności, uatrakcyjnienia, awanturniczo-podróżniczej iskry, błysku w oku bohaterów.



Zamknięty już „Upadek królestwa” jako powiązany tematycznie, quasi-historyczny dramat wikiński robił to wszystko znacznie, znacznie lepiej. Aż do samego końca potrafił zaproponować widzom oryginalne charaktery czy zaskakujące, a niegłupie zwroty akcji. Porywał poczuciem wielkiej przygody. W produkcji Netfliksa wszystko to, co w podobnych tytułach wydaje się najważniejsze, jest tu pisane czy budowane od niechcenia; teoretycznie poprawnie, ale w praktyce - bardzo byle jak.



Zamknięcie tej opowieści raczej się na tym tle nie wybija. Niestety, gdy zamierzasz pokazywać publiczności krwawe najazdy na Europę przez ponad dekadę, musisz wykazać się inwencją i zadbać o urozmaicenia. Każda formuła w końcu się wyczerpuje - i zaczyna męczyć.