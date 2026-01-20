Wikingowie mieli wyglądać inaczej. Twórca chciał uśmiercić Ragnara wcześniej

Ładowanie...

Nie da się ukryć, że Ragnar Lothbrok, w którego w serialu "Wikingowie" wcielił się Travis Fimmel, był ulubieńcem widzów i wielu z nich oglądało ten serial właśnie dla niego. Legendarny wiking zapisał się na kartach historii jako rolnik z Kattegat, który po licznych podbojach na Wyspy Brytyjskie i Imperium Karolingów w IX w. zdobył sławę i został królem Skandynawii. Był bohaterem wielu mitów - snuto o nim opowieści w islandzkiej "Sadze o Ragnarze Lothbroku", w dziele "Gesta Danorum" czy w nordyckiej poezji skaldów i eddach.

Ragnar był obecny na ekranie przez lwią część serialu aż do 4. sezonu, kiedy został on uśmiercony. W 15. odcinku (czyli nawet nie w finale odsłony) na rozkaz króla Ælli z Northumbrii został on wrzucony do jamy pełnej jadowitych węży. Spotkało się to z niemałym szokiem widzów, którzy z zaskoczeniem przyjęli śmierć głównego bohatera w samym środku opowieści. Okazuje się jednak, że tak naprawdę był to powód do radości, bo mogli oni nie śledzić losów Ragnara tak długo. Opowiedział o tym Michael Hirst, twórca serialu, który przyznał, że historia Wikinga miała zakończyć się dużo wcześniej.

REKLAMA

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

Michael Hirst ujawnił, że chciał uśmiercić Ragnara Lothbroka w 1. sezonie Wikingów

Przy okazji polskiej premiery 2. sezonu serialu "Billy the Kid" udało nam się porozmawiać z Hirstem, którego zapytaliśmy o podjęcie największego ryzyka we współczesnej telewizji, jakim było zabicie głównego bohatera w połowie serialu. Na pytanie, czy pisał ten moment pełen obaw i czy miał wówczas pewność, że historia synów Ragnara udźwignie późniejsze odcinki, odpowiedział:

Cóż, kiedy pisałem pierwszy zarys serialu, Ragnar miał zginąć pod koniec pierwszego sezonu. Ale kiedy zaczęliśmy tworzyć serial z Travisem [Fimmelem] i Katheryn [Winnick], ta dwójka była po prostu niesamowita. Travis często nie musiał nic mówić, tylko patrzeć w kamerę. To było cudowne. Więc nie, nie mogłem go zabić pod koniec 1. sezonu i nie mogłem go zabić aż do 4. sezonu. Ale skończyła mi się historia, bo, znowu, historie były oparte na faktach. Konsultowałem się z historykiem i nie mogłem zmyślać o Ragnarze.

Hirst wiedział zatem od początku, że będzie chciał pokazać w serialu perypetie synów Ragnara i chciał dotrzeć do ich fascynujących historii.

Twórca podzielił się również anegdotą związaną z Fimmelem, który był ciekaw, ile osób będzie oglądać "Wikingów" po śmierci jego bohatera:

Travis był pewien, że kiedy Ragnar zostanie zabity, nikt nie będzie oglądał "Wikingów". Dlatego po tym, jak wyemitowali 1. odcinek po jego śmierci jego bohatera, popełnił błąd, dzwoniąc do MGM. Kiedy zapytał o to, ile widzów oglądało nowy epizod, usłyszał w odpowiedzi: "Travis, dzisiaj oglądało go więcej osób".

Hirst nie rozstaje się jednak ze światem "Wikingów" na dobre. Obecnie trwają prace nad serialem "Bloodaxe", którego akcja rozgrywa się 100 lat po wydarzeniach z "Wikingów". Data premiery nie została jeszcze oficjalnie podana, natomiast twórca ujawnił, że produkcja być może zadebiutuje jeszcze pod koniec tego roku.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 20.01.2026 12:26

Ładowanie...